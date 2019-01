Mhoni Vidente y los horóscopos del 9 de enero, ¡ya están aquí!

ARIES

Horóscopo: No dejes que tu tendencia a no mantener tus determinaciones te juegue en contra en la jornada de hoy. La firmeza es la clave. No podrás escapar de tu pasado fácilmente. Desgraciadamente elegiste la persona equivocada para confiar tus secretos. Que tu necedad a la hora de reconocer tus falencias no te arruine el fin de semana. Cuidado con los trabajos que pospones.

Consejo del día Mantén tu temple a la hora de enfrentar lo que parecen retos imposibles e imbatibles. Lograrás grandes cosas si tienes en ti la confianza necesaria.

TAURO

Horóscopo: No te deprimas debido al resultado de recientes eventos en tu vida. Busca mantenerte ocupado para evitar pensamientos negativos. Poco a poco notas que la relación se deteriora. Necesitas tomar una posición más participativa si pretendes salvarla. Dilata más el pedido de un aumento a tus superiores, hoy no es el día adecuado para hacerlo. Se más paciente.

Consejo del día Aprende a canalizar todas tus emociones de forma de sacarles el mejor provecho posible. Lograrás incrementos notables en tus actividades.

GÉMINIS

Horóscopo: Delante de las provocaciones de un familiar tendrás que tener cuidado con no actuar impulsivamente, ya que se vienen discusiones. Una mirada dispara el romanticismo y la pasión. No necesitas indicaciones para percibir lo que quiere tu pareja. La conquista de nuevos espacios en lo que se refiere a tu profesión será todo un hecho, y esto te otorgará mucha confianza.

Consejo del día: Debes concentrarte en tus metas y no en los problemas de los demás. Pon atención a cualquier problema de salud que pudiera presentarse.

CANCER

Horóscopo: Tu entereza a la hora de mantener tus determinaciones será puesta en cuestionamiento en la jornada de hoy. No cedas. No será un buen día en lo que se refiere a la conquista. No te desanimes por los fracasos que experimentaras. Las responsabilidades te atosigarán hasta ultimo momento, coartando los planes que tenias para el fin de semana.

Consejo del día: Que tus errores del pasado se conviertan en el combustible que te empuje hacia el futuro. No te dejes apabullar por las vicisitudes de la vida.

LEO

Horóscopo: Sentirás la presencia indiscutible de los recuerdos de personas que no se encuentran más a tu lado. No dejes que esto de deprima. No encontrarás en la recién conocida persona aquello que buscas en una pareja estable. No eleves mucho tus esperanzas. Haz llegado al limite de tu tolerancia con las incompetencias de tus pares laborales. Asegúrate de hacerlo notar.

Consejo del día: Ten en mente que no siempre podrás razonar con ciertas personas para poder salir de complicaciones. Existen ocasiones en las que deberás actuar.

VIRGO

Horóscopo: Pasarán las horas y serás totalmente incapaz de lograr expresar tus sentimientos abiertamente por aquella persona especial. No podrás mantener una relación si no aprendes a demostrar más activamente tus sentimientos por tu pareja. Iniciarás una etapa de cambios a nivel intelectual que te permitirá aspirar a mejoras posiciones laborales. Aprovéchala.

Consejo del día: Siempre mantén una actitud calmada a la hora de tener una discusión con alguien. No permitas que tus impulsos terminen por jugarte en contra.

LIBRA

Horóscopo: Cada día se hace mayor la tensión generada entre tu y tus vecinos, deberás encontrar la manera de negociar ciertos factores. Hoy te sentirás ignorado por tu pareja. No acudas a reproches para llamar su atención. Acércate a ella y averigua que ocurre. Jornada negativa a nivel económico la de hoy. Evita incurrir en gastos innecesarios a menos que la situación lo amerite.

Consejo del día: No te permitas reaccionar de mala manera cuando seas blanco de criticas, sobre todo si estas son constructivas. Acepta tus errores.

ESCORPIO

Horóscopo: El pasado volverá a atormentarte con invitaciones. Día muy favorable para primeras impresiones y presentaciones. El final de la relación en la que te encontrabas ha puesto en vilo tu autoestima y confianza. El tiempo curará tus heridas. Los cabos que dejaste sueltos te han jugado en contra, que esto te servirá para poner más atención a lo que haces en el futuro.

Consejo del día Te invadirá un sentimiento de alegría y felicidad al ver como tus esfuerzos poco a poco reditúan en tu favor. Disfruta este momento tan positivo.

SAGITARIO

Horóscopo: Un comentario que hagas será tenido en cuenta por tus superiores y puede significarte un futuro ascenso. Sé cauto con lo que dices. Aparecen algunos conflictos que terminarán por destruir a la pareja. No te preocupes, no era la persona indicada para ti. Los proyectos avanzan a paso lento pero seguro. No intentes apurar su ritmo porque terminarás por arruinar todo.

Consejo del Día Tu espalda te está pidiendo una visita al traumatólogo. La mala postura diaria, tan característica en ti, resiente tus cervicales.

CAPRICORNIO

Horoscopo: Podrás desentenderte de ciertas actividades que estaban representando una verdadera molestia. Jornada positiva. Que tu impaciencia e intolerancia acostumbradas no sean el desencadenante de una serie de eventos desafortunados en la pareja. Procura contener tu forma precipitada de reaccionar cuando debas enfrentar ciertas discusiones con tus pares laborales.

Consejo del día: No te permitas dejar pasar oportunidades claves que se presenten en tu vida. Rara vez se presentarán una segunda vez. Mantente alerta.

ACUARIO

Horóscopo: Tienes que mostrarte un poco más interesado en el bienestar de las personas que te rodean, y no solo en el propio. Las cosas no han salido como tu lo esperabas en la pareja, no permitas que esto te convierta en una persona infeliz. No podrás alcanzar a cumplir tus objetivos para las presentaciones de el día de hoy aunque des todo lo que tienes. Paciencia.

Consejo del día: No puedes vivir una existencia basada en el temor, la inseguridad y el miedo al rechazo. Toma las riendas de tus sentimientos y emociones.

PISCIS

Horóscopo: Eres consciente del poder que da el dinero y sabes utilizarlo para buenos fines. Hoy tendrás la oportunidad de hacerlo. Si sienten que la pareja está estancada, lo mejor será ponerle un poco de pimienta a la relación. Visiten un sex shop. Pon un poco de orden en tus finanzas y haz un buen uso de tus recursos para que tu presupuesto no sea comprometido.

Consejo del día: Que nada ni nadie marque tu ritmo de vida. Define qué es lo que esperas del futuro y ponte en marcha para conseguirlo.