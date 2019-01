Mhoni Vidente y los horóscopos del 6 de enero, ¡ya están aquí!

Aries

Horóscopo: Complicaciones en el trabajo, descubrirás que no eres entendido y que esto causa los problemas. Sé más claro en tu comunicación. Compartirás una salida con tu pareja, que te permitirá respirar un poco de aire fresco fuera de la rutina diaria. Tendrás buena estrella a la hora de encontrar los accesorios que estás buscando para tu hogar. Pero sé selectivo y no derroches.

Consejo del día: Poco a poco te irás cargando con la experiencia que te permitirá hacer más fácil tu trabajo. Recuerda que todo aprendizaje lleva tiempo y dedicación.

Tauro

Horóscopo: No dejes que ciertas situaciones que vivirás durante la jornada pasen a mayores. La clave está en la serenidad. Apégate a tus determinaciones de vida. Deberás enfrentar las consecuencias de tus acciones de una forma u otra. Que los recientes eventos negativos no te hagan abandonar tus objetivos y metas a largo plazo. No cejes en tus esfuerzos.

Consejo del día: No dejes que la desesperación termine por afectar tu sano juicio a la hora de tomar determinaciones. Mantén la mente calma y serena.

Géminis

Horóscopo: Un amigo se acercará a ti con una propuesta laboral poco común. Estará algo nostálgico y hasta melancólico recordando días pasados. Es un buen período para declarar tu amor sin prejuicios ni temores. Deja de esconder tus sentimientos por temor al ridículo. Te convertirás en un obsesivo del trabajo y tu rendimiento te dará grandes satisfacciones personales y económicas.

Consejo del día: Sensación de confusión y evasión. Si estás en un período de crisis, tienes la oportunidad de aprender de lo que esté sucediendo.

Cáncer

Horóscopo: La falta de respeto por parte de ciertas personas de tu entorno comenzará a socavar tu capacidad de tolerancia. Los planes del destino diferirán con los tuyos para el día de hoy. Se presenta la oportunidad de conocer nuevas personas. No podrás alcanzar la total seguridad en lo que se refiere a las inversiones económicas, deberás confiar en tu instinto.

Consejo del día: Los cambios internos profundos llevan un tiempo hasta que son completamente efectivos. No pretendas forzarlos o apresurarlos.

Leo

Horóscopo: Tus actitudes cerradas y egoístas están comenzando a hacer daño a las personas que te aman de tu entorno. Busca cambiar. Que la soledad no te haga cometer tonterías. No te dejes llevar por los impulsos o terminarás con más problemas que antes. Lograrás deshacerte temprano de todas las responsabilidades y te prepararás para un fin de semana reparador en todo sentido.

Consejo del día: Asegúrate de no dejar ningún factor libre a la mal interpretación frente a tus conquistas, aprende tener más en cuenta los sentimientos ajenos.

Virgo

Horóscopo: No prestes atención a las palabras con doble sentido por parte de personas mal intencionadas. Mantente al margen de discusiones. La aparición repentina de una persona en tu vida sentimental implicará una serie de cambios que no estás dispuesto a aceptar. Tendrás ciertas disputas con potenciales inversores en tu proyecto en la jornada de hoy. No dejes que pase a mayores.

Consejo del día: Las respuestas a todas tus preguntas las encontrarás si buscas con detenimiento en tu corazón. No te dejes llevar por las apariencias.

Libra

Horóscopo: Buscarás revivir viejas etapas que dejaste atrás hace largo tiempo, buscando recuperar el tiempo perdido. Nunca es tarde. No te puedes permitir acceder a cada capricho que pase por la mente de tu pareja. Evalúa lo mejor para el futuro de los dos. Que tus preocupaciones personales no contaminen tu intelecto a la hora de desarrollarte profesionalmente. Busca abstraerte.

Consejo del día: No podrás enfrentar cada situación de la vida solamente con tu confianza. Llegarás a una instancia en la que necesitarás de los que te rodean.

Escorpio

Horóscopo: Te verás en serios aprietos sentimentales a causa de tu falta de sinceridad. No permitas que todo se derrumbe. Se empiezan a ver las vicisitudes de la convivencia. En una relación real siempre existen asperezas para lijar, sé paciente. Día positivo en lo laboral, ya que tu capital invertido verá buenas alzas y la jornada pasará sin mayores complicaciones.

Consejo del día: No puedes estar bien con Dios y con el Diablo, hay que tomar una decisión y apegarse a sus consecuencias. Respeta tus convicciones.

Sagitario

Horóscopo: Sentirás que la vida no te está dando en la misma proporción en la que tu le das a ella. Reconsidera tus metas. Todos tenemos un pasado que nos atormenta hasta cierto punto. No juzgues a tu pareja por lo que pueda haber vivido, acéptalo. No le des a aquellos que espera tu caída una oportunidad. Asegúrate de tener cada variable bajo tu control. Esfuérzate.

Consejo del día: Encontrarás en un amigo todo lo que necesitas para poder superar tus peores crisis. Aprende a confiar plenamente en aquellos que lo merecen.

Capricornio

Horóscopo: Te sentirás completamente desganado y falto de voluntad durante el inicio de la jornada de hoy. No apresures el paso, ve despacio. Maneja de mejor manera tu forma de comunicar tus opiniones cuando dialogues con tu pareja y obtendrás mejores resultados. No contarás con la vivacidad y chispa que te caracteriza durante el día de hoy. Tomate las cosas con calma.

Consejo del día: No te permitas perderte de experimentar la montaña rusa de emociones que representa una vida llena y libre de tapujos. Ábrete al mundo.

Acuario

Horóscopo: La sistemática repetición de fracasos a cierto nivel emocional en tu vida esta haciendo de la frustración una compañera constante. Entrarás en una etapa de transición en tu vida sentimental, cuestionando tus principios y procurando cambiarlos. No te permitas ceder ante la presión que sentirás durante la jornada de hoy. Haz tu mejor esfuerzo y lo superarás.

Consejo del día: Recuerda que en la relación las determinaciones deben ser consensuadas entre ambos miembros. Aprende a darle más participación a tu pareja.

Piscis

Horóscopo: Puede que no tengas ánimo, pero tu hogar reclama una limpieza. Con buena música de fondo, verás que puede resultar divertido. Aprende a gozar de la plenitud de cada momento. La felicidad está en las pequeñas cosas, pero no es eterna, disfrútala. El consejo de un amigo te servirá para decidirte a ingresar en un emprendimiento grupal que reportará buenos resultados.

Consejo del día: Ten presente que vivir permanentemente alterado y tensionado no hace más que perjudicar tu salud. Aprende a relajarte un poco.