Mhoni Vidente y los horóscopos del 29 de noviembre ya están aquí

Amor, salud, dinero suerte y más es lo que te espera en la edición del 29 de noviembre de los horóscopos de Mhoni Vidente.

¿Qué dicen los astros en esta nueva edición?

Aries (24 de marzo - 21 de abril)

Horóscopo: Te verás rodeado de propuestas y no sabrás qué decidir. Analiza cada una detalladamente y déjate guiar por tu instinto. No seas peleador. Si sigues provocando innecesariamente a tu pareja, esta se hartará y terminará engañándote. Una batalla campal se desatará en tu ambiente laboral. Decide de qué lado te ubicarás porque la guerra es a matar o morir.

Consejo del día: Notarás que hay personas de tu entorno con las que tienes una conexión muy fuerte, que comparten sensaciones e ideas.

Tauro (22 de abril - 21 de mayo)

Horóscopo: Hoy vivirás un cambio repentino en los vientos que impulsan tu corazón. Buscarás reformularte pautas de conquista. Encuentra la manera de comunicarte fehacientemente con tu pareja. Prueba diversos métodos hasta encontrar el mejor. La disciplina es un arte difícil de conseguir en lo laboral, pero es la clave de éxito. Apégate a tu itinerario.

Consejo del día: Que los sinsabores y errores que cometes no queden olvidados en el tiempo. Úsalos para fortalecer tu confianza en ti mismo.

Géminis (22 mayo - 21 de junio)

Horóscopo: Deberás aprender que no puedes salirte con la tuya en cada ocasión. Deja la inmadurez de lado y acepta tus errores. Descubrirás ciertas actitudes negativas por parte de tu pareja en la jornada de hoy que merecerán un extenso dialogo. Experimentarás fuertes entredichos con uno de tus pares laborales en la jornada de hoy. No te sobrepases.

Consejo del día: No trates de forzar la ocurrencia de ciertos eventos o situaciones artificialmente, las cosas se darán a su debido tiempo y lugar.

Cáncer (22 junio - 21 de julio)

Horóscopo: Aprovecha cada momento libre para organizar la forma en la que te moverás la semana que viene. Planifica a futuro. Te será imposible no dar lugar al perdón, luego de una larda discusión con tu pareja. Deja el orgullo de lado. Serás observado detenidamente por tus superiores durante la jornada de hoy. Procura desempeñarte de la mejor manera posible.

Consejo del día: Que la pereza no termine por opacar el brillo que eres capaz de brindar. Deja de lado todo tipo de excusas y avócate completamente a tu trabajo.

Leo (22 de julio - 23 de agosto)

Horóscopo: Día de grandes chances laborales. El aprovecharlas o no dependerá únicamente de la capacidad que tengas para vislumbrarlas. Aprende a dar mérito a tu pareja por sus aciertos, que la relación no sea únicamente de reclamos y reproches. Las primeras impresiones siempre son importantes. Muéstrate ávido de conocimiento y proactivo en tu nuevo cargo.

Consejo del día: El entendimiento y comprensión en la pareja son procesos largos de recorrer y que tardan más en algunos casos que en otros. Se paciente.

Virgo (24 de julio - 21 de septiembre)

Horóscopo: Vivirás una situación bastante particular con un extraño en la jornada de hoy. El episodio te dejará pensativo un par de días. Lo peor ya ha pasado. Lograrán reconciliarse luego de fuertes peleas y discusiones recientes. No des cabida a los egos. Uno de tus subordinados cometerá un serio descuido en la jornada de hoy. Asegúrate de no juzgarlo muy severamente.

Consejo del día: Una de las carencias que mayores problemas te puede traer es la de no saber comunicar fehacientemente tus deseos hacia la gente a tu cargo.

Libra (22 de septiembre - 21 de octubre)

Horóscopo: Tendrás que modificar tu itinerario para le día de hoy dejando de lado eventos muy importantes para ti. Resignación. Atravesarás por un periodo corto de soledad. Aprovéchalo para disfrutar de la vida sin compromisos ni complicaciones. Tendrás que ser excesivamente diplomático en tus afirmaciones y comentarios durante la jornada de hoy. Piensa y luego habla.

Consejo del día: No subestimes las ventajas de lograr organizarte eficientemente. Podrás alcanzar limites nunca antes pensados para ti, sobre todo a nivel laboral.

Escorpio (22 de octubre - 22 de noviembre)

Horóscopo: Caerás en cuenta de lo solitaria que puede acabar tu vida si continuas tu días en este curso. Nunca es tarde para cambiar. Deberás tomar una difícil decisión en la jornada de hoy. Tendrás que tener muy claros tus sentimientos si pretendes hacerlo. Deja de lado al menos momentáneamente toda actividad relacionada con el trabajo. Date un momento para descansar.

Consejo del día: Nadie esta absuelto de sentir los efectos de la tentación. Esta a menudo representa una forma de prueba, esta en nosotros el darle un lugar o no.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Horóscopo: Tendrás luz verde en todo tipo de tramites financieros. Busca toda la información necesaria para tomar decisiones correctas. No permitas que tu pareja juegue con tus sentimientos. Encuentra en ti la fuerza para hacerte valer como debes. Día especial para la presentación de curriculums, solicitudes de trabajo y entrevistas. Brillarás en todos los aspectos.

Consejo del día: Las decisiones más importantes son las más difíciles de tomar. Asegúrate de ser cuidadoso al llevarlas a cabo para evitar arrepentimientos tardíos.

Capricornio (22 de diciembre - 21 de enero)

Horóscopo: Hoy podrías dedicarte a realizar esos trámites que tienes pendientes y que venías postergando desde hace tiempo. No seas haragán. Por fin encontraste a la persona que tanto buscabas. Ábrete plenamente a una relación que no tendrá límites a la hora del amor. Surge la posibilidad de un viaje, acéptalo porque tendrás la oportunidad de contactarte con gente poderosa e interesante.

Consejo del día: Los problemas del hogar déjalos en casa y los del trabajo en el trabajo. No mezcles, o tu salud mental y tus nervios te pasarán factura.

Acuario (22 de enero - 18 de febrero)

Horóscopo: Día especial para iniciar cambios que puedan ser necesarios para mejorar el estado de la pareja. Revelaciones en el ámbito laboral. Aprende a valorar la preocupación de tu pareja por ti. Pon más atención en los pequeños detalles por más tontos que parezcan. Iniciarás el mes con muy buenas noticias en lo laboral. Este año promete muchas satisfacciones si sabes como manejarte.

Consejo del día: Debes tomar más tiempo para el esparcimiento. Un paseo al aire te hará muy bien para retomar fuerzas.

Piscis (19 de febrero - 23 de marzo)

Horóscopo: Tu reciente rendimiento efectivo te ha hecho caer en el exceso de confianza, que te llevará inexorablemente a cometer errores. Aprende a valorar a tu pareja. No subestimes su inteligencia o capacidades a la hora de tomar decisiones clave. Procura no ser pesimista a la hora de diagramar tus metas a mediano y largo plazo o coartarás tu crecimiento.

Consejo del día: Existen momentos clave en la vida de una persona que te acompañarán durante toda la vida. Acéptalos y valóralos y no te los pierdas.