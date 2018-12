Mhoni Vidente y los horóscopos del 24 de diciembre, ¡ya están aquí!

La astróloga favorita del medio, Mhoni Vidente, tiene para ti las mejores predicciones en cuanto a los signos zodiacales...

¡No te los pierdas, disfrútalos y pasa una feliz noche con la familia y amigos!

ARIES

A veces, para evitar entuertos, es mejor no hacer comentarios desatinados. Cuidado, tu elocuencia puede involucrarte en conflictos. El día que conociste a tu pareja supiste un gran cambio iba a producirse en tu vida, pero nunca imaginaste qué tan profundo. Tu situación económica vuelve a su cauce normal. Con mucho esfuerzo lograste recuperarte, pero trata de no volver a caer.

Consejo del día: No hagas la vista gorda a los problemas familiares, ya no pueden seguir ignorándose. Mejor haz algo antes que las cosas empeoren.

TAURO

Si te dejas influenciar por los comentarios de los demás, terminarás enredado en una serie de rumores y chismes. Busca afianzar aún más la relación. El compromiso o la convivencia son un buen paso para dar, no temas que saldrá todo bien. Sabes cómo lograr que tus ganancias aumenten rápido, pero sabes que esa no es una manera legal. Por sobre todo, sé honesto.

Consejo del día: Deja de enumerar tus virtudes y mejor ponlas en actos. Los demás sólo creen en aquello que ven. Demuestra de qué eres capaz.

GÉMINIS

Cruzarás tu camino con ciertas personas poco agradables que te forzaran a caer en discusiones y pleitos innecesarios. Tus palabras de enojo no pensadas han causado un gran daño a los sentimientos de tu pareja. Deja tu orgullo y pide disculpas. Verás que ser indispensable tiene su precio. Deberás posponer tus planes de relax para el domingo y atender ciertas urgencias.

Consejo del día: Procura darle a la familia un rol más activo en tu vida. Aprovecha los beneficios de tener tantas personas que te aman cerca.

CÁNCER

Deberás comenzar a escuchar más detenidamente los reclamos de tu cuerpo, o terminarás pagando las consecuencias. La relación en la que te encuentras ya se ha vuelto completamente insalubre para ti, tanto física como emocionalmente. Deberás dedicarte a concluir con las obligaciones postergadas de jornadas anteriores. No te permitas cejar ahora.

Consejo del día: No puedes vivir la vida encerrado y empecinado en que tu palabra es la única sobre la tierra. Aprende a aceptar tu inherente y humana imperfección.

LEO

Las tensiones creadas por las obligaciones se disiparán gracias a una buena noticia que llegará desde lejos. Sorpresa en puerta. Los logros que tienes en el trabajo no se comparan con la felicidad que vives en el plano amoroso. Disfruta el momento. En los negocios, no te dejes guiar por conceptos pasados de moda. Rodéate de gente joven, que aporte una mirada nueva.

Consejo del día: Si tu intuición te indica que no debes hacer tal o cual cosa, hazle caso. De esta manera lograrás evitar pasar un mal rato, cuídate.

VIRGO

Sentirás que es necesario realizar un cambio inmediato en tu estilo de vida si pretendes una existencia normal. Por causas de fuerza mayor deberás postergar los planes que tenias con tu pareja para el día de hoy. No te enfades. Aprovecha la jornada para informarte sobre aquel asunto laboral que tienes en suspenso. Esto te ayudará a tomar una decisión.

Consejo del día: No puedes esperar que tu opinión sea compartida por todas las personas que te rodean. Debes aprender a respetar los puntos de vista de los demás.

LIBRA

Aprende a ver el lado positivo de la vida en lugar de dejarte derrumbar por las vicisitudes que debieras afrontar. No podrás evitar sufrir tentaciones en el camino del amor. Busca en tu corazón la respuesta a tus interrogantes. Los inconvenientes que te habían asolado durante jornadas recientes finalmente se alejarán. Se acercan tiempos mejores.

Consejo del día: No dejes que retrasos o inconvenientes que debas atravesar en la vida aparten tu atención de las cosas más importantes, como la familia y el amor.

ESCORPIÓN

Jornada perfecta para planificar reuniones sociales y familiares. Contarás con todo lo necesario para ser un buen anfitrión Aprovecha la jornada para pasar momentos gratos junto a tu pareja. Experimentarán una conexión fuera de lo común. Comienza a considerar la posibilidad de cambiar de rama profesional, enfocándote más en tus tendencias y gustos.

Consejo del día: Defiende tus creencias cueste lo que cueste. No te permitas flaquear ante la presión de una sociedad que ha perdido valores morales.

SAGITARIO

Lograrás solucionar algunas situaciones que te tenían preocupado de manera continua. Se levanta el velo de tensión que te rodeaba. Tu tendencia a incurrir en la soledad no te llevará por buen camino a nivel sentimental. Deberás cambiar ciertas pautas. Estarás al pie del cañón durante la jornada de hoy. Asegúrate de prestar extra atención a todas tus obligaciones.

Consejo del día: No puedes detenerte en un momento en particular de tu vida o ésta te pasará de largo. Aprende a superar las dificultades que se presenten.

CAPRICORNIO

Jornada propicia para iniciar el dialogo en la relación, pudiendo llegar a un acuerdo casi sin mayores conflictos. Las tensiones de una realidad difícil y complicada están comenzando a hacer mella en la comunicación de la pareja. Cuidado. Deja pasar la oportunidad de iniciar una sociedad que se presentará en el día de hoy, no te traerá más que sufrimientos.

Consejo del día: No permitas que el entorno en el que te desarrollas logre cambiar aspectos clave de tu personalidad. Recuerda que el camino correcto no es sencillo.

ACUARIO

Ciertas pautas se darán para que comiences a tomar más seriamente ciertas ideas que revolotean constantemente en tu mente. Sentirás el vacío dejado por una reciente persona que abandono tu vida recientemente. Busca refugiarte en tus amigos. No permitas que comentarios malintencionados arruinen tu concentración en el ámbito laboral. Ignora todo factor negativo.

Consejo del día: No dejes que las costumbres del pasado se apoderen de tu vida actual. Es mucho lo que pondrás en riesgo si te permites hacerlo.

PISCIS

Hoy quedará claro para ti que estas manejando el control de tus impulsos de una manera completamente equivocada. Deberás aprender a darle a las cosas el significado e importancia que meritan, y no más. No te dejes llevar por las reacciones. No puedes dedicarte permanentemente a una vida de juergas e irresponsabilidades. Busca sentar cabeza.

Consejo del día: No puedes vivir pendiente de la opinión que tenga el entorno que te rodea de ti. Debes forjar una personalidad con la que estés cómodo.