Mhoni Vidente y los horóscopos del 21 de octubre ya están aquí

Aries (24 de marzo - 21 de abril)

Horóscopo: Jornada de continuo autodescubrimiento. Conocerás facetas de tu personalidad que nunca habías solado tener. Aprovéchalas. La aceptación tiene mucha importancia en la pareja. Si ella nota que eres comprensivo mostrará más su personalidad. Deberás hacer valer tus derechos si no quieres que se aprovechen de ti. Imponente como se debe por lo que mereces.

Consejo del día: Muéstrate más abierto a las sugerencias que obtienes de tu entorno. Dale más cabida a las opiniones de los demás, aprenderás grandes cosas.

Tauro (22 de abril - 21 de mayo)

Horóscopo: Comenzarás a ver ciertos aspectos de tu vida desde un punto de vista completamente diferente a partir de la jornada de hoy. La convivencia no es fácil para nadie. Toma las cosas con más calma e intenta dialogar antes que discutir. No te quedará más remedio que madrugar para poder realizar todo el trabajo que tienes previsto para el día.

Consejo del día: Si pretendes vivir el amor en forma más pura es imperativo que te deshagas de todo tipo de temores o prejuicios. Acepta a la otra persona como es.

Géminis (22 mayo - 21 de junio)

Horóscopo: Tu tendencia a abdicar todo antes de concluirlo volverá a hacerse notar en la jornada de hoy. Grandes problemas se avecinan. Muéstrate dispuesto a ayudar a tu pareja en cada dificultad que ella experimente. Hazle notar que estarás siempre ahí. El cansancio debido a tu ritmo acelerado de los últimos días esta comenzando a hacer estragos en tu rutina laboral. Descansa.

Consejo del día: No permitas que tu entorno condiciones tus capacidades solo por ser diferentes a aquellas que la sociedad interpreta como normales.

Cáncer (22 junio - 21 de julio)

Horóscopo: Tendrás algunas sorpresas no tan agradables por parte de tu pareja. Que el amor condicione tus determinaciones. Día favorable para el amor. Estarán predispuestos a abandonar tensiones y compartir momentos gratos en la compañía del otro. Muéstrate a todo momento proactivo y predispuesto en tu ambiente laboral. Esto causará una actitud positiva en tus superiores.

Consejo del día: La muerte es una parte natural de la vida para cualquier ser del universo. Acepta tu mortalidad y la de tus queridos, valora tu tiempo con ellos.

Leo (22 de julio - 23 de agosto)

Horóscopo: Las reformas en el hogar o la limpieza general son las tareas más recomendables para este día. Comienza por lo más urgente. Según las estadísticas, el ámbito laboral es buen lugar para encontrar el amor. Descubrirás que alguien se está fijando en ti. Es cierto que tu situación económica mejoró, pero sería bueno no olvidar que el ahorro es la base de la fortuna.

Consejo del día: No seas tan cerrado en tus pensamientos. La gente que te rodea puede enseñarte diferentes maneras de ver y enfrentar la vida.

Virgo (24 de julio - 21 de septiembre)

Horóscopo: Las pruebas de la vida en general no deben ser afrontadas en soledad. Aprovecha el apoyo de todos tus seres queridos. Compartirás una jornada romántica de principio a fin con tu pareja. Procura organizar salidas de recreación a algún parque. Vuélvete inalcanzable a los comentarios despectivos de tus pares laborales. Preocúpate solo por tus obligaciones.

Consejo del día: Mantén tu autoestima siempre alta, y tu modestia a su par. No dejes que te hagan dudar de tus capacidades, pero no te vuelvas presuntuoso.

Libra (22 de septiembre - 21 de octubre)

Horóscopo: Hechos insólitos traen energías renovadas. Tu optimismo cambiará y tendrás ganas de comenzar cosas nuevas. Adelante. Tu relación de pareja marcha viento en popa. Este es el momento para comenzar a pensar en proyectos en común y a largo plazo. Si debes pedir ayuda económica no sientas vergüenza ni temor. Acude a tus amigos o familiares más cercanos.

Consejo del día: Sólo estableciéndote metas claras lograrás demostrar la fortaleza que llevas dentro. Enfrenta los obstáculos sin miedo.

Escorpio (22 de octubre - 22 de noviembre)

Horóscopo: Te verás arrojado de tu mundo perfecto en la jornada de hoy, para enfrentar difíciles situaciones que afectarán tu futuro. Hoy sentirás que la familia de tu pareja te apoya y te aprecia. Esto te hará sentir más cerca de ella y reforzará el vínculo. Recuerda que cada minuto que transcurre no volverá más. No te permitas desperdiciar tu tiempo, adelanta tu trabajo.

Consejo del día: No te desanimes por los reveses que la vida tenga esperando para ti. Disfruta y aprovecha cada experiencia que te toque vivir con entusiasmo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Horóscopo: Entrarás en una nueva etapa en tu vida, procura dejar detrás los malos recuerdos. Tienes que ser muy cuidadoso con tus palabras hoy. Encontrarás más de lo que buscabas en una reciente conquista pasajera. Dale la bienvenida al amor a tu vida. Aprovecha el día de hoy para cotejar el avance en tus proyectos y verificar que sigues de acuerdo a lo planeado.

Consejo del día: Las palabras de tus familiares y amigos lograrán sacarte a flote en estos momentos de tensión espiritual y emocional por los que estas pasando.

Capricornio (22 de diciembre - 21 de enero)

Horóscopo: Las tentaciones estarán a la orden del día en la jornada de hoy. Golpearán a tu puerta repetidas veces, no cedas ante ellas. Jornada especial para la conquista en todo sentido, contarás con tus encantos completamente a flor de piel. Ciertas ideas sobre como mejorar tu complicada situación económica te alcanzarán en el día de hoy. Medítalas.

Consejo del día: Deberás poner en la balanza los pro y contras de la relación en la que te encuentras. Busca la manera de ser lo más objetivo para decidir.

Acuario (22 de enero - 18 de febrero)

Horóscopo: Ciertos cambios en tu vida comienzan a dar sus frutos poco a poco. Continua eliminando elementos nocivos de ella. No dejes de lado esta relación en la que estas involucrado solo porque es difícil. Recuerda que lo que vale cuesta. La sensibilidad no tiene cabida en un ambiente de negocios hostil. No muestres tus debilidades bajo ninguna circunstancia.

Consejo del día: No te cierres a consejos que puedan ofrecerte aquellos que te rodean. Dale a cada uno la oportunidad de decir lo que piensa y decide desde ahí.

Piscis (19 de febrero - 23 de marzo)

Horóscopo: Las palabras te afectarán solo en la medida en la que tu se lo permitas. Aíslate de un entorno hostil y avócate a tus obligaciones. Se darán ciertas conversaciones durante la jornada de hoy que, bien enfocadas, te permitirán de crecer como pareja. No subestimes las ventajas de conocer a la gente correcta en tu ambiente laboral. Esto podría abrirte muchas puertas.

Consejo del día: Todo tipo de avance definitivo que puedas llevar a cabo en tu vida estará íntimamente ligado a los cambios. No le temas a lo nuevo.