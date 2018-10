Mhoni Vidente y los horóscopos de la semana ya están aquí

Mhoni Vidente tiene para ti lo mejor en los Horóscopos, no te pierdas lo que te depara el destino en esta semana y entérate de lo mejor en tu portal favorito La Verdad Noticias.

Como cada semana la astróloga Mhoni Vidente tiene para ti sus mejores predicciones en el ámbito amoroso, económico y de salud. Disfruta de tus números y golpes de suerte.

ARIES.-

Semana de estar con mucha energía positiva a tu alrededor recuerda que eres el signo mas fuerte y líder del zodiaco y eso te hace siempre ser muy exitoso pero también te hace tener muchas envidias en tu vida por eso debes aprender a callar tus logros y objetivos para que no te cargues de envidias , van ser unos días de mucho trabajo y juntas con tus superiores así que trata de tener todo en orden y seguir con esa buena actitud en todo lo que realices , tendrás un golpe de suerte el día 30 de octubre con los números 02,11,13 y te recomiendo que esta día primero prendas una veladora de corlo amarrilla y agregues canela en polvo y uses algo de plata o de oro para que reine la abundancia y prosperidad todo el mes de noviembre, el amor tendrás algunos problemas con tu pareja recuerda que tu signo quiere controlar siempre todo y eso lo hace a veces tener demasiados problemas en su relación amorosa por eso te recomiendo que te debes tu espacio y un tempo para que se resuelva esa situación recuerda que el Aries nunca va estar solo siempre le va llegar esa persona indicada para ser felices solo dale tiempo al tiempo , haces unos pagos de tarjeta o de tu coche , te busca para invitarte a ir de viaje con unos amigos , vas a tener muchas fiestas en estos días que te vas a divertir mucho , sigue s con la dieta y el ejercicio que eso te ayudar a verte de lo mejor , un amor del signo de acuario o piscis va estar muy cerca de tu vida solo déjalo entrar , el carácter del signo de Aries son personas muy magnéticas y con gran personalidad y eso los hace siempre ser muy conquistadores y infieles en las relaciones amorosas y en su forma de ser tan enérgico y fuerte a veces lo hace verse muy cruel o tajante en su decisiones pero no piensen mal de este signo es que no sabe medir las palabras ,su sinceridad a veces puede herir a los demás pero siempre su espíritu es caritativo y tiene un buen corazón generoso.

TAURO.-

Semana de estar con muchas buenas noticias alrededor de tu vida laboral recuerda que debes de ser mas discreto en lo que realizas para que no te contamines con energías negativas o envidias , van ser unos días de estar con de mucho trabajo y juntas con tus superiores para darte un cambio o asenso de sueldo así que trata de hablar con ellos y saber que necesitan de ti para estar mejor en el trabajo , te busca un amor del pasado que va dar mucho gusto de volver se a ver recuerda que tu signo siempre necesita una pareja para estar bien en la vida así que no desaproveches el momento y volverse enamorar y para los a tauro que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de escorpión o libra que va ser muy compatible contigo , sacas un crédito de coche o casa en estos días , recibes una noticia que alguien de tu casa va tener un hijo , trata de seguir con tus estudios recuerda que lo mas importante en la vida es progresar y ser alguien exitoso , tendrás un golpe de suerte el día 31 de octubre con los números 03,22,18 y para el día primero de noviembre prende una vela de corlo azul fuerte y trata de cortare el cabello ese día para que todas las energías positivas estén a tu alrededor , el carácter del tauro como es el primer signo de tierra los hace ser muy realista y conservadores en su vida y siempre se trazan un objetivo y luchan hasta llegar a el y son muy trabajadores y casi siempre les gusta poner un negocio por que no les gustan que los manden en situaciones laboral son muy violentos pero a la vez son muy sentimentales con las personas que quieren son muy fieles cuando encuentran el amor verdadero en su vida.

GEMINIS.-

Semana de renovar tu energía por completo tendrás la propuesta de un amigo para poner un negocio o cambiarte de trabajo recuerda que tu signo siempre busca ser alguien muy importante en la vida y en estos días tendrás oportunidades de hacerlo pero trata de no cometer el mismo error en decirle a los demás lo que tienes en mente para que no te llenes de envidias tu solo deja que fluya las buenas energías alrededor de ti , recibes un regalo que no esperabas , tendrás reuniones con amigos del pasado que te dará mucha felicidad , tendrás un golpe de suerte el día 31 de octubre con los números 05,44,32 y para comenzar con el pie derecho este noviembre te recomiendo que prendas una veladora de color rojo y le pongas una vaso de agua cristalino al lado y uses mucho perfume para que la abundancia este contigo todo el mes , te busca un amor del signo de Aries o sagitario para tener una relación de pareja mas formal , cuídate de problemas de perdidas o robos se mas precavido en las calles, ya casi preparas una fiesta familiar en estos días , el carácter del géminis son personas con una elevada inteligencia y grandes oradores siempre tendrás la facilidad de arreglar las situaciones de pleitos entre los demás por eso son abogados pero también les gusta la comunicación y artísticos y eso los hace tener una fama o ser muy reconocidos en su profesión pero el defecto mas grande es su soberbia y eso les hace perder amigos y amores en su vida.

CANCER.-

Semana de mucha suerte en cuestiones de trabajo te buscaran de un proyecto nuevo que te va ayudar a tener mas ingresos recuerda que tu signo atraviesa por una buena época de abundancia y prosperidad así trata de buscar las mejores opciones en tu vida para estar mejor , días de juntas de trabajo con tus superiores para resolver varios problemas de tu empresa recuerda que no platiques mas de lo debido para que no te metas en problemas sin razón ,haces unos pagos de tu casa o coche para que te pongas al corriente en tus cuentas , te invitan a salir de viaje en estos días para ver a unos familiares , tendrás un golpe de suerte el día 31 de octubre con los números 06,44,32 y te recomiendo para este día primero prender una vela de color blanca y darte unos baños de flores ese mismo día para que todo el mes de noviembre brilles mas en lo económico , ya ni busques pretextos para cortar a tu pareja recuerda que es mejor ser sinceros y decirle a esa persona que es mejor darse un tiempo y conocer personas nuevas en su vida y lo mas compatible son los signo de piscis, escorpión y capricornio así que no lo dudes a enamorarse otra vez, el carácter de los signo de cáncer son con una exagerada intuición en su vida por eso casi siempre toman la mejor decisión y su profunda conexión con lo espiritual los hace ser grandes religiosos o pensadores de su época siempre van a buscar el bienestar suyo y de los que están alrededor de ellos son pilares de su casa y siempre busca estar de viaje constantemente o vivir en otra país que no es el suyo , le gusta ganar su dinero y también gastarlo pero grandes inversionistas en la vida.

LEO.-

Semana de estar con algo de preocupaciones en tus ingresos económicos recuerda que tu signo no se limita en gastos por eso debes de aprender a cuidar tu dinero y solo comprar lo que vas a necesitar , te llega directores o gerentes de fue empresa para una. Revisión mensual así trata de poner en orden todo tu trabajo ,recuerda que eres el mas fiestero del zodiaco y eso te hace estar siempre en los mejores eventos sociales estos días te viene muchas fiestas que te vas a pasar de lo mejor y como eres un coqueto natural te van a llegar amores nuevos que van ser muy compatibles con tu signo recuerda que siempre tu signo busca el amor y sexo en su vida , tendrás un golpe de suerte este día 31 de octubre con los números 00,32,18 y te recomiendo que este día primero de noviembre prendas una vela de corlo rojo y uses algo de plata o rojo en el cuello como protección recuerda que este día primero trates de pagar alguna deuda y así veraz como se soluciona todo lo que tengas en tu vida ,el carácter del leo , son personas que les gusta vivir al máximo en su vida y son muy alegres , leales y muy simpáticos y completamente conquistadores como es el rey de la selva son muy viriles y siempre buscan tener una familia muy grande son muy buenos para el negocio por son muy ambiciosos y siempre busca el vivir de la mejor manera en completo excesos en su vida.

VIRGO.-

Semana de estar de suerte por fin te llega ese dinero extra que necesitabas para resolver tus problemas de deudas pro ya trata de aprender a ser mas administrado en tu vida , van ser unos días de mucho trabajo y de estar llevando una auditoria o cierre mensual así que trata de aplicarte en tus asuntos laboral ,ten cuidado con problemas legales trata de darle seguimiento a todo lo que tengas pendiente , te invitan a trabajar fuera de tu país hazlo eso te ayudar a tener mas abundancia económica, este día 29 de octubre vas a tener un golpe de suerte con los números 07,33,27 y te recomiendo para este día primero de noviembre prender una vela de color rojo y ponerse algo nuevo en tu ropa y mucho perfume para que reine la prosperidad en todo el mes de noviembre, recuerda que el amor siempre llega y estos días va venir a ti alguien del signo de Aries , géminis o acuario que va ser muy compatible contigo recuerda que es el momento de vivir un romance y estar pleno en la vida , el carácter del virgo es el trabajador incansable y siempre busca tener el éxito en todo lo que realice son grandes empresarios y les gusta siempre dar trabajo a los demás son personas generosas y el pilar de su familia y en cuestiones de su vida son muy limpios realistas y si en el amor ya no son felices con esa pareja deciden dejarlos y buscar alguien mas siempre quieren vivir enamorados.

LIBRA.-

Semana de estar con algo de recuerdos del pasado te sentirás melancólico pero trata de disfrutar ese momento y dedicarle un pensamiento a esa persona que ya no esta contigo , días de mucho trabajo y juntas con tus superiores ten cuidado un compañero laboral te va traicionar o te quiere sacar de la empresa recuerda que debes aprender a ser mas discreto con todo lo que realizas en tu trabajo o escuela para después no tengas problemas ,dedícate mas tiempo para ti trata de hacerte un buen chequeo de salud salirte a caminar con tu mascota decirle a tu familia cuanto los quieres y veraz como te vas a sentir de lo mejor , te va llegar un dinero extra el día 29 de octubre con los números 90,67,32 y este día primero te recomiendo que prendas una vela de corlo verde y uses mucha loción después de bañarse y también si puedes unos zapatos nuevos para que pises éxito todo el mes de noviembre , aprende a decirle la verdad aunque duela y mas a tu pareja amorosa y veraz como te va ir mejor en la vida, decides volver estudiar algo de relaciones internacionales o idiomas , ya no lo pienses tanto es tu momento de cambiar tu coche o de casa para que te sientas mejor contigo mismo , el carácter de libra es son personas que odian estar solos y siempre buscan la compañía de sus seres queridos son muy gentiles y con muchos principios morales en la vida y como su elemento es el aire su mente es mas aguda despierta y con mucha inteligencia son mejores conversadores.

ESCORPION.-

Semana de estar con mucho trabajo y exámenes de tu escuela recuerda que debes de poner mas atención a todo lo que realices van ser unos días de junta con tus superiores y te darán una buena noticia en cuestiones de tu trabajo así vas estar de suerte en todo lo relacionado al trabajo recuerda que es cierre de mes , te invitan a una fiesta que te la vas a pasar de lo mejor trata siempre de mantener esa buena actitud en todo lo que vayas hacer , te llega un dinero extra por lotería el día 30 de octubre con los números 09,23,16 y este día primero de noviembre te recomiendo que prendas una vela de color amarrilla y te pones mucho perfume y algo de plata como una moneda o dije para que reine todo el mes de noviembre mucha abundancia en tu vida , trata de controlar tu temperamento sexual que eso a veces te lleva a problemas con tu pareja sentimental porque casi siempre el escorpión es infiel por naturaleza , cuídate de problemas de la piel o infección de garganta recuerda que lo mas impórtate en la vida es al salud , deja a un lado los rencores en cuestiones de enojos familiares trata ya quedar en paz y pagarle a cada quien lo que se le de en cuestiones de dinero ,el carácter del escorpión como es un signo de agua viven intensamente todo y mas las emociones pero casi siempre son muy extremistas como viven la felicidad también la depresión y como son muy realistas también vive su mente muy fantasiosa así que casi siempre son muy volubles en casi todo eso si son muy honrados y siempre la valentía para defender a los indefensos son grandes lideres políticos y sociales.

SAGITARIO.-

Semana de estar con algo de problemas en cuestiones de trabajo por el cierre mensual o auditoria trata de controlar tus enojos y estar de la mejor disposición en tu ámbito laboral , días de estar con mucha energía positiva alrededor de ti para dedicarle mas tiempo al ejercicio y llevar una dite saludable recuerda que el sagitario es uy vanidoso y siempre le gusta que lo volteen a ver , tendrás un golpe de suerte el día 31 de octubre con los números 06,33,27 y este día primero de noviembre prende una vela de color blanca y escondas tres manzanas rojas en tu casa y dejarlas allí para que venga mas abundancia a tu vida recuerda que este día primero tomar mucho agua para que también tu energía interna se renueve , recibes la invitación a una fiesta en estos día que vas estar conociendo personas muy importantes en tu vida , te busca un familiar para pedirte prestado ,en el amor van estar muy afortunado te buscara alguien del pasado que te hará muy feliz pero también entras mucha suerte en conocer personas muy compatibles con tu signo , trata de ahorrar o pagar tus deudas para después no tengas problemas legales, vas con el dentista o te haces un chequeo , el carácter del sagitario , son personas aventureras muy alegres y positivas en la vida casi nunca le tiene miedo a nada y menos al que dirán mientras que sean felices siempre el sagitario va hacer lo que el quiera y andar de pareja amorosa con la que quiera son personas muy ingeniosos y completamente artísticas y casi siempre son muy independientes en su vida y muy desorganizados y casi siempre prometen lo que no pueden dar.

CAPRICORNIO.-

Semana de tener mucha fuerza en tu interior para lograr lo que tanto deseas en tu vida recuerda que estas pasando por una etapa de prosperidad y abundancia así no le digas no al éxito a seguir sin miedos que lograras el triunfo , decides empezar una curso de música o diseño que esto te ayudará mucho en tu futuro , arreglas asuntos en cuestiones legales de herencia o una demanda laboral que tendrás el triunfo en tus manos , recibes un dinero extra por lotería el día 31 de octubre con los números 09,30,21 y para es día primero te recomiendo que prendas una vela de color rojo y ese día uses en tu ropa ese mismo color el rojo para atraigas mas abundancia todo el mes , recuerda que tu signo es muy apasionado y eso te hace siempre andar con dos amores a la vez pero es tiempo de decirte por quien te quedas en tu vida recuerda que tu mejor compatibilidad es Aries , tauro y virgo así que no lo dudes y ya compromete en una relación amorosa , recibes una propuesta de negocio en estos días que te va gustar mucho, a veces tu carácter tan fuerte no te dejes decirle a esa persona que lo sientes recuerda que lo mejor en la vida es vivir sin rencores , el carácter del capricornio es personas que siempre se mantiene en el camino de la prosperidad y hacen su fortuna con su propias manos y méritos posen una mente astuta clara y hábil para hacer de su vida lo mejor en todos los sentidos son grandes negociadores y casis siempre tiene el triunfo en sus manos pero el defecto mas grande el capricornio es que no sabe perdonar y son siempre muy vengativos el que se las hace se las paga.

ACUARIO.-

Y ano pienses tanto es el momento de actuar recuerda que tu signo siempre tiene la tendencia de llenarse su mente de situaciones que si puede controlar pero sus medios no te deja resolver los problemas así en estos días trata de quitarte esa cobardía y decirle si a la vida en cuestiones de felicidad, van ser unos días de mucho trabajo y cierre de mes así trata de estar siempre muy atento y con la mejor disposición de ayudar a tener bien todo en cuestión laboral , te llega un dinero extra para hacer unos pagos atrasados , te decides a ponerte a dieta o estar haciendo mas ejercicio, te llega un regalo que no esperabas de una persona muy especial , te invitan a salir de viaje por cuestiones de estar con tu familia mas tiempo , ten cuidado con las mentiras en tu relación de pareja que eso te va causar problemas en tu futuro recuerda que la verdad siempre es lo mejor aunque a veces duela decirla , tendrás un golpe de suerte el día 29 de octubre con los números 09,2,17 y para este día primero de noviembre te recomiendo que te pongas mucho perfume después de bañarse y cortarte el cabello para que renueves toda tu energía en todo el mes y por ultimo prende un vela blanca como protección , para los acuario que están soleros les va venir un amor nuevo del signo de Aries o géminis que va ser uy compatible contigo , el carácter de acuario , son personas que pueden ver las cosas sin prejuicios y siempre esto los lleva a la felicidad son grandes conversadores o líder sociales que siempre disfrutar estar conociendo personas nuevas en su vida y su gran inteligencia los hace ser pensadores y creativos en su vida y siempre el acuario va saber lo que quiere para su vida y su futuro no duda en ningún sentido de lograrlo y siempre van a buscar el populismo o fama en su ámbito y el ser siempre reconocidos pero un gran problema de los acuario es siempre quieren mucha riquezas o bienes materiales cayendo en la avaricia desmedida.

PISCIS.-

Semana de estar con mucho suerte de tu lado por fin el reconocimiento que esperabas en tu trabajo te a llegar así trata de disfrutar tus logros laboral y compartirlo con tu seres queridos , van ser unos días de mucho trabajo y de proyectos nuevo de ingeniería o administración así trata de poner atención a todo lo que realizas si tienes negocio propio es el momento indicado de cambiarlo de lugar o pintarlo de colores fuertes para darle mas suerte a lo que realizas , ya no le diga son al amor es la oportunidad de estar con esa persona ideal que te hará sentir de lo mejor recuerda que tu signo es muy desconfiado y celoso en las relaciones amorosas así que trata de estar un poco mas tranquilo en ese sentido y basar en la confianza tu relación de parea y tu compatibilidad mejor son piscis, cáncer y capricornio, recuerda que este día primero de noviembre prender una vela de color azul fuerte y agregarle tantita canela molida en la cera y un vaso de agua cristalino al lado para la suerte te sonría todo el mes y tengas mucha protección divina , tendrás un golpe de suerte el día 30 de octubre con los números 00,21,34 , el carácter de piscis son personas muy amables y siempre están dispuestos ayudar sin recibir nada a cambio y casa son siempre muy soñadores y esta capacidad de imaginación los lleva a nivel de lo mas alto en cuestión de arte y comunicación y son seres completamente espirituales ósea llegan a tener una comunicación divina casi toda su vida terrenal y eso los hace tener la capacidad de reinventarse ante las situaciones mas dolorosas y siempre estar de pie ante todo lo que le pueda pasar y un gran defecto es su doble moral y eso los hace a veces a desistir de la felicidad.