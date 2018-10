Mhoni Vidente y los horóscopos de la semana, del 22 al 27 de octubre

Mhoni Vidente tiene para ti los mejores golpes de suerte que te deparan en la semana. Todos los días los astros tienen lo mejor para ti respecto a tu signo zodiacal y la astróloga más acertada, te mantiene pendiente de todas sus predicciones.

ARIES

Semana de recapacitar de todo lo que estas viviendo recuerda que tu signo es muy controlador de todas las situaciones y eso te hace estar en constante estrés por no poder lograrlo así trata de tranquilizarte y empezar a cambiar esa forma de ser , van ser unos días de juntas en tu trabajo para cambios de proyectos o actualización de sistemas así que trata de estar de lo mas atento en tu vida laboral , te llega un dinero extra por una comisión o la venta de un coche así trata de ahorrarlo o pagar tus deudas , cuídate de problemas de estomago o intestino recuerda que es tu punto débil , ya no estés tanto a la defensiva con tu pareja recuerda que eres fuego y eso te hace siempre ser muy explosivo así trata de tolerar todo y estar mas feliz con tu relación amorosa , a los Aries que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de Géminis , libra o sagitario que va ser muy compatible contigo así que trata de darte la oportunidad de enamorarte otra vez , tendrás un golpe de suerte en el día 27 de octubre con los números 09,33,21 y usa mucho el color azul fuerte recuerda que te rige el planeta Marte y eso te hace de una personalidad inspiradora y magnética en todo lo que realizas y tu carácter fuerte te hace a veces verte como cruel o sin compasión así trata de medir esa situación en tu vida social, el lado positivo de los Aries es su buen humor y el siempre querer ayudar a los demás con su bondad y su valor y audacia los lleva a ser grandes lideres en todas las áreas , el lado negativo es que su mente los lleva a ser muy perfeccionistas y caen presas de las depresiones muy fácilmente cuando no alcanzan lo que desean y su falta de prudencia al decir las cosas constantemente los lleva a tener problemas con sus seres queridos

TAURO

Semana de estar con pagos de ultima hora o estar ya con planes de cambiarte de casa recuerda que tu signo es el mas realista de todo el zodiaco y eso te hace estar pensando siempre en tu patrimonio y futuro , van ser unos días de mucho trabajo y con mucha carga de estrés así trata de controlar tu carácter y no caer en las provocaciones de tus compañeros de trabajo y no pelearte así trata estar estos días de sin pleitos o alteraciones , en estos días va s estar recordando alguien que ya no esta contigo trata de darle una oración y desearle que sea feliz en su vida nueva , te llega el amor de alguien del signo de Capricornio o virgo que van ser una pareja casi perfecta así recuerda que debes de darte tiempo para el amor en tu vida , a los Tauro que ya están en pareja les viene un embarazo en puerta que los hará muy feliz ,trata de seguir con tus curso o hacer una maestría recuerda que vale mas el que sabe mas así aplícate a seguir con tus estudios ,cuidado con el ejercicio trata de no lastimarte la espalda o el cuello recuerda que son tus puntos débiles ,tendrás un golpe de suerte este 25 de octubre y va ser con los números 23,10,99 y usa mucho el corlo rojo como protección , a los Tauro en tu tendencia positiva son tiene buen humor , son verdaderos amigos y leales ,son los mejores administrativos en cuestiones de dinero suyo y de los demás y siempre va a ver por los demás ósea muy generosos , su lado negativo de Tauro son muy violentos o con la ira a flor de piel , muy orgullosos casi nunca piden perdón, y completamente egocéntricos.

GÉMINIS

Semana de estar con mucha suerte en tu vida laboral recuerda que estas atravesando por una etapa de prosperidad así trata de aprovecharla al máximo en todo lo que tienes en planes , te invitan a salir de viaje con tu familia o amigos así tu ve que te va servir para estar cargando energías positivas , recuerda que eres el gemelo del zodiaco y eso te hace ser muy cambiante en tus pensamientos y acciones por eso muchos de tus amigos o parejas se alejan de ti así trata de cambiar ese actitud en tu vida , te llega un premio en la lotería con los números 07,66,02 y va ser el día 23 de octubre , trata de ya no pelear con tu pareja amorosa recuerda que nunca vas a poder controlar a los demás así trata de entenderlo y ser feliz , recibes un premio o reconocimiento en tu escuela o trabajo que te hará muy feliz , un amor del pasado va regresar a tu vida para formalizar así date la oportunidad de enamórate otra vez , cuídate de problemas de garganta o pulmones trata de hacer mas ejercicio y dejar un poco el cigarro , recuerda que tu elemento es el aire y eso te hace de ser de mente muy inquieta y abierta ósea nunca tiene problemas de aceptar a cualquier persona de otro forma de ser y tu regente es Mercurio el planeta del ingenio recuerda que tu inteligencia sobrepasa a todos los demás del zodiaco por eso casi siempre son comunicadores , doctores o lideres sociales que serán grandes en su rama laboral peor el lado negativo del Géminis es casi siempre mentirosos para poder sacar provecho de los demás y muy superficiales de todo por eso les gusta tanto la moda y el que dirán y nunca se dejan de los demás ellos siempre les gusta sobresalir.

CÁNCER

Semana de estar con mucho trabajo y juntas en tu ámbito laboral recuerda que casi están en cierre de mes y a los cáncer que están en el área administrativo les va tocar sacar adelante todos los proyectos de trabajo , cuídate de problemas de vista o piel recuerda que es tu pinto débil y eso te hace a veces estar de mal humor , no tomes una decisión tan precipitada en el amor recuerda que tu signo su elemento es el agua y eso te hace ser muy sentimental así contrólate y trata de llevar una buena conversación con tu pareja y entenderse mas a los cáncer que están solteros les va venir un amor del signo de piscis o escorpión que van ser muy compatible contigo y sobretodo cariñosos , trata de cuidarte de los robos o perdidas se mas precavido de quien invitas a tu casa , si estas estudiando todavía te recomiendo que seas mas aplicado con tus tareas y trabajos y así podrás sacar adelante tu carrera universitaria , ya no le pidas permiso a la vida de hacer lo que tu quieres así ármate de valor y hazlo lo que tu mente desea , tendrás un golpe de suerte el día 26 de octubre y va ser con los números 05,44,32 y usa mas el color azul fuerte que eso te va atraer mas suerte , trata de resolver cualquier problemas que tengas legal o no dejar ninguna cuenta sin pagar ,recuerda que lo negativo del signo de cáncer es que son fantasiosos ósea que no llegan a pisar el piso en momentos importantes de su vida y como buen signo de agua inestables emocionalmente y algo torpes en su forma de llevar su vida así trata de cambiar eso y vas a ver que lograras ser exitoso y en lado positivo son muy hogareños y con ayuda y capacidad de sacrificio por los demás y casi siempre se van a vivir a otro país.

LEO

Semana de tener muchas ganas de salir delante de todos tus problemas van ser unos días de renovación de tu energía y esto te va ayudara tener mas fuerza en tu vida diaria pero recuerda que debes tener muy cautela con lo que platicas para que no se te carguen las envidias , en estos días te va llegar la propuesta de cambiarte de trabajo o de puesto tu hazlo eso te va ayudar a crecer mas en lo económico también tendrás la oportunidad de volver a estudiar o tomar una maestría en administración o fiscal que te ayudar mucho en el futuro , recuerda que tu signo es fuego y esto te hace ser muy temperamental así trata de controlar tu deseo sexual y no caer con personas que solo buscan hacerte daño , a los Leo que están solteros les va venir un amor del signo de Aries o libra que va ser muy compatible contigo solo trata de dar demasiado en las relaciones de pareja recuerda que el amor no se compra se da , tramites d en crédito para casa o coche , decides ya preparar tus vacaciones de fin de año recuerda que a los Leo les gusta mucho planificar todo en su vida , a los leo que están con pareja o casados les vendrá unos problemas de celos o pleitos por culpa de terceras personas así que trata de no caer en eso y platicar antes de juzgar , son tiempos de hacer mas ejercicio y empezarte a quererte tu mas así te puedes hace cualquier operaciones estética o tratamiento que te va ir de lo mejor , tendrás un golpe de suerte el día 24 de octubre con los números 09,33,21 y usa mas el color morado para que vengan mas abundancia a tu vida ,el lado negativo de los Leo es la arrogancia en extremo y la vagancia es decir no ocupar su tiempo en cosas de beneficio y se la pasan en fiestas o envueltos en vicios o alcohol así traten de controlar ese lado negativo y su lado positivo de los Leo es su extrema capacidad de mandar y liderazgo ante todos los demás signos del zodiaco y eso los lleva a ser grandes políticos o abogados y son muy buenos en su autoconfianza así amigo de Leo trata de llevar acabo estas recomendaciones en tu vida diaria.

VIRGO

Semana de estar en revisión de papelería legal o con algunos tramites de pagos recuerda que debes de llevar siempre en orden todo y así no tendrás ningún problema , van ser unos días de mucho trabajo o con juntas con tus jefe so dueños de la empresa para unos cambios positivos de puesto así trata de platicar con ellos de tus planes y veraz como serás escuchado , cuidado con problemas de riñón o ulcera trata de ir con tu medico para que te hagan un revisión medica , ya no digas mentiras a tu pareja si ya no se quieren es mejor darse un tiempos y comenzar en otra parte recuerda que el amor no se acaba solo se mueve de lugar así trata de quedar de la mejor manera y darse un tiempo , tendrás un golpe de suerte el día 24 de octubre con los números 03,22,91 y usa mucho el color blanco que eso te va ayudar a tener mas suerte , te busca tu papi para pedirte un favor familiar trata de hacérselo que eso te ayudara estar mejor con tu familia , arreglas algunas cosas de tu casa o decides comprar unos muebles para tu recamara , a los virgo que están solteros les va venir un amor del signo de piscis o Tauro que va ser muy compatibles contigo , trata de hacer mas deporte que es tiempo de verte en forma o hacer una dieta mas natural en tu vida , el lado negativo de los virgo es que tiene una obsesión por la limpieza y el orden que eso a veces les causa problemas con sus compañeros de vida también les gusta mucho el chisme o el hablar de mas por eso siempre están metidos en problemas el lado positivo del virgo es seriedad y honestidad en todo lo que realizan y siempre te ayudar cuando lo necesites son los amantes perfectos del zodiaco.

LIBRA

Semana de estar un poco cansado o con mucho presión laboral recuerda que tu signo le gusta quedar bien en todo lo que realiza y eso lo hace esforzarse mucho en todo lo que tiene que cumplir por eso te recomiendo tener mas paciencia no caer en pleitos sin razón , cuídate de problemas de estomago o intestino recuerda que tu problemas en la vida es la comida así trata de llevar una dieta mas saludable , realizas unos pagos de tarjeta o prestamos pasados , te busca una amiga para pedirte un consejo amoroso recuerda que tu eres el psicólogo del zodiaco por eso todo mundo acude a ti para preguntarte que pueden hacer para estar mejor , si estas soltero amigo de libra eso será por poco tiempo porque se te acerca alguien del signo de piscis o Capricornio que hablara de amor sincero hacia a ti , tendrás un golpe de suerte el día 24 de octubre y va ser con los números 55,32,10 y usa mucho el color gris o mostaza que eso te va ayudar a crecer mas en lo económico , recuerda que tienes que dejar un poco los viajes y concéntrate en tu trabajo , recibes un regalo que no esperabas , tramitas tu visa y pasaporte , ya no seas tan rencoroso con un amor del pasado trata de quedar en paz , el lado positivo de los libra es son extremadamente sociables y comunicadores por eso casi siempre son vendedores o lideres en cuestión de comunicación siempre serán justos con todo lo que les rodea y serán el pilar de la familia el lado negativo del libra es que son muy exagerados con su vida amorosa que tratan de quedar bien con su pareja y casi nunca lo logran y son poco románticos.

ESCORPIÓN

Semana de estar con algo de problemas en cuestión de tu economía recuerda que necesitas adminístrate mas en tus gastos y así no tener problemas en tu patrimonio , van ser unos días de mucho trabajo y nuevos proyectos laboral que te hará sentir de lo mejor , cuídate de problemas de estrés o nervios trata de ir con tu medico para que te cheque , te llega la propuesta de un negocio de bienes raíces o de telefonía trata de aceptarlo para que te ayude a estar mejor en tus ingresos ,a veces tu carácter te hace pasar malos ratos con las personas que quieres así que trata de pensar antes de actuar y así controlar mas tus impulsos , recibes una invitación a salir de viaje con tu familia que te dará mucho gusto , cuídate de las traiciones de los amigos en el trabajo o escuela trata de no platicar mucho tus asuntos privados , tendrás un golpe de suerte el día 24 de octubre con los números 99,76,32 y usa mucho el color rojo intenso que eso te va traer mas abundancia en tu vida ,el lado positivo de los escorpión es su fuerza de voluntad todo lo que se proponen lo logran y sobretodo la valentía y energía que siempre le ponen a todo lo que vayan a realizar y son magníficos lideres políticos o sociales , en lado negativo de los escorpión es que sus celos o venganza de una situación los lleva a perderse demasiado en pleitos y casi caen en depresiones fuertes por su pesimismo.

SAGITARIO

Semana de estar con mucha buena energía a tu alrededor recuerda que debes aprender a quitarte todo lo negativo que te rodea y dejar que fluya las buenas cosas en tu vida , en estos días te vendrá una sorpresa en cuestiones de trabajo que te dará mas oportunidades de crecimiento en lo personal recuerda que lo mas importante que tiene el sagitario es verse realizado en su vida y trata de siempre estar estudiando o tomando cursos de tu carrera universitaria que eso te llevara a tener puestos de jerarquía , arreglas asuntos de una herencia o escrituras con tu familia , cuídate de problemas de las hormonas o de los nervios recuerda que es tu punto débil , ya no pidas ningún consejo en lo amoroso tu sigue tu intuición en el corazón que eso te va llevar a escoger a la persona indicada , a los sagitarios que están solteros van ser unos momentos de estar conociendo personas muy aines a tu forma de ser recuerda que lo mas fuerte de tu signo es el sexo por ser fuego y por eso necesitas una persona igual que tu del signo de Aries o Géminis que se llevaran muy bien , tendrás un golpe de suerte el día 25 de octubre con los números 90,32,17 y usa mucho el color azul fuerte que te llenara de abundancia , el lado positivo de los sagitario es su entusiasmo en la vida y buena organización por eso casi siempre son viajeros o deportistas y su sinceridad y serenidad para enfrentar los problemas los hace ser el mejor consejero del zodiaco , el lado negativo del sagitario es son exageradamente manipuladores y les gusta siempre llevar el liderato también son muy creyentes de las fuerzas oscuras o superstición .

CAPRICORNIO

Semana de estar muy pensativo sobre tu vida laboral sientes que donde encuentras no es lo mejor para ti o no te dan la oportunidad de crecimiento que deseas recuerda que tu signo siempre esta buscando el éxito en todo lo que se propone así trata de ya buscar algo mejor en tu vida y veraz que estos días lo vas encontrar solo trata de no platicar tus planes para que no te los salen o te llenes de mal de ojo , en estos días vendrá ti un dinero extra para hacer pagos de tarjeta o colegiaturas que eso te va ayudar a estar mas tranquilo en cuestiones de tus deudas, te proponen irte a vivir al extranjero trata analizar bien la propuesta y platicarlo con tus seres queridos sobre su opinión , cuídate de problemas de infección sexual o de los riñones trata de ir con tu medico , en cuestiones amorosas sientes que se alejo de tu vida alguien muy importante por tu carácter y tu forma de ser pero recuerda que el Capricornio es muy complicado en las relaciones de pareja por eso te recomiendo que vayas con un terapeuta para que te ayude a sobre llevar esta situación , a los Capricornio que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de Aries , cáncer o escorpión que va ser muy compatible contigo solo trata de no ir tan rápido en cuestión de formalidad , tendrás un golpe de suerte el día 26 de octubre con los números 03,22,18 y usa mucho el color verde claro que eso te llenara de buenas energías , el lado positivo de los Capricornio son muy constantes en su proyecto de vida y cuando se enamoran son muy fieles y su sentido del deber lo tiene muy elevado , el lado negativo es muy ambiciosos cayendo en la avaricia y son sumamente desconfiados de todos y cuidan demasiado su vida personal.

ACUARIO

Semana de estar actualizando tu vida laboral recuerda que siempre tu signo es el líder en cuestiones de llevar todo lo administrativo o ventas de la empresa , ten cuidado con problemas financieros trata de ahorrar y pagara tiempo tus deudas , a veces piensas lo que no es sobretodo en cuestiones amorosas y eso te causa muchos problemas con tu pareja trata de siempre hablar y poner en orden tu vida amorosa , te llega la propuesta de poner un negocio de venta de ropa o de comida hazlo que eso te va ayudar a otra mejor en cuestiones económicas ,sigue con tu ejercicio y dieta que ya te estas viendo de lo mejor , mandas arreglar tu carro o le haces su revisión anual , necesitas tener mas carácter con tu vida laboral recuerda que exigir lo que te mereces y ya es tiempo que te den un mejor puesto laboral o un aumento de sueldo así trata de sacar una junta con tus superiores y veraz como te lo vana dar , tomas un curso de liderazgo o marketing que eso te va ayudar a crecer mas en lo profesional , a los acuario que están solteros les va venir un amor del signo de libra o Tauro que va ser muy compatible con tu signo y a los acuario que tiene pareja les recomiendo paciencia y mas comunicación amorosa, te invitan a una fiesta familiar en estos días , tendrás un golpe de suerte el día 23 de octubre con los números 02,15,86 y trata de usar mas el color rojo o blanco que eso te llenara de abundancia , el lado positivo de tu signo es su bondad ante la humanidad y su servicio social por eso son grandes pensadores de la historia y son muy inteligentes eso los hace que su cerebro capte todo lo que esta aprendiendo y siempre buscan el deporte como un escape a su estrés o mal humor , el lado negativo del acuario es su desconfianza económica o amoroso llevándolos a caer en lo exagerado y son muy cascarrabias es decir por cualquier cosa se sienten y su vanidad los lleva a hacer cualquier cirugía estética para verse casi perfectos

PISCIS

Semana de estar con muchos tramites en tu trabajo o pagos de gobierno recuerda siempre estar al pendiente de todo lo que tienes que hacer , en estos días te viene la invitación de formar una sociedad en cuestiones de un proyecto de ingeniería o administración que te va dejar mas ingresos trata de aceptarlo , en tu trabajo va ver juntas para cambios de puesto o el cierre de mes así trata de estar muy al pendiente de todo lo que tienes que hacer , cuídate de problemas de intestino o infección estomacal recuerda que es tu punto débil , te busca un amor del pasado para pedirte un consejo o dinero recuerda que tu signo es agua y eso lo hace ser siempre buena persona y seguir ayudando a las personas que amaste , tendrás un golpe de suerte el día 26 de octubre con los números 03,22,18 y usa mucho el color amarillo que eso te ayudara a estar mejor económicamente , a ves piensas mucho los problemas eso te hace estresarte demasiado porque eso te recomiendo que trates de dejar fluir tu situaciones y veraz como se resuelven, tomas un curso de sistemas o administración , a los piscis que están solteros les va venir un amor del signo de cáncer , escorpión o piscis que va ser muy compatible contigo , te busca tu mami para pedirte que la lleves al médico recuerda que los piscis son los pilares de la familia , el lado positivo de los piscis son muy honestos y comprensivos con los demás y su creencia en lo místico los lleva ser grandes lideres religiosos o sociales su devoción por servir a los demás siempre los hace médicos o ingenieros , el lado negativo de los piscis es autodestrucción casi siempre su mente los sabotea para no ser felices y su desorden y pereza ante la vida los hace caer en los excesos de los vicios