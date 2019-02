Mhoni Vidente revela cómo poner celoso a un hombre según su signo del zodiaco

Mhoni vidente nos ha revelado muchísimas verdades sobre nuestros signos del zodiaco, pero en esta ocasión nos brindó una herramienta súper interesante: cómo poner celoso a un hombre, de acuerdo con su signo del zodiaco.

Sin más preámbulo, conozcamos mejor cómo se comportan los hombres cuando están celosos y qué es eso que los hace enojar.

Aries

Aries es muy apasionado, por lo que cuando se sumerge en los celos puede llegar a ser muy intenso. Le molesta saber que puede haber alguien que te haga sentir mejor que él. No hables de más y simplemente evita enredar las situaciones.

Tauro

Tauro también es súper intenso con el amor, sin embargo, suele ser muy posesivo. A pesar de ser muy impulsivo, agradece la honestidad, y perseverará el tiempo necesario para tenerte de nuevo a su lado.

Géminis

Géminis es independiente y tolerante, por lo que verlo celoso es extraño, pero una vez que estos atacan, se sentirá aterrorizado y pensará siempre lo peor.

Cáncer

A primera instancia no es nada celoso, pero eventualmente mostrará su verdadera cara. Si le mientes e intentas sostener dicha mentira, su furia no cesará. Si cometes un error, mejor reconócelo, sé sincera y dile la verdad.

Leo

Leo es muy celoso y nunca perdonaría una infidelidad, al menos no con facilidad, pues su orgullo está primero. Cuando hieres su ego, será bastante hiriente.

Virgo

Si bien los celos sí pueden invadir a Virgo, este no actuará como gran parte de los signos del zodiaco, él pensará muy bien las cosas y reflexionará antes de actuar. Sé siempre honesta y ni se te ocurra involucrar a terceros.

Libra

Puede llegar a sentirse celoso, pero en realidad no le gustan las confrontaciones emocionales, así que puede que no haga nada al respecto, no obstante, el amor es fundamental en su vida y este nos transforma. Hablen con privacidad y diplomacia para solucionar cualquier asunto.

Escorpio

Escorpio es el peor cuando está celoso, así que no lo querrás provocar. Es increíblemente posesivo y vengativo… podrías esperar cualquier cosa de él.

Capricornio

No importa que los celos lo invadan y le hagan arder la sangre, Capricornio teme perder el control, así que no lo demostrará. Eso sí, sabe identificar perfectamente cuando alguien le miente, es muy bueno leyendo las miradas.

Sagitario

Sagitario es bastante “open mind”, tolerante y confiado, así que cuando no te siente en verdadero peligro, no reaccionará, sin embargo, cuando los celos llegan, habrá momentos de cólera. Supera las cosas bastante rápido y no te dejará ir sólo por un ataque de celos.

Acuario

Acuario confía plenamente en su pareja, le brinda bastante libertad y no es nada posesivo, no obstante, cuando los traicionas, azotan puertas y alzan la voz.

Piscis

Aunque se les ve muy tranquilos y cariñosos, pueden llegar a sentir celos, aunque se adaptan fácilmente ante todas las situaciones de la vida, es mejor hablar con ellos y resolver cualquier conflicto a través del diálogo.