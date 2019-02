Mhoni Vidente predice como le irá a cada signo del zodiaco en marzo.

Mhoni Vidente tiene las mejores predicciones para ti y los tuyos para todo el mes de marzo, pues algunos signos del zodiaco serán víctimas de una traición por su mejor amiga.

Estas son las predicciones para el mes de marzo para cada signo del zodiaco de acuerdo a Mhoni Vidente ¡No te lo puedes perder!

ARIES

Cuídate de las envidias, te recomiendo encender una veladora de color rojo y pedir a tu ángel protector que te libere de las energías negativas. Evita confiar de más en las amistades.

Si estás en pareja ya no busques pretextos para terminar, si ya no se quieren es mejor hablarlo y darse un tiempo.

TAURO

Tendrás muchos pendientes de trabajo, así que trata de administrar mejor tu tiempo para realizar todo sin presiones. Ya no pienses lo que no es, si ya no estás seguro con tu pareja mejor dilo y toma una decisión para estar en paz. Decides hacer cambios en tu carácter y poner mejor actitud ante la vida.

Te recomiendo ponerte mucho perfume o ropa de color fuerte para mantener las energías positivas, ya que te rodearán las envidias.

GÉMINIS

Enfrentarás problemas en tu vida personal y de trabajo los próximos días. Recuerda que a tu signo no le gusta tener presión o incertidumbre sobre lo que vendrá; te recomiendo hacer una junta laboral o hablar con tu pareja para exponer las dudas y resolver cualquier problema. Toma en cuenta que el que se enoja pierde, así que mantén la calma y, sobre todo, piensa lo que dirás.

Empieza con un cambio positivo en tu forma de pensar y así podrás lograr todo lo que deseas, sólo ten paciencia y ordena tus proyectos de vida, pues tendrás una fuerza espiritual que te ayudará siempre.

CÁNCER

Vienen días para poner en orden todo lo que tienes pendiente en tu trabajo o estudios. Recuerda que un problema de tu signo es que deja todo para después, así que cambia de actitud y resuelve todo lo laboral a tiempo. Deberás tomar decisiones importantes, así que trata de salir a caminar y meditar para que te llegue la mejor solución.

LEO

Estarás rodeado de mucha fuerza espiritual en tu interior y eso te ayudará para concretar todos los proyectos que tienes en mente. Evita prestar dinero.Tienes que aprender a diferenciar quién es buena influencia en tu vida. En el amor seguirás muy estable con tu pareja. A los solteros les llega un nuevo amor más joven de signo de fuego.

VIRGO

Vienen días de buenas noticias y sorpresas agradables, ten en cuenta que tu signo se encuentra en su año, enciende una veladora de color blanco y ponte mucho perfume para estimular la suerte; haz tus peticiones en una hoja y quémala con la llama de la veladora para se conceda más rápido. Te proponen un negocio de comida o administración de locales; acéptalo, te irá de lo mejor.

LIBRA

Tendrás nuevas ideas sobre tu trabajo o desempeño personal, sólo cuídate de no platicar tus planes. Sigue con la dieta, recuerda que a tu signo lo domina la gula, así que trata y convéncete de que necesitas un cambio radical en tu aspecto. Recibes un dinero extra por comisiones o bono en tu trabajo. En el amor ya no le des tantas vueltas, déjate querer y no seas tan dramático.

ESCORPIÓN

Es tiempo de que la abundancia y la estabilidad emocional venga a ti, sólo trata de no ser tan impulsivo en tus comentarios o evita cargarte con energías negativas de tus amistades; aprende a desprenderte de ese tipo de amigos.

SAGITARIO

Es tiempo de no estar estancado y experimentar nuevos retos en la vida. En estos días la cuestión laboral mejorará mucho para ti, así que trata de buscar un mejor empleo. Debes tener precaución con el amor que no es para ti y no aferrarte a alguien únicamente por no estar solo, así que aprende a desprenderte de personas que no te hacen bien. Te busca un amigo para hacer un negocio de publicidad. Cuídate de problemas de la piel o infección de transmisión sexual.

CAPRICORNIO

Es tiempo de pedirle a la vida la justicia divina y que todo lo que has hecho por los demás te sea recompensado con creces. Recuerda que tu signo siempre es el más bondadoso del Zodiaco y eso hace que tengas buena fortuna.

ACUARIO

El Tarot te asigna La Luna, lo que implica que debes estar más seguro de lo que quieres para tu vida y no confundirte tanto en situaciones amorosas. Señala que eres el más místico del Zodiaco.

PISCIS

En el Tarot te dominan la cartas de Los Enamorados y El Juicio y muestran que esta semana llegará el amor a tu vida para quedarse, pero que debes empezar a limpiar todo lo que no es para ti y dejar esas personas que sólo buscan un interés o te quitan energía positiva. Sin duda el tener una pareja estable será lo tuyo y con miras a formalizar.