Mhoni Vidente predice SISMO para México este septiembre: ¿mes cabalístico?

Mhoni Vidente asegura que habrá sismo en México en septiembre. Foto: Captura de pantalla de YouTube

La adivina más famosa de México, Mhoni Vidente, siempre acierta en sus predicciones, así que los mexicanos siempre están pendientes sobre sus declaraciones y ahora, esta famosa astróloga se ha pronunciado sobre los hechos que este mes la nación azteca podría vivir: ¿habrá nuevo sismo en septiembre?

Mhoni Vidente anuncia sismo para México en septiembre

El pasado miércoles 2 de septiembre Mhoni Vidente dio a conocer un nuevo evento que ya tiene velo a millones de sus seguidores mexicanos, pues en una de sus visiones logra ver que la Ciudad de México (CDMX) será víctima de un nuevo y sorpresivo movimiento telúrico que, seguro le quitará el sueño a los capitalinos, pues basta recordar que el mes de septiembre es conocido como el de los sismos, pues basta recordar el que se vivió el 19 de septiembre del 2017.

Mhoni Vidente ve en las cartas del tarot que septiembre del 2020 será un mes cabalístico. Foto: Captura de pantalla de YouTube

Aunque, Mhoni Vidente anunció no quiso causar pánico entre audiencia diciendo que el sismo no sería grave, en realidad no específico si sería trepidatorio u oscilatorio, así que realmente se desconoce qué tan fuerte podría ser, ya que esos movimientos telúricos según cómo se mueven pueden causar mayor o menor desastre, eso sí, aseguró que será de entre 6.3 a 6.1 grados.

Por otro lado, la vidente cubana indicó que la tierra azteca será víctima de varios eventos que la sacarán de la vida casi ordinaria y es que la población mexicana ya tiene suficiente con enfrentar la pandemia del COVID-19, y ahora tendrá que estar alerta, pues Mhoni Vidente advirtió:

“Va a pasar de todo, señores. Viene un sismo para la Ciudad de México. Nada grave 6.1 o 6.3 grados."

Mhoni Vidente, quien predijo la muerte de un famoso cantante grupero, en el mes de julio de este 2020, ahora asegura que septiembre será uno regido por la carta el “Ermitaño”; por lo que será “muy cabalístico”, e incluso, anunció que en su visión logró ver la fuerza divina de Dios, y aseguró que:

“Viene una luz en el camino.”

��������Conoce las predicciones que tiene Mhoni Vidente para México y la pandemia, ¡son impactantes!������https://t.co/5XNHPVuzBu — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 31, 2020

Finalmente, la vidente señaló que en noviembre o diciembre de este año ya habrá vacuna en México y que a mitad de octubre los niños volverán a las escuelas con semáforo verde, ¡asombroso!

Con información de imagenzac.com.mx