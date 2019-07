Mhoni Vidente: Ritual para el 1 de agosto de 2019

¿Ya estás lista para recibir el mes de Agosto? Ten por seguro que este será un mes lleno de bendiciones y energía positiva, pero más si sigues este maravilloso ritual que Mhoni Vidente compartió para todos nosotros.

Si hasta ahora el año no ha sido como lo esperabas o no has logrado conseguir los objetivos que te propusiste en enero, no te preocupes porque la astróloga favorita de México puso manos a la obra y nos compartió un ritual para comenzar Agosto con el pie derecho.

De acuerdo con Mhoni este mes que comienza es el de la renovación, la abundancia, el infinito y del principio y el fin, por lo tanto es el mejor momento para cambiar todo aquello que no te gusta y salir adelante.

Mhoni Vidente: Ritual para el 1 de agosto de 2019

¿No tienes dinero, no te gusta tu trabajo, no gozas de buena salud? ¡Realiza este ritual! Ya verás que a final de mes nos lo agradecerás. Puedes llevarlo a cabo el 1, 9 o 17 de agosto de 2019. ¡Aquí te dejamos los materiales!

Materiales

Vela o veladora amarilla

Vaso de cristal con agua

5 o 3 manzanas rojas

Azúcar morena o blanca

Ramitas de canela o canela en polvo

Un billete de dólar o un billete de $100

El perfume que utilizas y más te guste

Cerillos de madera

Dos platos

Papel aluminio

1. Lo primero que harás será forrar el plato con el aluminio y posteriormente perfumarás el billete y lo colocarás encima. pon arriba las 5 o 3 manzanas en forma de triángulo o pirámide.

2. Ahora espolvorea un poco de azúcar encima de las manzanas y trocea la ramita de canela alrededor de ellas.

3. Forra el segundo plato. Perfuma la vela y ponla encima (parada), espolvorea con el azúcar y enciéndela (el vaso de agua deberá de estar a lado de los dos platos).

4. Reza un Padre Nuestro y un Ave María y pídele a todos los ángeles que intercedan por ti y te ayuden a lo largo de este mes de agosto.

5. Una vez consumada la vela, tira todos los ingredientes, menos el plato de las manzanas, y echa el vaso de agua a la calle. Las manzanas las colocarás en algún lugar de tu casa, ya sea tu cuarto o la cocina, pero NO puedes comerlas.

6. Te deben de durar todo el mes, sin embargo, puede que pasado el tiempo algunas comiencen a ponerse feas (arrugadas), así que cámbialas. Una vez acabado el mes de agosto, podrás tirar las manzanas a la calle y el billete tendrás que cambiarlo o gastarlo en comida.

