Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 30 de septiembre de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 30 de septiembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Sentirás que es el momento de intentar recuperar una amistad que hubieras dejado de lado desde hace ya un tiempo. No reniegues de la situación que estas atravesando, siendo que tu eres el único responsable por ella. Resignación Deberás renunciar a ciertas metas que te habías planteado a futuro para garantizarte seguridad financiera.

Consejo de la Vidente: Se cuidadoso con las personas con las cuales compartes tus secretos. Siempre mantén un dejo de recelo con aquellos que recién conoces.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tendrás éxito en apegarte a tu itinerario para la jornada, lo que te permitirá organizar más eficientemente tu jornada próxima. Tus miradas no pasarán desapercibidas para nada en tu entorno. Aprovecha cuando tengas a la seducción como compañera. Lograrás alcanzar las fechas limites en tiempo y forma gracias a tu constante dedicación y devoción a tu trabajo.

Consejo del día Tu constante indiferencia para con los sentimientos de los demás te está llevando en curso de colisión con la soledad. Estás advertido.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Comenzarás a sentir que no estás de acuerdo con el rumbo que tu vida esta tomando. Decidirás comenzar con los cambios. Un nuevo amor golpeará hoy a tu puerta. Recíbelo con los brazos abiertos y anímate a vivirlo a pleno. No te arrepentirás. No puedes tener control de cada situación que se presente en tu ambiente laboral. Aprende a relajarte un poco más.

Consejo de la Vidente: No hay manera de escapar de nuestro pasado. Debes enfrentar las situaciones que sean necesarias para poner punto final a tus problemas.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Es momento de hacer una pausa en el ritmo agitado y frenético de vida que estas llevando para buscar el equilibrio. Deja ya los celos de lado. Tu pareja te ha dado suficientes muestras de confianza como para eliminar en ti todo rastro de duda. No te permitas mostrar un semblante de duda en las decisiones que tomarás en el día de hoy. Estarás siendo observado.

Consejo de la Vidente: No puedes vivir pensando que solucionarás cada problema por ti mismo. Ten en mente que todo se da por una razón, evidente o no.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Te será imposible no sentirte frustrado cuando veas que te resulta imposible hacerte entender en tus puntos de vista. Has llegado al punto en que las relaciones ocasionales no te llenan como antes. Busca una pareja estable que sepa amarte. No te dejes llevar por las emociones cuando enfrentes discusiones con tus pares laborales. No les des armas para perjudicarte.

Consejo de la Vidente: Recuerda que no hay forma posible de complacer a todas las personas con las determinaciones que tomes. Confía en tu poder de decisión.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Todos te reclaman. Deberás encontrar un equilibrio entre tu vida profesional, tus asuntos familiares y tu relación de pareja. El amor está en alza. Los solteros abandonarán la soltería y los que están en pareja hasta el casamiento no pararán. La clave de tu recuperación financiera está en organizarte. Implementa otra metodología y podrás superar tus problemas.

Consejo del día: Tus seres queridos están muy preocupados por el ritmo de vida que llevas. Realízate un chequeo médico así todos se quedan tranquilos.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Te invitarán a una fiesta en la que conocerás gente interesante. Prepárate para la ocasión porque pondrán mucha atención en ti. Tu pareja siente que no le das cabida en las decisiones que tomas. Trata de consultarlo, así se sentirá parte de tu vida. Si crees que puedes perder todo y existen altas posibilidades de fracaso, lo mejor será abortar el proyecto.

Consejo del día: Sigue tus propias reglas y no las que impone la sociedad. Dale crédito a tu filosofía de vida y descarta las opiniones ajenas.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Varias de las situaciones que vivirás en la jornada dejarán claro que es necesario inducir cambios rotundos en tu vida. Pon todas tus energías en ese nuevo amor que estas viviendo. Deja en el olvido todo aquello que te trajo dolor y sufrimiento. Esta es una jornada donde la buena fortuna te sonreirá. Aprovecha la ocasión para recrearte con algún juego de azar.

Consejo de la Vidente: Que el orgullo no te haga caer en la más profunda soledad. Deberás aprender a buscar la compañía de tus seres queridos cuando así lo necesites.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Una gran oportunidad llamará a tu puerta en la jornada, pero deberás comprometerte responsablemente para podes aprovecharla. La jornada se presentará desfavorable para el amor. Improvisa una salida con amigos y posterga las conquistas. La jornada laboral se presentará sin contratiempos. Termina bien la semana dejando todas tus responsabilidades al día.

Consejo del Día Recuerda que la sociedad es lo que uno hace de ella. En cada uno de nosotros esta el potencial para cambiar la realidad que vivimos.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Existen situaciones en las que tu capacidad de razonamiento se vuelve irrelevante y es necesario actuar. Cuidado. Las recientes tensiones han deteriorado notablemente la comunicación en la pareja. Procura solucionar este inconveniente. Tu jornada laboral parecerá eterna en el día de hoy. No dejes que la desesperación te afecte demasiado.

Consejo de la Vidente: No puedes ocupar la violencia como primera alternativa a la hora de enfrentar una discusión o altercado. Busca dialogar antes de hacerlo.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

No te apresures a emitir juicios sobre ciertas posturas de tu pareja antes de hacer un mea culpa sobre tus acciones. Te sentirás cargado de energía y amor durante la jornada. Demuéstrale tus sentimientos a tu pareja con una invitación sorpresa. Las disputas con tus superiores estarán a la hora del día durante la jornada de hoy. No te dejes llevar por los impulsos.

Consejo de la Vidente: No siempre encontrarás una mano amiga a la hora de asistirte en situaciones complicadas de la vida. Aprende a desenvolverte solo.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Te tocará defender tus principios con uñas y dientes en el día de hoy. Aférrate a tus convicciones cueste lo que cueste. Lograrás romper con las cadenas de la timidez y tomarás el riesgo de iniciar un contacto con esa persona que tiene tu atención. Estarás completamente maniatado por regulaciones legales que bloquearán todo tipo de salidas de tu actual situación económica.

Consejo del día: No podrás llegar a ningún destino favorable a la pareja si no buscas alguna manera de comunicarte más fehacientemente con ella.

