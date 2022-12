Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 30 de diciembre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 30 de diciembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Serás esclavo de tus palabras durante la jornada de hoy. Si no mides tus comentarios vivirás serias tensiones. Deberás experimentar un distanciamiento físico con tu pareja debido a circunstancias fuera de tu control. Se paciente. Vivirás un fin de semana sin mayores sobresaltos. Aprovecha para descargar un poco las tensiones acumuladas.

Consejo de la Vidente: Cada vez que la vida pone una piedra en tu camino, se asegura también de darte los medios para superarla. Todo es cuestión de saber donde mirar.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Estás dispuesto a evolucionar, a renovarte. La capacitación será parte del cambio positivo, hazte un tiempo para el estudio. La pareja no atraviesa por su mejor momento, pero tampoco está en peligro la relación. Intenten limar asperezas. Tendrás la posibilidad de pelear por lo que te corresponde, pero preferirás quedarte callado. Después no te lamentes.

Consejo del día No basta con decir que vas a cambiar y ser mejor persona, el cambio se muestra con hechos concretos. Amígate con quienes estás peleado.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Mantén en mente que no eres el centro del universo. Deshazte de esa actitud egocéntrica que te mantiene a la defensiva. A veces, las acciones con las que queremos erradicar el dolor de nuestras vidas, solo nos llevan a más miseria. Medítalo. No te permitas dudar de tus capacidades solo porque recientes proyectos no han salido como lo esperabas.

Consejo de la Vidente: Tener una autoestima alta no es sinónimo de egocentrismo. Es importante mantener alta la confianza que tengas en tus capacidades y virtudes.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Se plantarán las semillas del cambio a nivel sentimental durante la jornada de hoy. Excelente día en lo laboral. No busques forzar situaciones románticas con tu pareja el día de hoy. Busca más bien la soledad para evitar problemas. No pospongas la terminación de los detalles de tu proyecto hasta su final. Procura realizarla a medida que avanzas en él.

Consejo de la Vidente: Las caídas y tropezones forman parte natural y saludable de la vida. Es imposible apreciar lo bueno de ella sin haber vivido lo malo.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

En ti está el dejar que tus miedos tomen el control de tu vida. Aprovecha la jornada para replantearte ciertas cosas. Tus deseos de superación están quitándote el tiempo que dedicas a la relación. Aprovecha la jornada para reorganizar horarios. Frenética jornada laboral en la que deberás estar pendiente de múltiples responsabilidades simultáneamente. Prepárate.

Consejo de la Vidente: Aprovecha cada ocasión que tengas para compartir momentos de afecto y cariño con tus seres queridos. No desperdicies tu tiempo.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Experimentarás sensaciones nunca antes sentidas al darte cuenta que tu vida finalmente se encuentra por el rumbo adecuado. Conocerás a una persona clave durante este fin de semana. Maximiza tus juegos de seducción, muéstrate interesado. Se te presentará una oportunidad para ganarte la simpatía de un par clave en tu ambiente de trabajo. Aprovéchala

Consejo del día: Siempre ten en cuenta que la realidad es profundamente impredecible cuando realizas la planificación de tu agenda. Asegúrate de planear holgadamente.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Estarás muy ocupado en tu trabajo, y relegarás a los afectos. Pero una noticia hará que cambies de parecer e inviertas las cosas. Tienes todas las expectativas puestas en esta relación. Sin embargo, te llegará un comentario que hará tambalear tu amor. Surgirán gastos que no tenías en tus planes. Pero no te preocupes, porque pronto volverás a recuperar ese dinero.

Consejo del día: Te gusta examinar a la gente, pero sé más sutil, a nadie le gusta ser objeto de observación. Aprende de lo que ves en cada uno.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Se acabará la fortuna con la que contaste anteriormente y llegará el momento de enfrentar las consecuencias de tus actos. No dejes que te apene dar demostraciones de afecto a tu pareja. Esto es vital para fortalecer el vínculo entre ustedes. Se te presentará la oportunidad de cambiar de rubro laboral. Evalúa detenidamente los pros y contras de esta decisión.

Consejo de la Vidente: No permitas que la irá momentánea de discusiones se apodere de ti y ponga palabras en tu boca. Evita arrepentimientos tardíos e inútiles.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Tus valores éticos y morales serán puestos a prueba durante todo el día, en cada lugar al que vayas. Lucha por ellos. Los problemas en la pareja parecerán desvanecerse con la misma celeridad con la que aparecieron en primer lugar. No incurras en la continua necedad de no aceptar tus errores y falencias en lo que a lo laboral se refiere o te estancaras.

Consejo del Día No existe un manual sobre que se deba hacer en cada situación complicada que se deba experimentar en la vida. Deberás confiar en tus instintos.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Jornada de continuos cuestionamientos en la que el mundo parecerá estar completamente de cabeza. No desesperes. Deja de buscar el amor en cada persona conocida, este llegará a tu vida cuando tu menos lo esperes. Relájate. Un negocio en mente te trae preocupado. Aprovecha la jornada para pedir la opinión de un amigo al respecto.

Consejo de la Vidente: Debes aprender a respetar las necesidades de la persona a tu lado si pretendes no tener discordias en el amor. Busca alcanzar el balance.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Haz los cálculos necesarios para poder hacer una estimación del tiempo que puedes invertir en hobbies, y apégate a ellos. Se presentará la oportunidad de revivir viejos tiempos con parejas anteriores. Piensa bien antes de hacer nada. Jornada que transcurrirá virtualmente sin sobresaltos. Lograrás llegar tranquilo al fin de semana. Disfrútalo.

Consejo de la Vidente: No pierdas la ventaja que puedas haber conseguido frente a tus pares laborales implemente porque no sabes callar tus secretos. Precaución.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Contarás con todas las herramientas necesarias para dar una primera impresión increíble en entrevistas de trabajo. No tendrás grandes éxitos en la conquista durante la jornada de hoy. Lo más conveniente será postergar todo para más adelante. Comenzarás a reconsiderar ciertas ideas para mejorar económicamente que habías descartado en el pasado.

Consejo del día: Aprende a tener más presente a tu pareja a la hora de tomar ciertas determinaciones, de esta manera la harás sentir más cercana a ti.

