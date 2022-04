Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 30 de abril de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este sábado 30 de abril de 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Los caminos se dividen y debes tomar una decisión. No dejes pasar el tiempo porque cuando te des cuenta será demasiado tarde. No hace falta tener a tu pareja bajo control para evitar que te engañe. La infidelidad aparecerá cuando menos la esperes. Pon en práctica tus ideas sin importar lo que los demás opinen. Mientras tú estés seguro de tus acciones, todo saldrá bien.

Consejo del día: No busques armar conflictos. Mide tus palabras porque tu acidez resulta chocante para muchas personas, y logras enfadarlas.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tendrás la oportunidad de compartir un momento de cercanía con tus seres queridos en la jornada. Dedícaselos con gusto. No permitas que una confusión se convierta en un escándalo. Mantén el aplomo y aclara las cosas con tu pareja. No puedes esperar ser el mejor en cada actividad que desarrolles. Aprende a ser un poco menos estricto contigo mismo.

Consejo del día: No puedes tener respuesta a cada pregunta que la vida ponga en tu corazón. Existen ocasiones en las que debes reaccionar por instinto.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Hoy caerás en cuenta que no estas hecho para ciertos aspectos de la vida, al menos no por ahora. Pon un alto inmediatamente. Aprovecha este tiempo de soledad para expandir tus habilidades de conquista y seducción. Vive a pleno esta etapa. Sentirás el rechazo de tus pares laborales en tu nuevo ambiente de trabajo. No desesperes, apégate a tus obligaciones.

Consejo del día: En nuestra capacidad de compartir reside la nuestro desarrollo espiritual. El desapego de las cosas materiales demuestra la madurez intelectual.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Ciertas visitas a nivel social a tu hogar provocarán atrasos en tu itinerario de actividades. Replantea tus horarios. Deberás dejar de lado ciertos compromisos con tu pareja debido a razones de fuerza mayor. Asegúrate de hacérselo saber. Serás incomprendido por tus pares laborales. Esto traerá aparejado tensiones continuas en tu ambiente de trabajo.

Consejo del día: Siempre busca mostrarte proactivo frente a las exigencias de la vida. Solo así te asegurarás salir airoso de los problemas que se presenten.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Saldrá a relucir tu tendencia mandona y autoritaria en la jornada de hoy. Esto creará roces a nivel social y sentimental. Parte importante de la convivencia reside en la tolerancia con las diferencias de tu pareja. Ve paso a paso. No tendrás descanso posible en la jornada de hoy debido a exigencias irracionales por parte de tus superiores. Paciencia.

Consejo del día: La vida no nos impone situaciones que sean completamente insalvables. Absolutamente todo en ella tiene solución, excepto la muerte.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Las intenciones ocultas de ciertas personas de tu entorno se harán más notables que nunca en el día de hoy. Presta atención. No te permitas caer en ciertas tentaciones que sabes terminarán por arruinar una relación que tiene gran potencial. Podrás cerrar el día habiendo cumplido con todas las obligaciones para la fecha. Aprovecha el tiempo libre para descansar.

Consejo del día: No dudes en pedir la ayuda de tu entorno familiar cuando estés experimentando momentos difíciles de superar por ti mismo, que el orgullo no te frene.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Jornada vertiginosa de principio a fin donde deberás poner todo de ti a cada momento para ajustarte a tus planes. Hoy tendrás la posibilidad de acabar con tus días de soledad, si es que logras juntar el coraje necesario. Atrévete. La concreción de ciertos proyectos a mediano plazo de manera exitosa te han llenado de confianza. Aprovecha esta racha.

Consejo del día: Los excesos son nocivos en cualquier aspecto de la vida. Aprende a buscar el equilibrio perfecto en cada determinación que tomes.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Tu sex appeal cautivará a más de uno. Sin darte cuenta, lograrás que los demás cumplan tus órdenes sin quejarse. No discutas con tu pareja por cosas que no tienen sentido, así no llegarán a ningún lado más que al final de la relación. Tienes el talento necesario para ocupar ese puesto que todos se disputan. No entres en esa lucha, ya lo tienes asegurado.

Consejo del dïa: Que nadie se atreva a entrometerse en tus asuntos familiares. Para ti, la familia es lo más sagrado y la defiendes con uñas y dientes.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Procura mantener un punto de vista positivo hacia la vida. Las desgracias vendrán a su momento, no pierdas tu tiempo en esperarlas. La vida pocas veces da segundas oportunidades. Asegúrate de aprovecharla cuando se de en tu vida, no la dejes pasar. Lograrás un desempeño ejemplar en tus tareas laborales para el día de hoy. Aprovecha al máximo la jornada.

Consejo del día: No eres la única persona en ser apresada por la miseria o la soledad, estas forman parte de la vida de todos. Esta en ti el poder recuperarte.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

No seas tan exigente contigo mismo. No te ocupes de más asuntos de los que puedes ocuparte. Descubre tus limitaciones. Las palabras y los sentimientos profundos serán el mejor discurso para reconquistar a tu pareja. Habla con el corazón. Te esperan buenos tiempos en todo lo que se refiere a inversiones en inmuebles, ya sean nuevos o usados. Felicitaciones.

Consejo del día: Deja de lado el temor a los compromisos de cualquier índole. Si nunca te comprometes con nada, jamás madurarás como persona.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

El cansancio se hará evidente en tu rostro durante la jornada de hoy. Recurre a un medico acerca de tu dificultad para dormir. Jornada de total armonía y entendimiento en la pareja. Todo irá sobre ruedas para el amor en la relación hoy. Una nueva forma de ingreso llegará a tu economía. Dale la bienvenida con los brazos abiertos y aprovéchala al máximo.

Consejo del día: No utilices a los demás para proyectarte de manera más favorable. Este tipo de actitudes es la que hace de este mundo un lugar hostil y desagradable.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

No te permitas dudar al momento de tomar ciertas determinaciones que afectarán tu estilo de vida. Etapa de maduración. Ya no encontrarás placer en conquistas casuales esporádicas. La idea de comprometerte definitivamente comenzará a gustarte. Tu tendencia a delegar responsabilidades terminará por jugarte una mala pasada en la jornada de hoy. Mantente atento.

Consejo del día: No te desanimes por haber elegido mal a esa persona en particular para confiar tus confidencias y secretos. Aprende de esta dura lección.

