Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 30 de abril de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este 30 de abril de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Buena salud en general, aunque algún familiar o amigo puede hacerte pasar momentos de incertidumbre. No será nada grave. El amor y el sexo dan un giro para mejor en tu vida. Busca lugares y objetos más sofisticados. Aprovecha tu perfeccionismo para poner sobre la mesa todas esas ideas que te vienen rondando desde hace tiempo.

Consejo del día: Tu círculo de amistades está cada día más descuidado. Es un buen momento para hacer esas llamadas que tanto has postergado.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Día de tentaciones profundas y remembranzas del pasado. Manéjate con cuidado en las decisiones que tomes hoy. No dejes que menesteres materiales afecten los sentimientos de la pareja. El materialismo no tiene cabida en el amor. Día excelente para todo tipo de trámites burocráticos o de papeleo. Intenta terminar con todo el día de hoy.

Consejo del día: Que tu pulso no tiemble para darle una ayuda a aquellos seres más queridos para ti. Recuerda que toda buena acción es inherentemente complicada.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Deberás tomarte un tiempo en el día de hoy para consultar a un médico acerca de ciertas dolencias que te aquejan. Recuerda que el amor y la tolerancia es lo único que necesita una pareja para sobrevivir los embates de la vida. Que tus recientes fracasos en proyectos personales no te hagan perder la confianza en ti mismo. Sigue adelante.

Consejo del día: La soledad no siempre es una mala compañera. Es a través de ella que nos es posible reflexionar respecto a nuestras falencias y aciertos.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Mhoni Vidente predice que te verás involucrado en complejas determinaciones en el día de hoy. Debes meditar las consecuencias de tus acciones. Tu mirada sobre la vida atrae a las personas, aunque no sea tu objetivo. Te encontrarás en varios problemas para decidir con quién quedarte. Deberás tomar una decisión importante en tu trabajo. Puede que haya una ruptura en los niveles superiores y debas elegir.

Consejo del día: Las actividades artísticas como el cine, el teatro, la danza, un concierto o las actividades sociales, estarán muy bien espectadas. Sal y diviértete.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Novedades más que positivas harán blanco en tu jornada en el día de hoy. Finalmente empiezas la recuperación económica deseada. No intentes ahogar el silencio con una oleada incesante de palabras. Contrólate, piensa antes de hablar o te podrías arrepentir. Se presentará un caos absoluto en tu lugar de trabajo. Recuerda que en japonés, oportunidad y problema se escriben igual.

Consejo del día: Deja de lado tu negatividad y pesimismo. No obtendrás ningún resultado positivo del uso de estas actitudes. Pon atención a tus seres queridos.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Hoy busca ser tolerante. Con aquellos con los que no estás de acuerdo busca negociar y no tensar las relaciones. Una cosa es cómo nos vemos nosotros mismos y otra es cómo nos ven los demás, no fantasees con que todos están enamorados de ti. En casa de herrero cuchillo de palo. Tienes las mejores ideas, pero no las aplicas a tus proyectos, así nunca progresarás.

Consejo del día: No dudes en pedir ayuda si es necesario. Tienes muchos amigos dispuestos a tenderte una mano, deberías estar orgulloso de ellos.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Podrás dedicarte al menos un momento al final de la jornada al descanso y la relajación. Día sin mayores complicaciones. Deberás poner todo de ti si pretendes rescatar esta relación de las garras del olvido. En ti está la respuesta a tus preguntas. Que los fracasos de la jornada de hoy no estigmaticen ciertas actividades laborales, convirtiéndolas en irrealizables.

Consejo del día: No permitas que la desesperación tome el control. Siempre procura mantener la mente calma y lograrás solucionar cualquier inconveniente.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Experimentarás discusiones con un amigo muy allegado durante la jornada de hoy. Que el orgullo no te ciegue a tus errores. El respeto, en la pareja al igual que en el mundo se gana, no puede ser impuesto. Demuéstrale lo que vales. Mantente siempre con un semblante de pro actividad y voluntad constante. Esto es visto con buenos ojos en un ambiente laboral.

Consejo del día: No te permitas renunciar a tus metas y ambiciones solo porque son difíciles de alcanzar. Recuerda, todo lo que vale la pena lleva consigo trabajo.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Te replantearás aspectos de tu personalidad para poder alcanzar las metas que siempre deseaste. No temas ser duro contigo mismo. Existen situaciones en las que lo mejor que puede pasar de terminar definitivamente con la pareja. Piénsalo detenidamente. Te sorprenderá cuánto puedes llegar a lograr con la motivación adecuada. Aprende a mentalizarte exitosamente.

Consejo del día: Los eventos en la vida no son una sucesión de eventos sin sentido, siguen un patrón dado por las decisiones que tomamos. Toma las riendas de tu vida.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Deberás dejar de comparar la realidad que estás viviendo actualmente con las que has vivido antes. Vive tu presente. Día de incontables alegrías en lo emocional. Vivirás momentos inolvidables en compañía de tu pareja. Disfrútalos. Considera cada aspecto cuando decidas cambiar de trabajo. Proyéctate a futuro y no dejes nada librado al azar.

Consejo del día: No te encierres en un mar de autocompasión cuando la derrota pase por tu hogar. Utilízala para ganar experiencias y mejorar para el futuro.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

En el día de hoy se suscitarán eventos que te llevarán al entendimiento de viejos enigmas. Tendencia a dispersarse en lo laboral. Aprende a perdonar las falencias de tu pareja. Nadie es representación viva de la perfección. Todos somos susceptibles a errar. No te dejes llevar por los comentarios despreocupados de tus pares laborales. Desenvuélvete acorde a tus principios.

Consejo del día: Nunca se es lo suficientemente cuidadoso cuando sabes que el peligro está cerca. Tomas las medidas convenientes a pesar de lo que digan los demás.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Entenderás ciertos aspectos de tu trabajo que permanecían ocultos para ti hasta ahora. Esto es síntoma de cuanto has madurado. Comenzarás una etapa nueva en la pareja. Esto traerá sensaciones nunca antes vividas. Vívelas lo más intensamente posible. La única manera de triunfar en un medio competitivo es dar el 110 por ciento. Deja de lado el ocio y aprovecha tu tiempo.

Consejo del día: Las adversidades despiertan en las personas las más sorprendentes reacciones, brindando un medio para reconciliaciones y sentimientos de amor.

