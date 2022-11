Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 29 de noviembre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este martes 29 de noviembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Evita participar de cualquier tipo de reunión familiar, sobre todo en la compañía de tu pareja. No tientes al destino. No pierdas oportunidad de hacerle ver a tu pareja aquellas actitudes de ella que te afectan negativamente. Busca dialogar. Tendrás un inicio de jornada más que caótico durante el día de hoy en lo que a lo laboral se refiere. No pierdas la paciencia.

Consejo de la Vidente: No tomes determinaciones que afecten radicalmente tu futuro, sobre todo económico. Asegúrate de cubrir tus espaldas en cada aspecto posible.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Busca controlar tus impulsos. Te verás solitario si continúas manejando los conflictos de la forma en la que lo haces. No caigas en discusiones verbales innecesarias con tu pareja. Estarás susceptible y cualquier cosa te caerá mal. Te verás sumergido en demoras, errores e incompetencias fuera de tu control que te sacarán completamente de las casillas.

Consejo del día No dejes nada para mañana si lo puedes terminar hoy, recuerda que los problemas tienden a aparecer cuando menos lo esperas. Sé cauteloso.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Día positivo para estar solo, ya que te sentirás apático, malhumorado y ensimismado. Reduce al mínimo los roces con tu entorno. Las salidas son muy buenas para conocer gente nueva, trata de ser más social porque al amor no lo encontrarás encerrándote en tu casa. No confíes en que tienes tu puesto asegurado. Tampoco dejes que tu rendimiento laboral decaiga, porque podrías estar en problemas.

Consejo de la Vidente: Debes aprender a valorar el dinero. Si bien no debe ser el eje de tu existencia, es el motor que te permitirá satisfacer tus necesidades terrenales.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Vivirás una jornada que te tiene preparados grandes cambios para los que quizás no estés preparado. Mentalízate. Sentirás hoy el empuje y la fortaleza de tu pareja que te impulsan a seguir y salir adelante. Ella siempre está a tu lado. No puedes dejarte llevar por los instintos a cada vez que debas tomar determinaciones importantes. Medita antes de actuar.

Consejo de la Vidente: No puedes forzar a las personas que te rodean a pensar de igual forma que tu. Recuerda que no existe el portador de verdades absolutas.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Verás el fruto de tu trabajo y empeño tomar forma real. Busca mantenerte alerta a pesar de la carga extra laboral. Los recientes acontecimientos ya no tienen vuelta atrás. Procura mirar hacia el futuro y buscarles una solución. Día inapropiado para todo tipo de inversiones o compras importantes. Procura dilatarlo al menos hasta mañana.

Consejo de la Vidente: No temas equivocarte, es en los errores en los que logramos encontrar la sabiduría para no volver a cometerlos. Errar es parte de aprender.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Tu paciencia será puesta a prueba con ciertos conflictos con tus vecinos en el día de hoy. Piensa bien antes de actuar. Te será imposible entender a tu pareja en sus planteos de la jornada de hoy. Fomenta la tolerancia por tu parte. Lograrás destacarte positivamente por sobre el resto de tus pares laborales durante la jornada de hoy. Disfrútalo.

Consejo del día: La habilidad de la conquista no es innata en muchas personas, con lo que lleva mucho tiempo y errores hasta que se perfecciona. Se paciente.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Las reuniones familiares dan un sentido de seguridad y de confort que te hará bien. Sin embargo, llega algo que te sacude. Buen momento para iniciar tanto una relación sentimental como de amistad. En el círculo familiar, sin problemas. Este es un buen momento para realizar actividades no lucrativas o para participar activamente en algún proyecto cultural.

Consejo del día: Tómate en serio el trabajo de tomar decisiones y de poner las cosas en el lugar que deberían estar. Actúa con rapidez y decisión.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Hoy, cierto curso de eventos, te recordará que una pareja esta formada por dos individuos. Debes dejar de lado el egocentrismo. Experimentarás sensaciones que nunca habías vivido antes. Dale la bienvenida al amor a tu vida. Disfrútalo a pleno. Existen ocasiones en las que es mejor dar un paso al costado para evitar arrepentimientos tardíos. Mide tus palabras.

Consejo de la Vidente: Aprovecha al máximo las horas del día para realizar todo tipo de actividades. Mantente activo y notarás un cambio en tu actitud hacia la vida.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Lograrás iniciar el fin de semana de manera positiva y sin demasiadas preocupaciones para las jornadas venideras. Finalmente podrás juntar el valor para llevar la relación un paso más allá. Disfruta de una velada inolvidable. Te será imposible resolver solo ciertos problemas que se suscitarán en tu ambiente laboral en el día de hoy. Pide ayuda.

Consejo del Día No le des más importancia a ciertos problemas de la que ameritan. De otra manera estarás en perpetuo estado de tensión y nerviosismo.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Deberás tomar complicadas decisiones en lo que concierne a la pareja en la jornada de hoy. Busca en ti la aceptación. Con tus sentimientos a flor de piel, sentirás que tu pareja no te ama lo suficiente. Busca hablar de esto con ella. No dejes de lado lo seguro por explorar nuevos horizontes laborales. Se muy cuidadoso con las decisiones que tomas.

Consejo de la Vidente: Utiliza el día de hoy para replantearte tus actitudes y acciones ante la vida. Esto te permitirá elegir siempre el camino más ventajoso.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Dedicas casi todo tu día al trabajo, hoy replantéate si esto es realmente lo que quieres, o qué es lo que en verdad deseas. La pareja se consolida y el momento se presenta como ideal para formalizar la relación mediante el compromiso o la convivencia. Te obligarán a cambiar tu metodología de trabajo y te costará adaptarte, pero finalmente serás el que mejor trabajo del grupo.

Consejo de la Vidente: Los conflictos familiares llegan a su fin gracias a tu diplomacia. No esperes que te lo agradezcan, alcanza con que nadie vuelva a pelearse.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Disfrutarás a pleno de un fin de semana renovador. Carga tus baterías para enfrentar la rutina venidera en la semana próxima. Todo comenzará a cambiar para mejor a partir de la jornada de hoy en lo que a la pareja se refiere. Dale un poco más de tiempo. Te será imposible conciliar la concentración durante la jornada de hoy. Establécete un ritmo y procura mantenerlo.

Consejo del día: Aprende de tus experiencias pasadas sacando el mayor provecho. Esto no garantiza un futuro sin problemas, pero te abrirá un panorama más amplio.

