Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 29 de diciembre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este jueves 29 de diciembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Jornada propicia para desvanecer fantasmas y temores en la pareja. Contarás con la capacidad de hacerte entender claramente. No todos los días junto a una persona serán memorables o perfectos. En el amor reside la capacidad de dejar pasar los errores. Deberás renunciar al descanso del sábado para poder terminar ciertos proyectos urgentes. No desesperes, será para mejor.

Consejo de la Vidente: Procura siempre destinar un momento de tu jornada para desconectarte totalmente e las presiones y corridas de una realidad tirana.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Te sentirás con la falsa confianza de que tienes todos los factores de tu vida bajo control. No te confíes, investiga a fondo. Mala jornada para la pareja durante el día de hoy. Continuas discusiones no te llevarán a ningún puerto positivo. Deberás iniciar un grupo de trabajo en la jornada de hoy. Ten mucho cuidado de las personas que eliges para ello.

Consejo del día Disfruta de los buenos momentos hasta su ultima gota. Utilízalos al máximo para llenarte de positivismo y esperanza en el futuro.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Tendrás una tendencia a decir las palabras erradas en el momento menos oportuno en la jornada de hoy. Mantente en silencio. No dejes que la opinión de tu entorno afecte el amor hacia tu pareja. Deja que tu corazón sea el que conduzca tus decisiones. No dejes que las relaciones personales afecten tu juicio en las decisiones en el ambiente laboral. Mantén las aguas separadas.

Consejo de la Vidente: La madurez solo se alcanza cuando uno se da cuenta de que no es el centro del universo, sino una parte funcional en el. Aprende a conocer tus limites.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Estas teniendo serios inconvenientes para apegarte a un nuevo tipo de vida, radicalmente diferente a la anterior. Paciencia. No permitas que tu impaciencia termine por afectar la vida cotidiana con tu pareja. Desarrolla la paciencia de a poco. Sentirás que tu trabajo actual ya no representa un reto para ti. Esto hará que pierdas interés de a poco en el.

Consejo de la Vidente: Siempre el inicio en una nueva actividad o un nuevo ambiente laboral representa un reto a superar. Válete del tiempo para hacerlo.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Deberás salir de estas actitudes que te llevan a pensar que el dinero caerá en tu regazo del cielo y sin sacrificios. Esfuérzate. Te será imposible concretar aquella cita romántica destinada para el día de hoy. Paciencia, busca reprogramarla. No seas hijo del rigor en lo laboral. Mantén tu trabajo al día sin necesidad de ordenes de tus superiores.

Consejo de la Vidente: No entres en discusiones de las que no sabrás como salir. Hay veces que es preferible callar y parecer ignorante a hablar y confirmarlo.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

No pierdas tiempo angustiándote por tus errores del pasado. Mantén tu vista en el futuro y tus pensamientos positivos. Hoy caerás en cuenta que la relación en la que te encuentras tiene todo lo necesario para ser perpetua. Cultívala al máximo. La clave del éxito no se encuentra en otro lado que no sea en el sacrificio y el trabajo constante. No hay soluciones mágicas.

Consejo del día: Comunícale a tu pareja que no estas cómodo con la forma en la cual los eventos se están desarrollando en la relación. Pídele que vaya más despacio.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

No podrás callar las ideas que rondarán continuamente tu mente, buscando ir a un mejor lugar de aquél en el que te encuentras. Deberás aprender a confiar tus problemas en tu pareja para que ella pueda ayudarte a enfrentarlos de una mejor manera. No lograrás cumplir las actividades que tenias planeadas para el día de hoy. Enfrentarás retrasos laborales.

Consejo del día: El éxito no se puede lograr de la noche a la mañana. Necesitas de una gran cantidad de tiempo para madurar lo suficiente y así poder manejarlo.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Te será difícil dejar de lado estas costumbres que has adquirido en experiencias pasadas. Deja de lado tus miedos. Jornada de cuestionamientos y reflexiones a nivel sentimental. No temas ponerte bajo la lupa, esto te ayudará a mejorar. No te desanimes al ver que pares laborales consiguen créditos que no merecen. Lo que fácil viene, fácil se va.

Consejo de la Vidente: Aprende a ser agradecido por aquellas cosas buenas que la vida trae consigo. De otra manera vivirás en un circulo vicioso y negativo.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Tus actitudes cerradas y egocéntricas te pondrán en serios aprietos en la jornada de hoy. Procura obviarlas o te arrepentirás. No puedes hacer que tu pareja actual pague por las faltas de las anteriores. Aprende a confiar nuevamente en quien amas. Se te presentará una oportunidad de progresar en tu trabajo hoy, pero atentará contra tus principios más básicos. Medítala.

Consejo del Día Atesora los momentos felices y alegrías que tienes durante la vida, ya que son estos los que te permitirán superar las vicisitudes que se avecinen.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Caerás en cuneta que ciertos problemas domésticos no tienen porque pasar a mayores, y lograrás disfrutar del amor. Te será imposible recuperar el amor de tu pareja habiendo atravesado algunos eventos que cambiaron radicalmente tu perspectiva. No puedes esperar que un recién llegado a su puesto laboral se desempeñe sin falla alguna. Asegúrate de ser paciente.

Consejo de la Vidente: No encontrarás una forma de saciar tus necesidades emotivas en los brazos de conquistas pasajeras. Deberás buscar en otro lado.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Jornada en la que aprenderás mucho tanto a nivel laboral como a nivel personal. No cierres tus ojos al cambio. El amor nos hace ciegos y sordos. Escucha a tus seres queridos respecto a esta nueva relación que ha llegado a tu vida. Te será imposible continuar con esta rutina de trabajo y mantener la salud al mismo tiempo. Delega obligaciones.

Consejo de la Vidente: El entendimiento solo se alcanza mediante el dialogo profundo y la capacidad de cada uno de tratar de entender al otro. Deja el orgullo aparte.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Encontrarás serias falencias en tu forma de manejarte a nivel sentimental durante retrospecciones hechas en la jornada de hoy. Errar es humano. No toda relación que inicies te llevará a buen puerto. Aprende de tus errores y sigue adelante. Cuidado con lo que dices durante el día de hoy. Tendrás una tendencia a meterte en problemas debido a comentarios descuidados.

Consejo del día: Deberás enfrentar las consecuencias de tus acciones recientes. Esto te debería hacer tomar conciencia de que debes pensar antes de actuar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!