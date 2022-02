Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 27 de febrero de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este domingo 27 de febrero de 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Utiliza la jornada de hoy para restablecer vínculos con familiares de los que estuvieras alejado por largo tiempo. Jornada de revelaciones en la pareja, en la que tendrás que comenzar a dar explicaciones por tus comportamientos recientes. Sentirás que tu paciencia acostumbrada te ha abandonado en cierto momento de la jornada. No cometas locuras.

Consejo de la Vidente: No puedes vivir con desconfianza de por vida. Acepta el reto de encontrar a una persona digna de tener tu respeto y confianza.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Día de alegrías en el hogar. Vivirás momentos de intensa satisfacción durante la jornada de hoy. Disfrútalos al máximo. Encontrarás casi sin buscar aquella persona que te alegrará el resto de tu vida. Dale la bienvenida al amor a tu vida. Busca mantenerte siempre en franco ascenso en el desempeño de tus actividades. El éxito se construye día a día.

Consejo del día No cejes en tu ritmo de trabajo alcanzado. Recuerda que vencer la inercia de la inactividad es más difícil que continuar el movimiento ya iniciado.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Hoy tienes todas las de ganar. Con prudencia y continuidad podrás vencer todos los obstáculos. No veas enemigos donde no hay. Reactivación de todos tus asuntos económicos y financieros. Sabrán valorar el esfuerzo que has hecho por salir adelante. Tendrás posibilidad de expansión en el trabajo, de viajes de placer y de una gran capacidad de aprendizaje. Utilízala para bien.

Consejo de la Vidente: En el ámbito de la salud, pasas por un momento inmejorable, te sientes con energía y con el ánimo pletórico.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Puede que tus encuentros amorosos o familiares empiecen bien pero, desde ahora, un leve cambio de opinión puede desatar una guerra. Finalmente estás listo para dejar atrás el pasado y seguir adelante. Eso merece una celebración. Diviértete esta noche. Es momento de consolidación, pero también de caída y ruina si lo conseguido anteriormente ha sido por medio de malas prácticas.

Consejo de la Vidente: Mantén convenientemente los pies sobre el suelo, ya que los castillos de cartas pueden derrumbarse con apenas un pequeño viento.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Apégate a los principios con los que te has regido durante tanto tiempo en lo que a relaciones laborales se refiere. Se cuidadoso. Sentirás como la desesperación te invade al ver que la pareja se te esta escapando de las manos. Busca dialogar. Perderás la paciencia con tus subordinados el día de hoy. Esto añadirá cierta tensión al ambiente laboral.

Consejo de la Vidente: No dejes pasar un día de tu existencia sin sacarle algo positivo. La vida es demasiado corta como para desperdiciar el tiempo. Aprovéchalo al máximo.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Te tomará trabajo lograr discernir y delimitar tus sentimientos hacia tu pareja, pero encontrarás en ti las respuestas hoy. Te sorprenderán las proezas que serás capaz de desarrollar durante la jornada de hoy. Grandes adelantos en la conquista. No todos los días se puede tener un rendimiento optimo en el trabajo. Recuerda esto para no entrar en la desesperación.

Consejo del día: Aprende a escuchar las sugerencias de tu más allegados. No las descartes simplemente porque a simple vista no son correctas. Dales una oportunidad.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

El fuego de la conquista no debe apagarse por más que la relación lleve ya mucho tiempo de formada. Busca reinventarte. La falta de tiempo de ambos esta comenzando a deteriorar la pareja. Procura charlarlo con tu pareja antes de que pase a mayores. Utilizarás tus recientes fracasos como fuente de experiencia y motivación para encarar positivamente tus proyectos venideros.

Consejo del día: Procura que tus errores sean tuyos y solo tuyos. No dejes que las opiniones y determinaciones de los demás afecten radicalmente tu juicio.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Algo más mordaz que de costumbre, dirás algunas verdades dolorosas a quienes hoy te rodean. Ten mucho cuidado. Será un día especialmente favorable para la relación con hermanos, primos y compañeros. Esa persona que deseas te dará el sí. Hay una luz de suerte brillando en tus finanzas. Aunque puede que el efectivo no te llegue, estarás protegido.

Consejo de la Vidente: El temperamento dominante tiende a producir mutua incompatibilidad. Trata de ser más tolerante con tu pareja y concédele algún capricho.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Hoy lograrás superar tu miedo a equivocarte y tu tendencia a delegar las determinaciones importantes en los demás. Prepárate. La vida nos ofrece oportunidades muy pocas veces, con lo que es importante saber aprovecharlas. No dudes de tus sentimientos. Deja tus sentimientos fuera del lugar de trabajo. Siempre muéstrate con temple fría, meticuloso y calculador.

Consejo del Día: La desesperación en momentos difíciles es una reacción totalmente natural, pero debes procurar no enceguecerte con ella. Procura pensar claramente.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Ten mucho cuidado al manejarte durante la jornada de hoy, estarás propenso a tener accidentes. Mantente alerta. Es imposible concebir una relación amorosa estable sin la presencia de altibajos. No desesperes y sigue adelante. Tendrás que decidir si permaneces toda tu vida en un puesto que no te representa ningún reto o te arriesgas a ir por más.

Consejo de la Vidente: En el mundo de los negocios de hoy ya no hay lugar para individualismos. Es importante aprender a manejarse en grupos de trabajo.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Ciertas heridas antiguas se harán sentir claramente durante la jornada de hoy. No les des más cabida de la necesaria. Asegúrate de hacer todo lo que este a tu alcance para recuperar la relación en la que te encuentras. El esfuerzo vale la pena. Se resolverán ciertas cuestiones con tus pares laborales que provocaban cierta tensión en tu ambiente de trabajo.

Consejo de la Vidente: No esperes la llegada de la felicidad como un estado de animo al que puedas alcanzar. Ella es la suma de momentos agradables vividos.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Armonía y tranquilidad desbordarán el hogar el día de hoy. Encontrarás el tesoro de la felicidad en los momentos menos pensados. Encontraras en tu pareja la companiera que siempre deseaste. Ella te dara el apoyo que necesitas para balancear tu vida. Oportunidades se acercan a tu puerta, déjalas entrar. Estate predispuesto a recibir consejos de gente de tu entorno.

Consejo del día: Mira muy bien los detalles del comportamiento de los que te rodean en el ámbito laboral, así podrás anticipar cualquier posible treta en tu contra.

