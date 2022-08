Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 26 de agosto de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 26 de agosto del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Tomate un momento para reflexionar sobre ciertas cuestiones importantes para ti. Esto te abrirá los ojos a la hora de decidir. No permitas que los sentimientos del momento nublen tu visión a futuro en la pareja. Procura meditar antes de decidir. No permitas que el caos que se desatará en tu ambiente laboral afecte tu concentración o rendimiento. Abstráete completamente.

Consejo de la Vidente: No permitas que la duda te invada luego de haber tomado una determinación sobre el destino de una relación que sabes no es para ti.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Verás como finalmente la vida sonríe ante tus ojos. Comenzarás una etapa de positivismo continuo donde vivirás grandes momentos. No apresures a tu pareja a formalizar la relación. Deja que esto se de por si solo de a poco. Respeta sus tiempos. Tu exceso de confianza y autoestima esta causándote serios problemas en tu entorno laboral. Deberás cambiar tus costumbres.

Consejo del día Los errores representan las lecciones de la vida para ciertos momentos que no deben ser olvidados. Mantén estos recuerdos contigo.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

La vida te pondrá en situaciones idénticas a las ya vividas antes. Procura no tropezar nuevamente con la misma piedra. No pierdas vista de las fechas importantes para la pareja. Esto es un indicativo de que no te has dejado llevar por la rutina. Fracasos recientes han disminuido dramáticamente la confianza en tus habilidades. Date otra oportunidad.

Consejo de la Vidente: Evita caer en tu tendencia de acaparar todo trabajo que este a tu alrededor. Aprovecha este fin de semana para descansar completamente.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Jornada positiva sobre todo en el aspecto emocional y sentimental. Te servirá para recobrar esperanzas en el futuro. Estarás a un paso de perder todo aquello por lo que trabajaste mucho tiempo. No lo permitas, toma cartas en el asunto. Deberás dejar de lado todo tipo de dejadez o desgano en la jornada de hoy. Serás evaluado por tus superiores.

Consejo de la Vidente: No podrás negar que el amor ha llegado a tu vida, no tiene sentido que te rehúses a aceptarlo. Arriésgate a vivir sensaciones indescriptibles.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Tu conciencia te hará rever ciertas actitudes que has tenido con amigos cercanos recientemente. No intentes silenciarla. Mañana complicada para el amor. Evita las disputas y verás que por la noche todo irá tomando un cause más tranquilo. No postergues tus actividades de la jornada por que te podría traer inconvenientes. Mantén tu trabajo al día.

Consejo de la Vidente: Asegúrate de mantener las enseñanzas que las desgracias pasadas han dejado en ti, contigo a todo momento. No tropieces dos veces con la misma piedra.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Te será más sencillo tomar las determinaciones si aprendes a compartir el peso de decidir con tu pareja. Discútelo con ella. Lograrás grandes avances en la relación con tu pareja durante la jornada de hoy. Podrás mostrarte como nunca antes. Deberás avocarte a full a tu trabajo debido a recientes retrasos en el. Concientizate y deja de lado las distracciones.

Consejo del día: No existen muchas soluciones posibles a los problemas del corazón. La mejor forma de curarse es dándole tiempo al tiempo. No te apresures.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

No podrás continuar al ritmo que estas llevando demasiado tiempo. Deberás hacer lo que tu cuerpo te dice y tomarte un descanso. Tendrás noticias de una persona en particular interesada en ti. Piensa bien antes de tomar una determinación. Desarrollarás nuevas y novedosas maneras de cumplir con tus obligaciones laborales. Esto será notado por personas clave.

Consejo del día: La decisión de creer en uno mismo reside dentro de cada uno. No puede ser enseñada o aprendida, debe ser desarrollada interiormente.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Las vicisitudes te vienen acompañando desde hace ya un largo tiempo. No pierdas las esperanzas, mejores tiempos se acercan. Deberás aprender a discernir el amor de el acostumbramiento en una relación de larga data. No pierdas tu tiempo en vano. Recuerda que el cliente tiene siempre la razón. Evita enfrentamientos y tensiones innecesarias por discusiones sin sentido.

Consejo de la Vidente: No dejes pasar la oportunidad de vivir momentos junto a tus seres queridos. Existen ocasiones que se darán solo una vez, estate ahí para vivirlas.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Tu incapacidad de expresarte correctamente te dará ciertos problemas al comunicarte con tus seres queridos en el día de hoy. El destino pondrá en tu camino una persona que cambiará radicalmente tu futuro si la incorporas a tu vida. Alerta. Es muy importante evaluar todas la posibilidades y riesgos si pretendes iniciar una sociedad. Cubre tus espaldas.

Consejo del Día No puedes ser solo tu el entero responsable por el destino de la pareja, sobre todo si están experimentando dificultades. Plantéale esto.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Día de grandes revelaciones y epifanías a nivel emocional. Encontrarás todo aquello con lo que soñaste toda tu vida. No pierdas tu tiempo en cultivar una pareja que sabes traerá tu sufrimiento. Busca en ti la fuerza para dar un paso al costado. No todo aspecto del ámbito laboral tiene un comportamiento predecible. Experimentarás cambios impensados el día de hoy.

Consejo de la Vidente: No le temas a los desafíos a largo plazo. Trata de cultivar tu constancia y dedicación, que fortalecerán tu espíritu y fuerza de voluntad.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Tendrás claras señales por parte de tu cuerpo de que es el momento indicado para hacer un alto. Préstales atención. Deberás conversar un par de factores con la pareja para poder encontrar la solución a un inconveniente crónico. Aprovecha la tranquilidad del fin de semana para replantearte ciertas cuestiones de proyectos personales.

Consejo de la Vidente: No puedes permanecer encerrado dentro de ti mismo toda tu vida. Esto no solamente evita que te relaciones sino que da pie a malos juicios sobre ti.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Tendrás la oportunidad de hacer participe a tu entorno familiar de tus recientes logros y avances. Muy buena jornada. Que tu tendencia a renunciar cuando las cosas se ponen difíciles no acabe con la relación con el posible amor de tu vida. Se presentarán ciertas situaciones en tu ambiente laboral en las que no te podrás permitir dudar. Confía en tus instintos.

Consejo del día: Asegúrate de hacer una clara definición de los roles que cada parte de la pareja deba cumplir para evitar confusiones y reclamos innecesarios.

