Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 25 de septiembre de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este domingo 25 de septiembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Absolutamente nada saldrá de acuerdo a tus planes en la jornada de hoy. Prepárate para un sin fin de inconvenientes. El destino terminará por alejarte de esa persona que creías compartiría el futuro contigo. No te dejes decaer. No te estanques intelectualmente solo porque has alcanzado un buen puesto laboral. Mantente en estado de perpetuo aprendizaje.

Consejo de la Vidente: No dudes en pedir ayuda a las personas que te rodean cuando debas enfrentar situaciones que sabes te superan. Conoce tus limites.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Por más que intentes negarlo, tu corazón te dará el camino correcto a seguir en la situación que estás viviendo. Escúchalo. No puedes obligar a tu pareja a seguir los mismo cursos de acción que tu. Deberás aprender a darle más espacio para decidir. Contarás con una gran capacidad de concentración durante la jornada, permitiéndote esto culminar rápidamente tus trabajos.

Consejo del día Llama a las cosas por su nombre. No te dejes llevar por el momento a la hora de manejar tus sentimientos hacia otras persona. Pon los puntos en claro.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Intenta por todos los medios evitar exponerte a situaciones tensas con seres queridos, o terminarás complicado. La llegada de un familiar de improviso despertará un clima de hostilidad en la pareja. Mantente tranquilo y se disipará. La incompetencia crónica de pares laborales pondrá de cabeza ciertos proyectos en los que habías invertido mucho tiempo.

Consejo de la Vidente: No aproveches las debilidades de las personas que te rodean, solo para sacar un beneficio personal de ellas. Respeta a tu prójimo.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Cuida los comentarios que realices durante la jornada de hoy. No des la oportunidad a los que esperan tu fracaso. No hay presente alguno que pueda reemplazar el valor de una palabra de amor. Busca expresarte mejor en tus sentimientos. Lograrás grandes avances en proyectos personales en la jornada de hoy. No te confíes y continua con este ritmo.

Consejo de la Vidente: Procura mantener la calma en situaciones de mucho estrés, esta será la única forma de poder solucionarlas eficazmente. Confía en tu criterio.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Tu hogar será el centro de atención por estos días. Surgirá la posibilidad de una venta, una mudanza o una redecoración. Te propondrán una relación sin limitaciones ni reglamentos. Acepta sin temores, en definitiva es lo que estabas esperando. Buen momento para encontrar un nuevo trabajo o buscar un aumento de sueldo. Tu situación económica merece mejorar.

Consejo de la Vidente: Descubrirás que son muchas las personas que coinciden con tus enfoques. Eso te pondrá bien y te estimulará a seguir por el camino elegido.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Alcanzaras ciertos objetivos que te habías planteado hoy, pero no de la manera que pensabas. Acepta las cosas como se den. La inseguridad golpeará a tu puerta en la forma de cuestionamientos de cuan apto eres para mantener una relación estable. No te dejes apabullar por los retos que debas enfrentar a nivel laboral. Siempre muéstrate dispuesto a hacerles frente.

Consejo del día: Deberás comenzar a caer en cuenta de que el mundo no es tu campo de juegos personal. Tienes que madurar pronto o comenzarán las dificultades.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

No permitas que tu personalidad afable te vuelva a jugar en contra. Precaución a la hora de divulgar información clave a tus pares. Jornada ideal para primeras citas o simplemente para conocer a parejas potenciales. Derrocharás encanto y seducción. La bolsa tendrá cambios que terminarán por favorecerte. Mantente alerta y dispuesto a actuar. Excelente jornada financiera.

Consejo de la Vidente: El amor puede llegar a cambiar completa y radicalmente tu vida, pero para esto debes darle el lugar que necesita. No temas mostrarte como eres.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Descubrirás ciertas verdades acerca de como manejarte en tu vida emocional y sentimental en el día de hoy. Intenta asimilarlas. Deja entrar al amor en tu vida, y verás como muchas cuestiones de ella se solucionan por si mismas. No lo postergues más. Asegúrate de destacarte por sobre tus pares laborales durante la jornada de hoy, estarás siendo observado detenidamente.

Consejo del Día No puedes escapar de los cambios que la vida tiene reservados para ti. Es inútil resistirse, acepta tu realidad tal y cual es.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Grandes determinaciones deberás tomar en el día de hoy. Aun poniendo todo de tu parte quedarás con una gran sensación de vacío. Pese a tus rotundos esfuerzos por cambiar ciertas actitudes de tu personalidad, te será completamente imposible hacerlo. Gracias a la eficiente manera que tienes de organizarte lograrás concluir con todas las obligaciones para la fecha.

Consejo de la Vidente: Toma el tiempo que consideres necesario antes de tomar una determinación que pueda llegar a afectar tu vida sentimental de manera drástica.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Tú te sientes una persona querida en tu trabajo, pero no es así. Hoy puedes comenzar a revertir el concepto que tienen de ti. No busques a la pareja ideal sino a la posible. Aprende a aceptar los defectos y virtudes de los otros, y también las propias. Este es un buen período para cambios radicales. Una mudanza o comenzar una vida en otra ciudad te traerán felicidad.

Consejo de la Vidente: La vida sana no sólo significa realizar deportes y mantenerse en forma. La buena alimentación también tiene un papel importante, tenlo en cuenta.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Te notarás profundamente desganado durante la jornada de hoy. Esto influirá notablemente en tu rutina del día. Comparte con tu pareja una reunión con sus amigos. Intenta integrarte al grupo y hacerla sentir a gusto durante el encuentro. Mantente alerta durante la jornada de hoy. Un trabajo que parecía sencillo en un principio podría traerte complicaciones.

Consejo del día: De nada sirve que te estanques en un momento en particular de tu pasado. Esto terminará haciendo que vivas una vida repleta de amarguras.

