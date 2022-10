Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 25 de octubre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este martes 25 de octubre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

No dejes que ciertas personas utilicen tus necesidades en tu contra. Apégate fielmente a tus principios a toda costa. Recibirás ciertos cuestionamientos por parte de tu pareja que te sacarán de las casillas. Intenta mantener la calma. Procura no tomar grandes o decisivas determinaciones a nivel económico durante la jornada de hoy. Mal día para los negocios.

Consejo de la Vidente: No des ni un centímetro de margen para dejar que la frustración te afecte. Elige con sabiduría las batallas que decides librar.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Hoy lograrás grandes adelantos en tu trabajo. Día lleno de satisfacciones laborales pero con altercados sociales. Aceptar con generosidad los malos momentos de tu pareja es inteligente. Hoy seguramente será lo más acertado en la intimidad. Tu entusiasmo y positivismo te permitirán salir de la mala temporada laboral que estas viviendo. Sé paciente que todo mejorará.

Consejo del día Las cosas no han salido como deseabas en tu trabajo y no has tenido el tiempo que necesitabas para relajarte. Toma un fin de semana y ve a un spa.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Las relaciones casuales presentan un condimento único para la autoestima trayendo consigo un sentimiento de liberación. Deberás postergar todo tipo de salida de índole romántica o social para más adelante. Deja las frustraciones de lado. Deberás dejar de lado tu tendencia a perder el tiempo. Asimila tus obligaciones o de otra forma enfrentarás serios problemas.

Consejo de la Vidente: No temas poner tus metas en lo alto, el éxito estará a tu alcance siempre y cuando tu estés dispuesto a hacer lo que se necesite para hacerlo.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Mejor imposible, la suerte irá acompañada de alegría, serenidad, ternura y mucho humor. Aprovecha este momento único. Lograrán conectarse íntimamente y sin esfuerzo con el otro, y esto se verá reflejado en tus relaciones laborales y personales. Cuidado con mostrarte demasiado agresivo con tus jefes o socios, porque podrían malinterpretarte y tomar serias medidas.

Consejo de la Vidente: Haz un pacto contigo mismo y proponte atravesar los inconvenientes. Descubre o redescubre la entereza y el poder de decisión que posees.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Los astros te brindarán la facilidad de palabra que necesitabas para poder resolver ciertos problemas en la pareja. Aprovéchalo. Buscarás refugio en tus familiares más cercanos para sobrellevar los malos momentos que estas atravesando a nivel emocional. Que tu tendencia a hablar antes de pensar no te juegue una mala pasada. Cuidado con lo que dices en tu ambiente laboral.

Consejo de la Vidente: No dejes pasar un día sin hacerle saber a tus seres queridos cuanto los amas y los necesitas. No esperes a hacerlo para cuando sea muy tarde.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Lograrás juntar el valor para tomar ciertas determinaciones que vienes postergando por inseguridades personales. No permitas que el nerviosismo y la ansiedad en la conquista se interpongan entre tus palabras. Confía en tus cualidades. Tendrás la oportunidad de congraciarte con tu superior durante la jornada de hoy. Mantente atento y no la dejes pasar.

Consejo del día: Disfruta del resultado de cultivar una relación de manera positiva y saludable. No todos pueden llegar a jactarse de haber tenido tanto éxito.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

El tiempo dedicado a los sentimientos no esta desperdiciado. Necesitas alcanzar el balance en tu vida o experimentarás la soledad. Utiliza la jornada de hoy para organizar un programa de ejercicios con tu pareja. Esto descomprimirá tensiones notablemente. Una gran oportunidad de realizar finalmente una inversión altamente productiva llamará a tu puerta el día de hoy. Aprovéchala.

Consejo del día: El frenesí de esta actualidad en que vivimos lleva consigo una tendencia a descuidar los hábitos alimenticios. Procura comer más sano.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Vendrán cambios importantes y te sentirás más seguro. Conflictos interpersonales generarán equívocos entre colegas. Aparecen sospechas infundadas de celos. Si sacas conclusiones apresuradas puedes equivocarte y el daño no tendrá retorno. El dinero hace girar el mundo, pero no todo el mundo gira en torno al dinero. Hay cosas que no se compran ni se venden.

Consejo de la Vidente: La energía baja temporalmente hoy. Tómate un receso y goza de un descanso bien ganado, cuando los demás harán todo lo posible por desviarte.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Te ha sido posible lograr lo que quieres, pero ahora estás a merced de fuerzas exteriores y tendrás que ensayar la paciencia. Si actualmente tienes pareja, será mejor que pienses bien antes de involucrarte en una aventura sentimental. El amor te pone a prueba. Aparecen viajes por motivos profesionales, aprovéchalos para hacer contactos que puedan servirte en un futuro no muy lejano.

Consejo del Día Es importante que les dediques tiempo a tus amigos, especialmente a uno que necesita apoyo. Compartan momentos juntos y hagan planes para el fin de semana.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Harás lo posible por situarte donde corresponde, y abandonarás historias que no significan nada. Insistirás en asuntos de familia. Si no tienes pareja, habrá alguien interesante en vista. Es cuestión de abrir los ojos y de no dejar pasar la oportunidad. Todo se pondrá en su lugar gracias a tus notables esfuerzos. Felizmente tu situación financiera será prometedora.

Consejo de la Vidente: Trata de apoyar a tu pareja para que las cosas resulten bien, ya que tú sabes hacer bien las cosas cuando te lo propones.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Te asombrará ver cómo algunas fantasías que ya tienen tiempo en ti, pierden valor frente a la fantasía del amor en familia. Hoy podrías hacer elecciones erróneas en el amor y actuar de una forma demasiado impulsiva. Cuida lo que tienes. La conducción excéntrica que tienes sobre los negocios familiares aumentará la tensión y conllevará a discusiones sin sentido.

Consejo de la Vidente: Te sentirás tenso, haz deporte y medita, esto equilibrará tus energías. Piensa positivamente y conseguirás mejores resultados.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Defenderás tu postura a ciegas, sin escuchar lo que tengan para decirte. Cuidado con tus corazonadas porque existe un margen de error. Ninguno de los dos es merecedor del rechazo que acarrea este período cargado de dudas. Cuídense de sus consecuencias. Las oportunidades hacia el futuro se abren y ahora puedes ver con mayor claridad hacia dónde vas y qué quieres hacer.

Consejo del día: Todos saben de tu audacia y de tu valentía al encarar ciertas situaciones, así que no te expongas para demostrar quién eres. Busca en tu interior.

