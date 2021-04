Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 25 de abril de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este 25 de abril de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Volverás a incurrir en riñas domésticas con tu pareja. No dejes que esto se vuelva una costumbre en la relación. Enfrentarás finalmente tus miedos y te lanzarás a la conquista de esa persona que se ha ganado tu corazón. No dejes de cultivar y actualizar tus conocimientos bajo ninguna circunstancia. No sabes cuando la oportunidad llamara.

Consejo del día: Revive ese pensamiento de que lo mejor en la vida aún esta por venir. No te permitas caer ante los golpes que tengas que experimentar.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Día inmejorable. Tendrás lo que pidas en amores, pero irás por más porque no te conformarás con nada. Un pleito desagradable o una decisión espontánea aparece en la vida amorosa y el ambiente se vuelve electrificado. Momento de perspectivas que te llenarán de energía. Tu actitud será de ambición, y esto te llevará a lograr tus objetivos.

Consejo del día: Puede ser que no te estés sintiendo totalmente apreciado por el tipo de trabajo que realizas y la increíble energía que brindas al grupo. Cuídate.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Muy pocas energías durante la jornada de hoy. Te sentirás continuamente cansado y con poca voluntad para cumplir tus obligaciones. La comunicación es la piedra angular de una relación exitosa. Deberás aprender a darle el lugar que se merece en la pareja. Es justamente en situaciones de tensión cuando tendrás la oportunidad de demostrar tu temple para los negocios.

Consejo del día: Toda acción presenta una reacción, y es en el futuro donde cosecharás todas y cada una de ellas. Asegúrate de obrar correctamente.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Sin saber por qué, te sentirás muy jovial y carismático. Tu capacidad de asombro y tendencia a gustar se acentúan, y eso te favorece. Aléjate de posturas estrictas y severas, y genera un diálogo fluido con quien amas. Si lo logras, habrá mayor entendimiento. No te sientas culpable o avergonzado si tienes que pedir algún apoyo económico para concretar un negocio, no lo dudes.

Consejo del día: No seas tan rígido contigo mismo, no te maltrates porque tienes la posibilidad de vivir mucho más feliz. En ti está la decisión de cambiar tu vida.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Los astros bendecirán todos aquellos cambios que inicies el día de hoy. Buena estrella tanto en lo social como en lo laboral. Aprovecha el día de hoy para poner un poco de condimento a tu pareja. Realiza salidas a lugares románticos y provocadores. Se inicia un período de cambios en lo laboral, ya que días de alta carga de trabajo se aproximan. Estate preparado.

Consejo del día: No podrás posponer durante mucho más tiempo el enfrentarte a esa situación en particular. Enfrenta tus temores.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Deberás dejar de repetir consistentemente actitudes que sabes son perjudiciales para ti. Aprende a quererte un poco más. Lograrás dejar atrás los estigmas de tu pasado y finalmente podrás mirar al futuro con renovadas esperanzas. Vivirás otro mal momento debido la ineficiencia de tus pares laborales. No lo dejes pasar, muestra tu descontento.

Consejo del día: No encares los debates que se puedan suscitar en la pareja como una competencia en la que debas prevalecer por sobre ella. Acepta sus opiniones.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Tus pensamientos se vuelven hacia temas del hogar. Verás que los contactos se vuelven más sinceros y las relaciones se facilitan. El exceso de trabajo provoca un desajuste en tus relaciones íntimas. Busca el equilibrio, sólo así tendrás una relación plena. Si logras adaptarte a los tiempos tan cambiantes, te llegará algo de tranquilidad a tu espíritu, y también llegarán buenos dividendos.

Consejo del día: Acepta con humildad tus equivocaciones. No pretendas ser perfecto, recuerda que sólo es sabio quien aprende de sus errores.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Iniciarás tu jornada a todo motor con un sin numero de actividades planeadas para hoy. No te pases del limite. Te será imposible no ceder ante la insistencia de tu pareja para pasar la jornada de hoy fuera del hogar. Disfrútala al máximo. Tendrás una jornada bastante tranquila a nivel laboral en el día de hoy. Aprovéchala para adelantar cuanto trabajo puedas.

Consejo del día: No caigas en el carpe diem a nivel económico o podrás llegar a tener graves consecuencias en un futuro cercano. Planifica en detalle.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Conocerás nueva gente en la jornada de hoy. No tendrás piel inicialmente, pero tienen potencial para forjar una buena amistad. Un poco de imprevisibilidad siempre viene bien en la pareja. Aprende a jugar ciertos juegos psicológicos en la relación. El silencio será tu mejor aliado durante la jornada de hoy. No te vuelvas esclavo de tus palabras, medita antes de hablar.

Consejo del día: Es completamente natural temerle a lo desconocido. Pero no puedes permitir que los miedos gobiernen tu vida o acciones. Confía en tus instintos.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Deja tus ansiedades y temores de lado y arriésgate a la conquista. La energía de los astros te favorecerá este fin de semana. No condenes a la pareja al tratar de satisfacer tus necesidades fuera de ella. Recurre al dialogo para superar este momento. Llegarán a tus oídos noticias de renovación en tu ambiente laboral. Muestra de lo que eres capaz y lograrás mantener tu cargo.

Consejo del día: Asegúrate de recordar cada instancia en la que la ayuda de otros fue fundamental para tu propio bienestar. No dudes en responder estos gestos.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Discusiones se suscitarán en tu ambiente laboral en el día de hoy. Procura no tomar bandos ni ser participe directo de ellas. La tentación de la infidelidad no está exenta en ninguna pareja de larga data. Solo el amor es el que podrá remediarla. Día de decisiones complicadas en lo laboral. El camino correcto a seguir te será mostrado durante la jornada.

Consejo del día: No desesperes cuando te enfrentes a tareas largas y agotadoras. Ponte pequeñas metas, avanza paso a paso y lograrás concluirlas.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Mhoni Vidente predice que, te sientes cansado, pero tu voluntad de hierro te mantiene en pie. No abuses de tu buena salud y tómate un descanso. La mala influencia de una persona malintencionada te hará dudar de tu pareja. No confíes en gente que no conoces bien. Trata de poner más empeño en tu trabajo, porque el premio a tus esfuerzos podría pasar de largo si decae tu performance laboral.

Consejo del día: La inventiva y creatividad no son virtudes que se puedan desarrollar de la nada. Son el resultado de mucho tiempo de dedicación y perseverancia.

