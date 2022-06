Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 24 de junio de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 24 de junio del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

El aburrimiento y la rutina esta comenzando a afectarte negativamente. Usa tu tiempo libre para replantearte ciertas conductas. Las cosas se mostrarán difíciles de sobrellevar durante el día de hoy en la pareja. Mantén tu distancia para evitar conflictos. No dejes los detalles pequeños de tu trabajo en manos de terceros. Encárgate personalmente de ellos el día de hoy.

Consejo de la Vidente: Procura aprovechar al máximo cada segundo del que dispones en alguna actividad productiva, sea a nivel económico o simplemente espiritual.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

No estropees el trabajo de tanto tiempo por querer apresurarte al final. Cultiva tu paciencia y no avances si no estás seguro. Es momento de dejar ir a tu pareja, el destino ha demostrado que no son el uno para el otro. Deja de engañarte. Se avecinan buenas rachas repetidas en lo económico, y finalmente podrás cubrir tus gastos con tranquilidad.

Consejo del día Es el momento de encontrar el equilibrio en tu vida. La práctica de técnicas orientales de meditación puede ayudarte en tu autodescubrimiento.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

No temas actuar como niño y disfruta de tus alegrías sin ningún pudor o remordimiento. Vientos renovados soplarán en tu dirección. Que el esfuerzo de llevar la pareja adelante no recaiga sólo en ti. Día favorable para iniciar diálogos en la pareja. No podrás explotar al máximo tus oportunidades venideras debido a preocupaciones familiares que tendrán tu cabeza dispersa.

Consejo de la Vidente: Que tu exceso de confianza no te ciegue a ver tus propias falencias y errores. Esto conduce al estancamiento personal y le pone fin al crecimiento.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Finalmente deberás aceptar que hay cosas en tu personalidad que están rotundamente mal. La culpa te embargará completamente. Recientes noticias y revelaciones despertarán en ti celos infundados sobre tu pareja. Busca hablar esto con ella. Forjarás una reputación en tu ambiente laboral que será el medio que abrirá todo tipo de puertas a tu favor. Disfruta de ello.

Consejo de la Vidente: Vive la vida de la forma más activa posible. No dejes que los miedos te encierren en paredes invisibles dentro de ti mismo. No temas exteriorizarte.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Te replantearás ciertas metas y objetivos debido a circunstancias ajenas a tu control. Esto te traerá frustración e ira. Verás como el vínculo con tu pareja se hace más fuerte con el pasar del tiempo. Te sentirás bendecido por la persona a tu lado. Se acerca la tan esperada infusión de efectivo que logrará sacarte de los apuros en los que estas. No bajes los brazos.

Consejo de la Vidente: Lograrás grandes éxitos si aprendes a confiar en tus habilidades innatas. Nunca dejes que los que te rodean te hagan sentir inferior.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Día perfilado a ser complicado. Enfrentarás problemas en lo laboral y al llegar a casa te aguardan sorpresas no muy agradables. No permitas que los comentarios descuidados de tu pareja te afecten. Hazle saber tu incomodidad de la mejor manera posible. A pesar de el aluvión de distracciones con el que deberás enfrentarte hoy, lograrás cumplir con tu trabajo plenamente.

Consejo del día: Los arrepentimientos tardíos son en vano. No malgastes energías en pensar como sería todo si las cosas fueran diferentes. Vive tu presente.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Iniciarás el día con ciertos retrasos y te costará concentrarte. Pero luego estarás funcionando a toda máquina, como siempre. Te descubrirás buscando ampliar tus horizontes amatorios fuera del vínculo de la pareja. Date cuenta que eso sería un error. Tu destreza y soltura para manejar a la gente te brindará ventaja en ocupaciones orientadas al trato directo con clientes.

Consejo del día: Toma las decisiones que afectarán tu futuro estratégicamente. Siempre ten un pie en el presente y otro en el futuro, así tendrás el éxito esperado.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

La influencia de Venus sacará a relucir tu magnetismo y ese irresistible encanto personal. Día exitoso para nuevas relaciones. Demuéstrale a tu pareja lo importante que es en tu vida y cuánto la amas. Las demostraciones de cariño nunca son demasiadas. Deslígate un poco de tu trabajo, al menos cuando estás con tu pareja. Recuerda que el éxito laboral no es todo en la vida.

Consejo de la Vidente: Entiende que la mayoría de las personas juzgan por las apariencias. Has sido blanco más de una vez de la frialdad de este acto.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Si hasta ahora creías que tu vida no tiene sentido, esto se terminó. Podrás hacer realidad tu sueño de viajar con tu familia. Se te presentará la necesidad de nuevas experiencias sexuales y sentimentales. Pero encerrado en tu casa no lo lograrás. El día está signado por la abundancia de suerte y dinero. Buen momento para negociar una compra importante.

Consejo del Día Si tienes en mente algún proyecto para independizarte, no lo dudes más. Es hora de que hagas tu apuesta y pongas todo tu esfuerzo.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Te sentirás profundamente inseguro al iniciarte en ciertas actividades laborales. Mantente alerta para no cometer equivocaciones. Día indicado para realizar aquella conquista que por tanto tiempo has ideado hasta en el más ínfimo detalle. No dudes. Enfrentarás difíciles decisiones a tomar el día de hoy en lo laboral. Busca poner en la balanza los factores de estas.

Consejo de la Vidente: No puedes dejar que los miedos te consuman. Para poder superarlos debes racionalizarlos y canalizar tus energías en buscarles una solución.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

La sabiduría llegará a tu vida en la forma más extraña, te ayudará a superar ciertas inseguridades arraigadas en tu mente. Procura compartir todos tus gustos y tendencias con tu pareja. Aprende a hacerla participe de cada aspecto de tu vida. No es lo más difícil alcanzar la cima, sino mantenerte en ella. Deberás poner todo de ti si pretendes ser el mejor.

Consejo de la Vidente: Nunca terminarás de conocer realmente a aquellas personas que te rodean, ni siquiera a aquellos más cercanos. Se cuidadoso con tus confidencias.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

No tendrás buena armonía en lo laboral. Mal día para planear inversiones o elegir bancos para tus ahorros. Encontrarás en la familia de tu pareja aquel hogar que siempre anhelaste. No temas mostrar tu afecto hacia ellos. Las falsedades y entredichos de los cuales eres responsable, finalmente saldrán a la luz.

Consejo del día: Encontrarás en ti la entereza y madurez para pedir disculpas a tus amigos más cercanos por tu conducta reciente para con ellos. Busca redimirte.

