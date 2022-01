Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 24 de enero de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este lunes 24 de enero de 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Momento positivo para disfrutar de la pareja. En lo laboral, te aguardan sorpresas desagradables pero inevitables. Aprende a no hacer oídos sordos a las recomendaciones de tu pareja. No subestimes el valor de sus consejos. No encontrarás mucha predisposición de tus pares laborales el día de hoy. Necesitarás cargarte al hombro las tareas.

Consejo de la Vidente: No permitas que las emociones nublen tu juicio, siempre mantente imparcial. Es la única forma de tomar las decisiones más acertadas.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Te será imposible brillar en tu profesión si no le tienes amor a lo que haces. Busca dentro de ti las respuestas a tus enigmas. Tu tendencia a caer en mentiras y medias verdades en la conquista comenzará a precederte, haciendo las cosas más difíciles. Deberás responder por ciertas responsabilidades que fallaste en cumplir debido a tu inherente inmadurez. Afróntalo.

Consejo del día Que el intenso amor une la pareja sea una forma de felicitación para ti por la forma en la que has sabido manejarte en la relación.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Un amigo se acercará a ti con una propuesta laboral poco común. Estará algo nostálgico y hasta melancólico recordando días pasados. Es un buen período para declarar tu amor sin prejuicios ni temores. Deja de esconder tus sentimientos por temor al ridículo. Te convertirás en un obsesivo del trabajo y tu rendimiento te dará grandes satisfacciones personales y económicas.

Consejo de la Vidente: Sensación de confusión y evasión. Si estás en un período de crisis, tienes la oportunidad de aprender de lo que esté sucediendo.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Se acercan días de 36 horas. Cada vez te convences más que te será imposible alcanzar tus fechas de entrega, pero si das todo vencerás. Estás preocupado por los conflictos con tu pareja. Tranquilízate y no discutas, busca dialogar y lograrás ser comprendido. Investiga los movimientos de la bolsa y las fluctuaciones del mercado, porque tendrás grandes posibilidades de fortuna allí.

Consejo de la Vidente: Tendrás la necesidad de pasar tiempos largos sin poder dormir lo necesario. Empieza a acostumbrarte ahora para que no sea un cambio drástico.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Lograrás estar a un paso de poder concluir ciertas tareas que te han llevado largo tiempo. No te apresures para no cometer errores. No pretendas medir tu relación actual con estándares antiguos. Cada pareja es un mundo diferente a descubrir. Considera la posibilidad de iniciar tu propio emprendimiento independiente. Aprovecha el fin de semana para realizar cálculos.

Consejo de la Vidente: Piensa detenidamente antes de hablar. Recuerda que somos señores de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. No te dejes llevar.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Estarás muy susceptible, no te eches atrás. Algunas de tus reacciones pueden dar lugar a un cambio permanente y para bien. Los detalles se hacen oportunos en el romance. El deseo gobierna para propiciar nuevos encuentros y se liberan pasiones. En el ámbito laboral, necesitarás de mucha astucia y paciencia. Evita los juegos de azar, porque la suerte no te acompaña.

Consejo del día: No le exijas a tu organismo más de lo que puede dar, porque un exceso puede llegar a costarte más caro de lo que piensas.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Recuperarás posiciones y lograrás que tus propuestas sean aceptadas. Se suavizaran las presiones y exigencias laborales. Desde el comienzo de la relación habrá muchas sensaciones. Combinarán el amor con una bella amistad que fortalecerá la unión. Si te lo propones, hoy puede ser un día de muy buenos resultados económicos. Para eso, pon mucho entusiasmo en tu trabajo.

Consejo del día: Organizarte es la única manera de minimizar los inconvenientes para recuperar el rumbo. Planifica y sé práctico a la hora de tomar decisiones.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Te verás en serios aprietos sentimentales a causa de tu falta de sinceridad. No permitas que todo se derrumbe. Se empiezan a ver las vicisitudes de la convivencia. En una relación real siempre existen asperezas para lijar, sé paciente. Día positivo en lo laboral, ya que tu capital invertido verá buenas alzas y la jornada pasará sin mayores complicaciones.

Consejo de la Vidente: No puedes estar bien con Dios y con el Diablo, hay que tomar una decisión y apegarse a sus consecuencias. Respeta tus convicciones.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Conocerás nueva gente en la jornada de hoy. No tendrás piel inicialmente, pero tienen potencial para forjar una buena amistad. Un poco de imprevisibilidad siempre viene bien en la pareja. Aprende a jugar ciertos juegos psicológicos en la relación. El silencio será tu mejor aliado durante la jornada de hoy. No te vuelvas esclavo de tus palabras, medita antes de hablar.

Consejo del Día Es completamente natural temerle a lo desconocido. Pero no puedes permitir que los miedos gobiernen tu vida o acciones. Confía en tus instintos.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Tu habilidad para poner tus contrariedades a tu favor te será de gran utilidad durante la jornada de hoy. Aprovéchala. No critiques los rituales de tu pareja solo por no entenderlos o estar de acuerdo con ellos. Acéptalos como parte de ella. No dudes en utilizar aquel fruto de tu sacrificio para darte algún gusto ocasional. Disfruta el resultado de tu empeño.

Consejo de la Vidente: El destino no representa una pintura estática e invariable. Varia con cada decisión que tomamos y con cada camino que seguimos.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Encontrarás las palabras justas para decir y te mostrarás especialmente encantador. Posibilidad de recibir una agradable sorpresa. Los acontecimientos pondrán a prueba tu aparente seguridad y madurez sentimental. Buenas perspectivas en tu relación de pareja. Encontrarás un trabajo que te reportará alegrías y dinero. Pero igualmente cuida tu bolsillo porque puedes gastar de más.

Consejo de la Vidente: Nadie mejor que uno mismo para saber qué provoca felicidad en la pareja. Pon distancia de las relaciones que te generan confusión.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Estarás propenso a involucrarte en relaciones totalmente desfavorables para ti. No sigas tus impulsos, mejor escucha tu conciencia. Compromisos de último momento, obligarán a tu pareja a cancelar planes que tenía contigo. Sé más comprensivo. Estarás en el lugar y momento equivocado, y sufrirás la furia de tu superior por causas que no son tu responsabilidad.

Consejo del día: Nunca te has mostrado tal como eres. Esto te ha producido más de una vez frustración y enojo. Siéntete libre de ser tú mismo.

