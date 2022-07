Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 23 de julio de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este sábado 23 de julio del 2022.

Que dice mi signo Aries

Día de decisiones muy importantes. Deberás elegir el curso de acción que más se adecúe al futuro que estás buscando.

No te permitas ceder ante las tretas de un ex amor malintencionado. Aférrate a tu relación actual y deja el pasado de lado. Deberás entregarte a la rutina y dedicarte full time a tu nuevo trabajo, aunque este no sea aquel que siempre esperaste.

Que dice mi signo Tauro

Tendrás un inicio de jornada complicado debido a condiciones climáticas adversas. Ve con cuidado a cada paso.

Los secretos no tienen lugar en una pareja saludable. Comunícate con ella en todo nivel posible, esto fortalecerá la relación.

Haz logrado desarrollarte con gran destreza en tu ambiente laboral a pesar de ser nuevo. Esto será notado por tus superiores.

Que dice mi signo Géminis

La confianza, una vez destrozada, debe pasar por una etapa de lenta recuperación. Tomate las cosas con calma. No pongas todas tus expectativas sobre las relaciones recién iniciadas. Tómate tu tiempo para conocer a la otra persona. Te llevará un poco de tiempo arrancar en la jornada de hoy. Pero hacia media mañana lograrás estar a toda máquina.

Que dice mi signo Cáncer

Para alcanzar grandes cosas es necesario pasar por grandes esfuerzos y escollos. Valora tus progresos como corresponde.

Presta más atención a tu pareja. Ella se encuentra pasando por un problema actualmente. Busca ayudarla en la forma que puedas.

No importa cuanto empeño pongas, tu trabajo parece apilarse sin remedio. Intenta mejorar la forma de administrar tus tiempos.

Que dice mi signo Leo

Deberás tomar una determinación que podrá llegar a afectar enormemente tu futuro a nivel sentimental. Evalúala detalladamente.

Finalmente se dará la situación que estabas esperando para realizar tu movimiento de conquista. Aprovéchala sin dudar.

Surgirá la posibilidad de iniciar un anexo al trabajo que estas desarrollando. Piensa detenidamente antes de aceptar.

Que dice mi signo Virgo

Deberás dejar de repetir consistentemente actitudes que sabes son perjudiciales para ti. Aprende a quererte un poco más. Lograrás dejar atrás los estigmas de tu pasado y finalmente podrás mirar al futuro con renovadas esperanzas.

Vivirás otro mal momento debido la ineficiencia de tus pares laborales. No lo dejes pasar, muestra tu descontento.

Que dice mi signo Libra

Dale a la organización una oportunidad. Replantéate tus tiempos y tu modalidad de trabajo. Tendrás mejores resultados.

No encontrarás en la jornada de hoy solución a los recientes pleitos en la pareja. Evita alimentar el problema. No discutas.

Bajo ninguna circunstancia te descuides en tu ambiente laboral en la jornada de hoy. Estarás propenso a vicisitudes.

Que dice mi signo Escorpio

Que el ritmo vertiginoso de una realidad agitada no opaque los momentos libres junto a tu pareja. Separa las aguas. La clave de la conquista reside en la confianza que demuestres en tus encantos y habilidades.

Usa tus recursos inteligentemente. Utiliza cada recurso a tu alcance para aumentar tu rendimiento en tu ambiente laboral. Esto atraerá la atención hacia ti.

Que dice mi signo Sagitario

Sentirás, más fuerte que nunca, la soledad cuando vuelvas a tu hogar. Quizás es tiempo de iniciar algo serio. La relación con tu amante hará vibrar los cimientos de tu pareja. Evalúa las consecuencias de tus decisiones antes de tomarlas.

Busca la afluencia de nuevas ideas fuera del ambiente de trabajo. En tus momentos de ocio tómate un tiempo para pensar.

Que dice mi signo Capricornio

Deja tus ansiedades y temores de lado y arriésgate a la conquista. La energía de los astros te favorecerá este fin de semana. No condenes a la pareja al tratar de satisfacer tus necesidades fuera de ella. Recurre al dialogo para superar este momento.

Llegarán a tus oídos noticias de renovación en tu ambiente laboral. Muestra de lo que eres capaz y lograrás mantener tu cargo.

Que dice mi signo Acuario

Respirarás bocanadas de libertad después de un largo encierro. Te sentirás un poco incómodo pero alegre de estar lejos de la tormenta.

Con engaños y malicia te pondrán en una situación complicada ante tu pareja. Mantén la calma y no dejes que te manipulen.

No te acostumbres al éxito fácil. Este terminará por hacerte pensar que las metas importantes no llevan trabajo alguno.

Que dice mi signo Piscis

Lograrás encontrar hoy en tus objetivos laborales todo lo necesario para enfrentar las perdidas a nivel emocional que has sufrido.

Comparte tus gustos y predilecciones con tu pareja. Dale el lugar que necesita en tu vida, no te aísles solitario.

Grandes expectativas adornan tu jornada para el día de hoy. Especial para todo tipo de presentaciones y eventos importantes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.