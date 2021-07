Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 23 de julio de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este 23 de julio de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Contarás con todos tus sentidos a flor de piel hoy. Serás dueño de una elocuencia francamente envidiable. Muy buena jornada. Los recuerdos de amores pasados son una carga con la que todos debemos cargar. Date el tiempo para superarlo. Tus ideas innovadoras y tendencia alternativa han sido notadas con agrado por tus superiores. Expláyate a fondo.

Consejo del día: Que el orgullo no termine por nublar tu capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No pierdas la oportunidad de aceptar tus errores.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Que la soltura que has adquirido para cumplir con ciertas obligaciones no te haga confiarte demasiado. Presta atención. A pesar de tus esfuerzos te será imposible comunicarte fehacientemente con tu pareja. No des cabida a más discusiones. Jornada propensa al desastre a nivel laboral. Estarás disperso y poco atento lo que te puede llegar a causar problemas.

Consejo del día: Haz partícipe a tu pareja sobre tus inseguridades y preocupaciones de manera continua. Esto te garantizará su entendimiento y comprensión.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Hoy aprenderás una dura lección a nivel personal. Esto provocará que el miedo y la inseguridad te invadan. No desesperes. Busca llegar al entendimiento mediante el diálogo en la pareja en lugar de la imposición. Esto ayudará a la relación. Lograrás realizar tremendos adelantos en tu trabajo el día de hoy. Finalmente el esfuerzo y dedicación dan sus frutos.

Consejo del día: Te sentirás agobiado por las presiones de este mundo frenético. Esto te quitará las ganas de relacionarte. Aprende a tolerar las responsabilidades.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

El destino solamente te favorecerá si te muestras decidido y estás dispuesto a todo para alcanzar tus metas. Deberás sacrificar tus planes de ocio para poder alcanzar a terminar ciertas responsabilidades. Háblalo con tu pareja. Necesitarás atención y concentración totales si deseas cumplir con tus labores agendadas para la jornada de hoy. Sé cuidadoso.

Consejo del día: La clave de alcanzar una meta determinada es estar dispuesto a sacrificar todo tipo de comodidades para alcanzarla. El esfuerzo es la esencia.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Día de grandes chances laborales. El aprovecharlas o no dependerá únicamente de la capacidad que tengas para vislumbrarlas. Aprende a dar mérito a tu pareja por sus aciertos, que la relación no sea únicamente de reclamos y reproches. Las primeras impresiones siempre son importantes. Muéstrate ávido de conocimiento y proactivo en tu nuevo cargo.

Consejo del día: El entendimiento y comprensión en la pareja son procesos largos de recorrer y que tardan más en algunos casos que en otros. Sé paciente.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Las estrellas no te favorecerán el día de hoy. Procura no perder la calma y no dejar de lado tus metas y proyectos. No hagas promesas de amor a menos que estés dispuesto a cumplirlas de corazón. No juegues con los sentimientos. Finalmente se dará la oportunidad de mostrar cuánto vales en tu puesto laboral. Procede con seguridad y pie de plomo.

Consejo del día: Deberás enfrentar las consecuencias de tus acciones pasadas. Parte de tu pasado volverá para mostrarte lo profundo de tus equivocaciones.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Tendrás que modificar tu itinerario para el día de hoy dejando de lado eventos muy importantes para ti. Resignación. Atravesarás por un periodo corto de soledad. Aprovéchalo para disfrutar de la vida sin compromisos ni complicaciones. Tendrás que ser excesivamente diplomático en tus afirmaciones y comentarios durante la jornada de hoy. Piensa y luego habla.

Consejo del día: No subestimes las ventajas de lograr organizarte eficientemente. Podrás alcanzar límites nunca antes pensados para ti, sobre todo a nivel laboral.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Jornada predominantemente positiva en todo aspecto. Aprovecha este oasis de tranquilidad para descansar un poco tu guardia. Encontrarás en ti la fuerza necesaria para vencer tu timidez y dar el primer paso para la conquista. Arriésgate. No des lugar alguno a dudas a la hora de tomar ciertas determinaciones en tu lugar de trabajo. Ten plena confianza en ti.

Consejo del día: Procura mantener el encanto en la pareja evitando que la rutina se pose sobre la relación. Mantente en constante estado de cambio.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Es hora de realizar un profundo cambio de prioridades en tu vida si pretendes tener cabida alguna en la sociedad. Contarás los minutos durante la jornada de hoy para volver a tu hogar y disfrutar de la compañía de tu pareja. Buena jornada. No permitas que tu actitud arrogante y egocéntrica termine por enemistarte con tus pares laborales. Procura reducirla un poco.

Consejo del día: Aprende de tus recientes experiencias negativas a la hora de manejar tu capital. Sé más cuidadoso en la forma en la que administras tus recursos.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Te verás invadido por la mala suerte, esto pondrá en vilo tu confianza en ti mismo y te hará bajar los brazos. Continua, no cejes. Jornada de planteos y replanteos constantes con tu pareja. Mantén la calma, evita caer en pleitos y discusiones. Deberás dedicarte full time en la jornada de hoy a ciertas actividades laborales o experimentarás retrasos insalvables.

Consejo del día: No le temas al sacrificio para obtener aquellas cosas que siempre soñaste. Solo lograrás tus metas si estás dispuesto a dar todo por ellas.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Mhoni Vidente dice que deberás replantearte ciertas actitudes con las que estás enfrentando tu vida. Deberás tomar determinaciones vitales. Finalmente lograrás vivir un romance de ensueño con la persona indicada. Disfruta esta etapa de tu vida a pleno. No permitas que tus prejuicios afecten tu criterio para tratar a tus subordinados en el ámbito laboral. Busca equidad.

Consejo del día: No dejes de lado actividades que amas solo porque tu entorno no esté de acuerdo con ellas. Siempre y cuando éstas no representen un daño a tu salud.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Deberás comenzar a tomar tus responsabilidades con mayor seriedad o se avecinan momentos complicados para ti. Muéstrate paciente e indulgente con los deseos de tu pareja en el día de hoy, ella atraviesa un momento complicado. Vivirás momentos de alta tensión en tu ámbito laboral en la jornada de hoy. Mantén la calma por sobre todas las cosas.

Consejo del día: Deja los sentimientos negativos a un lado. Que el rencor y el orgullo no te enceguezcan tanto como para perder lo que podría ser el amor de tu vida.

