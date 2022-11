Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 22 de noviembre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este martes 22 de noviembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

No permitas que tu indiscreción termine por jugarte en contra. Aprende a mantener los ases bajo la manga, utiliza tu ingenio. Intenta hacerte un momento para compartir experiencias con tu pareja. Que el frenesí laboral no acabe con tu relación. Intenta realizar un cambio en tu rutina laboral cotidiana el día de hoy. Explora nuevas formas de realizar tus actividades.

Consejo de la Vidente: Aprende a balancear tu tiempo entre el ocio, el trabajo y el amor. Establece una escala de valores para determinar como actuar en todo momento.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

No dejes que las apariencias cieguen tus instintos o condicionen tus determinaciones. Aumenta el ritmo laboral. Jornada propicia para salidas sorpresivas con tu pareja. Aprovéchala para salir un poco de la rutina y relajarte un poco. Te verás cercano a una crisis de nervios al notar lo incompetente de tus pares laborales. Asegúrate de no depender de ellos.

Consejo del día Recuerda que tu cuerpo es tu templo. Aprende a prestar más atención a tus rutinas y procura eliminar hábitos nocivos o perjudiciales.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Día de corridas, idas y venidas. A tu ya atrasado trabajo se le sumarán otros imprevistos a ser completados hoy. El empuje y la fuerza con que enfrentas tus retos le resultarán atractivos a más de uno. Deja un lugar en tu vida para el amor. No será el día indicado para mostrar cuán bien resuelves los problemas, ya que múltiples traspiés jugarán en contra.

Consejo de la Vidente: Busca siempre vivir nuevas experiencias y no te muestres renuente a los cambios. Experimenta la vida con cada bocanada de aire que tomas.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Se comienza a concretar un proyecto de pareja que anhelaste por mucho tiempo. Se inicia una etapa nueva a nivel emocional. No permitas que tu creciente impaciencia general afecte la forma de relacionarte con tu pareja. Controla tus impulsos. Sin darte cuenta caerás en los juegos de pares laborales malintencionados. No seas tan confiado e impulsivo.

Consejo de la Vidente: Aquellas cosas que no valoramos o damos por sentado son las que más extrañaremos cuando falten. No subestimes a los que te rodean.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Tu determinación para tomar decisiones será puesta bajo la lupa durante la jornada de hoy. Confía en tus instintos. No todas las parejas tienen las mismas necesidades. Aprende a dialogar para entender los puntos clave de la tuya. No te apresures en llegar a la cima si no estas seguro de cómo mantenerte allí. Conócete a fondo antes de aspirar a más.

Consejo de la Vidente: Toda vicisitud tiene salida y solución, es importante recordar que la vida no te plantea situaciones que son irresolubles. No pierdas la fe.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Se aproximan compromisos importantes en un futuro no muy lejano. Avanza con seguridad y pie de plomo. Tendrás reacciones bruscas y desconcertantes debido a tu innata naturaleza pacífica. Esto dejará perpleja a tu pareja. No inicies discusiones en lo laboral, porque te involucrarás en serios problemas debido a tu tendencia a dejarte llevar.

Consejo del día: Recuerda que el mundo no gira a tu alrededor y no estés constantemente a la defensiva. Cultiva tu autoestima pero deja de lado tu ego.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Deberás caer en discusiones con ciertas personas sin escrúpulos de tu ambiente hogareño. No pierdas los estribos. Jornada apropiada para pasar momentos de cercanía junto a tu pareja, sea en la comodidad del hogar o fuera de este. Llegarás a la conclusión de que ya no estás cómodo haciendo tu trabajo. Es el momento de empezar a buscar nuevos horizontes.

Consejo del día: Las limitaciones del cuerpo están puramente en la mente. Si piensas que puedes hacer algo y lo crees, entonces lo harás. Confía en ti.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Se ve que hoy estás lleno de energía. El ejercicio y ciertas sonrisas harán maravillas en tu cuerpo y alma, debes estar atento. Reclamos que te acosan. Elige distanciarte y pensar en frío porque no querrás tomarte la vida afectiva con dramatismo, no lo mereces. Las ocupaciones y los trabajos te impulsarán a llevar una vida retirada y solitaria. Busca conectarte con tu espíritu.

Consejo de la Vidente: Si hablando la gente se entiende, recurre a tu buen humor y tu don de gente cuando debas decir algo que el otro se niega a escuchar.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Te sorprenderás a ti mismo con iniciativas relacionadas a la música, el teatro y otras manifestaciones artísticas que se te ocurran. Alguien se aleja de tu vida, pero regresa arrepentida. Busca tu yo interno para aclarar tus sentimientos. Hoy podrías conocer a alguien que podrá ayudarte y apoyarte en tu carrera profesional. Harán buenos negocios juntos.

Consejo del Día Pequeños calambres en las piernas te harán pensar que no tienes bien la circulación de la sangre. Procura caminar un poco, llevando calzado cómodo.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

No temas brindarte total y completamente a tu pareja. Esa es la mejor prueba de amor, y es lo que ella espera desde hace tiempo. Hoy sentirás la necesidad de ser escuchado y desahogar todos aquellos sentimientos que vienes guardando en tu pecho. Entras en la recta final para terminar el trabajo que te ha estado consumiendo los últimos meses. No te permitas desfallecer.

Consejo de la Vidente: Tienes la familia que deseabas y el trabajo que anhelabas. Busca armonizarlos en tu vida mediante técnicas orientales alternativas.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Deberás replantearte tu manera de encarar los desafíos en tu vida profesional. De otra manera enfrentarás el fracaso. Sentirás la necesidad de darle lugar al amor en tu vida. Deja un poco de lado tu vida profesional y entrégate a la pasión. Recuerda que en el mundo de los negocios lo más importante es la imagen que proyectas en tu entorno. Piénsalo detenidamente.

Consejo de la Vidente: Usa tus victorias como combustible para continuar replanteándote tus metas a mediano y largo plazo. Pero no permitas que estas te vuelvan imprudente.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Te será imposible escapar de ciertas rutinas laborales. A pesar de esto las cosas comienzan a mejorar a nivel sentimental. Tomate un poco de tiempo para ti mismo antes de intentar volver a compartir tiempo con una pareja. Ve paso a paso. Inicio de semana bastante movido a nivel laboral. Ciertos problemas que dabas por solucionados golpearán a tu puerta.

Consejo del día: No te aísles de tu entorno afectivo para tratar de apalear tus problemas solo. Asegúrate de darle el lugar a tu familia que merece en tu vida.

