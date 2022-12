Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 22 de diciembre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este jueves 22 de diciembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Jornada complicada en la que te será imposible apegarte a tus planes debido a constantes distracciones fuera de tu control. No puedes estar en estado perpetuo de desconfianza y celos hacia tu pareja. Esto terminará por alterar la relación. Iniciarás nuevamente durante la jornada de hoy ciertas actividades redituables que habías dejado en el pasado.

Consejo de la Vidente: No te desanimes por haber caído momentáneamente en las manos de la derrota. Aprovecha esta experiencia de la manera más positiva posible.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Las dudas sobre ciertas determinaciones recientes en tu vida comenzarán a hacerse cada vez más presentes y molestas. La reaparición de ciertas personas del pasado de tu actual pareja despertaran celos dormidos, llevando a roces y tensiones. Si no pones manos a la obra en cultivar tus conocimientos, no lograrás destacarte nunca a nivel profesional.

Consejo del día No dejes que las determinaciones erradas que hayas tomado en el pasado te atormenten de por vida. Aprende de ellas y sigue adelante.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Necesitarás mantener un ritmo constante pero intenso para poder adaptarte a los cambios que se producirán de manera repentina. Tienen todo a su favor, los amigos, la familia, los seres queridos, todos apuestan por este amor. Sin embargo, tú tienes dudas. Sabrás aprovechar una ocasión que se presenta, que todos veían como poco próspera. En cambio, tu instinto no se equivocó.

Consejo de la Vidente: Alguien que estuvo en tu casa dejó su mala onda allí. Lo mejor es que enciendas un sahumerio de sándalo para espantar energías negativas.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Lograrás ser uno con el tiempo durante la jornada de hoy. Tendrás una capacidad de enfoque excepcionalmente buena. Aprende de los errores que has cometido en el pasado, pero no lo dejes afectar tu futuro. Deja los miedos de lado. Lo más difícil de iniciar un trabajo nuevo es aprender a confiar en las propias capacidades y notar las limitaciones.

Consejo de la Vidente: Eventualmente todos experimentaremos la perdida de todo aquello que amamos. Procura atesorar algo de eso en tu corazón y te acompañará siempre.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Hoy es un día ideal para ordenar tu casilla de correos, borrar aquellos e-mails basura y guardar los contactos que te interesan. No eludas esa charla pendiente que quedó entre ustedes. Tarde o temprano deberán tomar una decisión, sé sincero. Un viaje por asuntos de trabajo te pondrá en contacto con gente influyente, que en algún momento puede darte una mano.

Consejo de la Vidente: De nada te servirá volver la vista atrás, la nostalgia no es la mejor consejera. Si estás triste, refúgiate en el cariño de la familia.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

El tiempo parecerá escurrirse entre tus dedos en la jornada de hoy. Experimentarás grandes retrasos en tus planes. Jornada fundamentalmente positiva para compartir buenos momentos en la pareja, apuntando a fortalecer la relación. Procura no plantearte metas demasiado difíciles de cumplir. El ser demasiado exigente te llevará a la frustración.

Consejo del día: No puedes esperar tener una vida completamente ajena de sufrimiento o dificultades, pues son ellas las que te permiten apreciar los buenos momentos.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Deberás decidir si continuar con tu postura de cero tolerancia o si comenzarás a ser más realista con tus determinaciones. Hoy descubrirás que vale más una relación por amor que una por pasión. No temas entregarte a este nuevo sentimiento. Encontrarás en la Web ese articulo antiguo que buscabas para decorar tu hogar. No desaproveches esta oportunidad.

Consejo del día: No hay forma de que puedas vencer en cada prueba a la que te veas expuesto, lo importante es saber jugar las cartas que tienes.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Se presentará la posibilidad de una salida espontánea en la jornada de hoy. Asegúrate de aprovecharla, vivirás gratos momentos. La asperezas con tu pareja podrían continuar si no intentas limarlas. Busca un momento para dialogar y llegar a un acuerdo. Descubrirás que ciertos pares laborales no han sido del todo honestos contigo. Cuestiona sus acciones sin dudarlo.

Consejo de la Vidente: Solo porque no quieras ver ciertos aspectos de la realidad, no significa que estos no existan. Acepta las circunstancias que debas atravesar.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Jornada que deberá empezar muy temprano por la mañana. Todo se suscitará en orden y sin mayores inconvenientes. Aprende a reconocer tus falencias o errores si pretendes que la relación crezca saludable y fuerte. No des cabida al orgullo. Alcanzarás finalmente tus metas a largo plazo, esto traerá acompañado un sentimiento de vacío. Replantéate tus sueños.

Consejo del Día Existen ocasiones en las que aquellos eventos menos organizados y más espontáneos son los que mayores satisfacciones nos traen. Se menos estructurado.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Tendrás una clara renuencia a verte rodeado por personas en el día de hoy. Buscarás la tranquilidad de la soledad. No dejes que el desamor que estás experimentando actualmente elimine tu capacidad de amar en un futuro. Que tu exceso de confianza a la hora de encarar tus obligaciones no se convierta en una desventaja para ti. Medítalo.

Consejo de la Vidente: Se muy cauteloso a la hora de depositar tu confianza en personas de confiabilidad dudosa. Administra tus secretos de con conciencia.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

No encontrarás forma alguna de detener el constante afluente de pensamientos a tu mente sobre algo en particular que te preocupa. Los insultos en la pareja son un claro indicativo de la caída del respeto por parte de sus integrantes. Busca calmar los ánimos. Finalmente las continuas discusiones con tus superiores han alcanzado un nivel desastroso. Deberás buscar otro lugar.

Consejo de la Vidente: O aprendes a poner a la pareja entre tus prioridades por sobre ti mismo o te acostumbras a vivir en la más plena soledad. No tienes otra elección.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Escucharás ciertas palabras por parte de personas cercanas que te shockearán profundamente. Maneja los secretos con cuidado. Deberás empezar a cuestionar ciertas actitudes tuyas que sabes te están perjudicando a la hora de mantener una relación. A pesar de no contar con obligaciones laboral, aún deberás lidiar con el refinamiento de planes económicos a futuro.

Consejo del día: Te sorprendería saber de lo que eres capaz si logras poner toda tu atención, amor y cariño en una actividad en particular. No te impongas limites.

