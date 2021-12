Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 19 de diciembre de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este sábado 19 de diciembre de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Comenzarás a salir de una etapa negativa por la que has estado atravesando desde hace ya un tiempo. Paciencia. Procura ser más indulgente y abierto de mente con los gustos y preferencias de tu pareja. Esto ayudará a la relación. No te desesperes al encontrarte con una montaña de trabajo al llegar a tu oficina hoy. Mantente calmo y estarás bien.

Consejo del día: Aislarte para así evitar ser lastimado lo único que te ha traído es dolor y soledad. La respuesta al despecho no esta en el confinamiento.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Que las opiniones cruzadas en tu entorno familiar acerca de tu conducta no te hagan alterar tu curso de acción. Los problemas de pareja se solucionan entre dos. No metas a terceros en el medio que podrían malograr la relación. Aprende a tomar las criticas y recomendaciones de una manera positiva. Permítete crecer a partir de ellas.

Consejo del día: Caerás en cuenta que es imperativo sacarle el mayor provecho posible a cada segundo que tengas en esta vida. No dejes que el tiempo se te escurra.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

No contarás con tu paciencia acostumbrada durante el día de hoy. Procura no ponerte en situaciones demasiado estresantes. Contarás con una capacidad de conquista increíble en la jornada de hoy. Aprovecha para tomar la iniciativa en la conquista. Procura no hacer cambios drásticos en tu rutina laboral durante la jornada de hoy. Avanza con cautela y aplomo.

Consejo del día: No puedes vivir tu vida constantemente escondido por miedo a ser lastimado. El sufrir es parte integral de la vida, y trae consigo enseñanzas.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Llegarás a ciertas conclusiones acerca de tu vida sentimental durante la jornada de hoy. Esto redefinirá tus parámetros de vida. Jornada ideal para primeras citas. Lograrás dar una increíble primera impresión durante la jornada. No dudes de tus instintos. Aprovecha la jornada para continuar la búsqueda de aquellos bienes inmuebles que estás necesitando. Buenos augurios.

Consejo del día: Caerás en cuenta que la violencia física no es la solución para los altercados cotidianos. La intimidación no es la respuesta a los problemas.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Tu cuerpo finalmente dirá alto debido a serias exigencias a la que lo has expuesto recientemente. Escúchalo o perderás más tiempo. La jornada se verá complicada a nivel sentimental durante casi todo el día. Evita caer en discusiones sin sentido. Conocerás una persona de tu ambiente laboral que compartirá contigo muchos intereses. Surgirá una amistad clave.

Consejo del día: No permitas que la creatividad te abandone. Procura encontrar la inspiración en cada cosa que te rodee. Mantén tu mente receptiva.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

No permitas que recientes desilusiones personales estigmaticen ciertas situaciones de tu vida. Supera tus miedos. Haz eco de los pedidos por parte de tu pareja de dedicarle un poco más de tiempo a la relación. Redistribuye tus prioridades. Tendrás algunos inconvenientes para poder hacer funcionar ciertas herramientas que son de utilidad en tu entorno laboral.

Consejo del día: No te permitas verte superado por las situaciones que debas atravesar en la vida. Siempre existe una solución valida a los problemas.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Golpearás la pared de narices durante la jornada de hoy. Las cosas no saldrán como las tenias planeadas. No desesperes. Deberás resignarte a terminar con una relación que prometía mucho debido a comportamientos inexcusables de tu pareja. Ciertas ideas te invadirán en el día de hoy que pueden representar una gran ventaja a nivel económico a futuro.

Consejo del día: El destino tienen la virtud de permitirte encontrar lo que buscas en el lugar y momento menos esperado. Esta en ti saber reconocerlo.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Vivirás un mar de distracciones durante la jornada de hoy que te mantendrán alejado continuamente de tus planes. Cuidado. Las dificultades que experimentarás en el pasado junto a tu pareja han fortalecido la relación increíblemente. Disfrútala. Mucho cuidado con dejar pasar la oportunidad de largo en la jornada de hoy. Mantén tu mente alerta y tendrás una sorpresa.

Consejo del día: Procura sacarle el mayor provecho a cada segundo que te toque vivir. No te permitas perder el tiempo en actividades que no te den beneficio alguno.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Ciertas circunstancias que no habías planeado correctamente te pondrán en serios inconvenientes durante el día de hoy. Vivirás horas de tensión acompañada por tensión en lo que a lo emocional se refiere. Tu falta de tiempo será motivo de peleas. Tendrás serios altercados con pares laborales que te sacarán completamente de las casillas durante la jornada de hoy.

Consejo del día: De nada te sirve tener abundancia en objetos materiales si tu vida sentimental es nula o no llena tus necesidades. Busca conocer al amor.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Transitarás un período de expansión laboral y de crecimiento económico. Sin embargo, no olvides pensar en el futuro. Tu pareja le da mucha importancia a las fechas y tú pasaste una por alto. Inventa algo, eso puede costarte la relación. No trates de saltear etapas en pos de lograr el éxito. Todo a su tiempo y paso a paso, esa es la clave para triunfar.

Consejo de la Vidente: No pretendas ser siempre el centro de atención. Por más que intentes ser agradable con todos, ellos notan que en el fondo no eres sincero.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Jornada en la que te verás forzado a enfrentar ciertos miedos que te han acosado desde hace ya largo tiempo. No podrás dilatar más la toma de ciertas determinaciones. Confía en tus instintos y lánzate a la conquista. Encontrarás en la organización efectiva de tus tiempos la solución a todos tus inconvenientes laborales.

Consejo de la Vidente: No dejes que los que te rodean jueguen con tus necesidades. Procura reducir los factores en los que dependes de los demás, y te evitarás problemas.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Descubrirás que es necesario que realices ciertos cambios en tu rutina para mejorar tu estado físico. Aprovecha la jornada. No puedes tomar cada riña domestica insignificante como si fuera el fin del mundo. Dale a las cosas la importancia que merecen. Comenzarás una racha imparable a nivel profesional, en la que superarás tus expectativas más optimistas.

Consejo del día: No renuncies a tus sueños solo porque aparentan ser difíciles de alcanzar. Aprende a ser perseverante en la búsqueda de tu bienestar.

