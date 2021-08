Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 19 de agosto de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este jueves 19 de agosto de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Sentirás demasiadas presiones en el trabajo. Lo recomendable es que hoy te tomes todo con calma, o terminarás estresado. Los momentos que pases con tu pareja serán muy significativos. Ella querrá algo más serio pero tú no estás preparado. No abuses del trabajo para lograr hacer dinero a cualquier precio. Recuerda que antes que la riqueza está tu salud.

Consejo del día: Sal de ostracismo y dedícate a conocer gente. Encontrarás personas carismáticas y amistosas, con intereses similares a los tuyos.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Lograrás salir airoso de ciertas complicaciones en la jornada a ultimo momento. Aprovecha para relajarte un poco. La tentación llamará a tu puerta el día de hoy. Mantente alerta y no permitas que un momento de placer arruine tu relación. Procura depender lo menos posible de la ayuda de tus pares laborales, al menos por la jornada. Manéjate solo.

Consejo del día: Hay un sinnúmero de cosas en la vida que pueden parecernos injustas, pero todo ocurre por una razón. Busca en ti la aceptación que necesitas.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Prepárate para disfrutar del fruto de tu esfuerzo aplicado a la solución de ciertos inconvenientes que vivías. Te arriesgarás a salir de tu rutina acostumbrada y te verás a ti mismo como un seductor nato. Aprovecha la jornada. Contarás con un sentido muy desarrollado para la elección de las inversiones durante la jornada de hoy. Aprovéchalo.

Consejo del día: No podrás tener control absoluto sobre cada variable que debas enfrentar. Debes aceptar que el universo respira a su propio ritmo.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Llegarás a ciertas conclusiones acerca de tu vida sentimental durante la jornada de hoy. Esto redefinirá tus parámetros de vida. Jornada ideal para primeras citas. Lograrás dar una increíble primera impresión durante la jornada. No dudes de tus instintos. Aprovecha la jornada para continuar la búsqueda de aquellos bienes inmuebles que estás necesitando. Buenos augurios.

Consejo del día: Caerás en cuenta que la violencia física no es la solución para los altercados cotidianos. La intimidación no es la respuesta a los problemas.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Tu cuerpo finalmente dirá alto debido a serias exigencias a la que lo has expuesto recientemente. Escúchalo o perderás más tiempo. La jornada se verá complicada a nivel sentimental durante casi todo el día. Evita caer en discusiones sin sentido. Conocerás una persona de tu ambiente laboral que compartirá contigo muchos intereses. Surgirá una amistad clave.

Consejo del día: No permitas que la creatividad te abandone. Procura encontrar la inspiración en cada cosa que te rodee. Mantén tu mente receptiva.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

No permitas que recientes desilusiones personales estigmaticen ciertas situaciones de tu vida. Supera tus miedos. Haz eco de los pedidos por parte de tu pareja de dedicarle un poco más de tiempo a la relación. Redistribuye tus prioridades. Tendrás algunos inconvenientes para poder hacer funcionar ciertas herramientas que son de utilidad en tu entorno laboral.

Consejo del día: No te permitas verte superado por las situaciones que debas atravesar en la vida. Siempre existe una solución valida a los problemas.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Deberás comenzar a manejarte de una manera diferente en tu vida cotidiana, pues tus pautas actuales han demostrado ser erradas. Desgraciadamente tus celos han vuelto a arruinar lo que podría haber sido una relación con futuro. Supera tu inseguridad. No te quedará otro remedio más que dejar de lado tus planes de ocio para la jornada y dedicarte a terminar ciertos trabajos.

Consejo del día: No podrás hallar paz mental en ningún momento de tu vida a menos que te decidas a enfrentar tus miedos, para así lograr salir adelante.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Contarás con algo de tiempo libre en tus manos lo que te permitirá indulgirte en ciertas cosas. Disfruta de la jornada. La necesidad de un mejor estándar de vida esta haciendo mella en la relación. Busca el dialogo con tu pareja para contenerla. Aprovecha la jornada para terminar con todo ese trabajo acumulado durante al semana. Deja de postergar tus responsabilidades.

Consejo del día: Solo porque reniegues de las situaciones que debas atravesar en la vida no lograrás superarlas. Es imperativo que pongas todo de ti para hacerlo.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante. No las descartes por más superficiales que te parezcan. El amor es o blanco o negro, no hay grises. No vale la pena estar con alguien por el simple hecho de no estar solo, decídete. Has vivido una racha de fracasos en tus últimos proyectos, lo que habla de que deberías rodearte de otro tipo de gente.

Consejo del Día: Cumpleaños, reuniones, salidas con amigos, eventos... Tu estómago pide a gritos una dieta liviana y rica en verduras, escúchalo.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Las presiones de los demás harán que pierdas la calma fácilmente y que la diplomacia que te caracteriza se convierta en ira. En cuestiones del corazón, esta vez haz lo que dicta tu mente. Reconsiderar las cualidades de tu pareja es una buena opción. Los detalles no se te escapan. Vives pendiente de todo lo que ocurre y eso te da una ventaja sobre tus competidores.

Consejo del día: Que nadie te diga qué debes hacer respecto de tu situación laboral. Eres una persona responsable y sabes a qué atenerte.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Que tu inexperiencia y sensibilidad extremas no confabulen para hacerte presa de un corazón roto innecesariamente. No puedes hacer responsable a tu pareja por los errores que ambos cometieran, el futuro de la relación está ligado a los dos. O aprendes a mostrarte firme con tus subordinados o tendrás problemas de manera perpetua. No temas imponerte.

Consejo del día: No puedes pretender alcanzar el éxito en cada actividad que emprendas en la vida. Debes experimentar la derrota en algún momento.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Deberás lidiar con ciertas tensiones en el aire de tu ambiente laboral. No dejes que esto te afecte demasiado. Los problemas no te serán ajenos en el día de hoy. Tu falta de tiempo debido a obligaciones no será bien recibida. Se dará la oportunidad de pasar un poco de tiempo fuera del ambiente laboral con tus superiores. Congráciate con ellos.

Consejo del día: Dejar de lado al amor en la vida equivale a no haber vivido. Dale el lugar que merece en tu lista de prioridades y no te prives de experimentarlo.

