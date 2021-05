Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 18 de mayo de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este 18 de mayo de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Comenzarás a ponerte nervioso a medida que ciertos planes que habías diagramado para el día de hoy no salgan como esperabas. Deberás enfrentar un distanciamiento temporal en la pareja debido a ciertas diferencias de idiosincrasia. Se resolverá pronto. Chocarás continuamente con ciertos pares laborales debido a diferencias fundamentales en tu forma de pensar.

Consejo del día: Una vez que has tomado una determinación y la has llevado a cabo no hay vuelta atrás, no puedes regresar el tiempo. No gastes energías en lamentarte.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

No creas que hoy el mundo está contra ti. Tu estado anímico y tu energía tienen una gran influencia en el resultado de las cosas. Tu hermetismo en cuanto a los problemas laborales o familiares hace que tu pareja se sienta desplazada. Cuéntale qué te pasa. El día se presenta con buenas perspectivas en lo referente a compra y venta de inmuebles o en lo relacionado a juegos de azar.

Consejo del día: No veas sólo los errores en los demás. Aprende a aceptar a cada uno como es, de lo contrario te quedarás solo, sin amigos.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Va a ser una etapa muy divertida en la que no pararás de salir con tus amigos, los de siempre. Recordarán con alegría viejos tiempos. Habrá desencuentros en la relación amorosa, sobre todo debido a tu intensa individualidad para tomar decisiones sobre ambos. Dirigirás algún asunto que te dará satisfacción. No conviene alardear de ello, aunque tengas éxito.

Consejo del día: Tan en equilibrio te sientes que todo te parece más luminoso y positivo. Este es uno de los meses más lindos del año.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

No des por sentada la relación en la que te encuentras actualmente, podrías arrepentirte profundamente de ello. Debes dejar el pasado detrás de ti y enfrentar el futuro con aires de positivismo en lo sentimental. Mira siempre hacia delante. Finalmente haz logrado habilidad en el desempeño de tus actividades laborales. Rediseña tu calendario en función a esto.

Consejo del día: La división es la clave del éxito. Procura fragmentar tus obligaciones de la forma más conveniente posible y lograrás el éxito deseado.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Hoy las primicias llegan a tus oídos antes que a los demás. Aprovecha esta ventaja, pero de manera discreta. Estás enamorado y el amor te hace olvidar de todo. Pasarás por alto un compromiso adquirido y alguien se enojará bastante. Deberás redoblar tus esfuerzos en el ámbito económico, ya que el camino se presenta muy complicado. Resultados en puerta.

Consejo del día: Tus energías están bajas, debes acercarte a tu familia para compartir momentos junto a ellos y recargar baterías. Te hará bien.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Tu terquedad te dará otro revés en el día de hoy. Enfrentarás grandes disgustos por no saber cuando retirarte. Deberás aprender a no menospreciar a tu pareja. Este tipo de actitudes negativas traen tensión innecesaria a la relación. Con las fechas limite a tus proyectos encima deberás tomar la determinación de pedir ayuda a tus pares laborales. No lo dudes.

Consejo del día: No desestimes a ninguna persona a la hora de tratar de aprender algo. En cada individuo yace algún tipo de conocimiento esperando ser aprendido.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Mhoni Vidente predice que encontrarás en ti una vocación que nunca imaginaste presente. Explora los confines de ésta dentro tuyo, no le temas a lo nuevo. Deberás renunciar a ciertos aspectos de tu vida si pretendes que la relación sentimental. funcione. Medítalo. Jornada propicia para todo tipo de capacitación o aprendizaje en lo relacionado a tu área laboral. Aprovéchala al máximo.

Consejo del día: Es imposible tener cada factor determinante en total control. Despójate de la idea de que puedes manejar todo en la vida. Acostúmbrate a ello.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Sé muy cuidadoso en la forma en la que conduces tus acciones el día de hoy, ya que estarás propenso a accidentes inesperados. Notarás la falta que te hace tu pareja al sentirla lejos debido a un deterioro de la relación. Haz lo imposible por retenerla. Disponiendo de un poco de tiempo libre por la conclusión de tus trabajos, empezarás a encargarte de los trámites retrasados.

Consejo del día: Que el susto que te has llevado con tus familiares, te sirva para estar más cerca de ellos. No dejes de decirles cuánto los quieres.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

La agilidad mental que gozas te hace ser conformista con tus logros. Puedes aspirar a más, no relajes tus pretensiones. Los lazos creados en tantos años de amor no pueden romperse simplemente por una mala interpretación de los hechos. Dialoga. Marte te ayudará en la toma de decisiones. Estarás brillante y esa fuerza y ese talante tan abierto te abrirán muchas puertas.

Consejo del día: Vivirás muchos momentos placenteros, tanto en la salud como en la vida social y afectiva. Continúa buscando la paz interior

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Hoy parecerá como que los demás no te entienden. Tampoco te confíes de todo lo que te digan, pero tenlo en cuenta. Tu carisma aumenta y te vuelves más expresivo y enérgico en el amor. Tu sexualidad alcanzará nuevas e inesperadas dimensiones. Te otorgarán premios y recompensas por la dedicación y la eficacia en el desempeño de tus actividades. Disfrútalos.

Consejo del día: Terminarás el día con buenos aspectos y con la sensación de haber hecho bien las cosas. Es una satisfacción muy grande cuando ocurre eso.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Jornada positiva de principio a fin. Comenzarás a ver cambios para bien en tus actitudes hacia la vida. Busca la calma. No existen grandes secretos para asegurar el futuro de una pareja. Haz de la tolerancia tu bandera diaria y estarás bien. Utiliza la jornada de hoy para iniciar la búsqueda de aquel automotor que tanto tiempo ha estado rondando en tu mente.

Consejo del día: Las separaciones en la pareja debido a la deficiencia en las demostraciones de afecto y cariño son las más difíciles de superar, mucho cuidado.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Sufrirás toda clase de contratiempos y retrasos en los planes para la jornada de hoy. Deberás reorganizarte para cumplir con todo. La paciencia y la tolerancia son las piedras angulares de una relación estable. Busca hacerlas tus estandartes. Busca mantener un ritmo en tus actividades laborales cotidianas. Esto te mantendrá con tu trabajo actualizado.

Consejo del día: Día más que propicio para entablar nuevas relaciones de amistad. Pasarás por una etapa de extrema sociabilidad que te permitirá conocer gente.

