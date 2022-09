Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 17 de septiembre de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 17 de septiembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Deberás posponer ciertas reuniones con amigos debido a circunstancias más allá de tu control. Explícaselos en detalle. Jornada especial para compartir momentos cercanos con la pareja. Busca iniciar alguna actividad para romper la rutina. Jornada laboral típica, sin mayores complicaciones, todo marchará como de costumbre. Se resuelven ciertos problemas.

Consejo de la Vidente: Tu éxito o fracaso en tus emprendimientos dependerá únicamente de cuan sabiamente hayas elegido tus metas. No dejes que la frustración te venza.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Los altibajos en tu estado de ánimo harán que tus colegas no sepan cómo acercarse a ti, estarás muy irritable y colérico. En una relación siempre te entregas por completo, pero no te hagas muchas ilusiones con esta persona porque no funcionará. No vivas pendiente del pasado, los tiempos cambiaron y la economía es otra. Acepta que algunas veces te va bien y otras no.

Consejo del día: El regreso de alguien que estaba lejos te pondrá de muy buen humor. Recuperarás el tiempo perdido y planificarán acciones futuras.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Hoy recibirás una correspondencia un tanto misteriosa. Te agradará conocer su contenido, es algo que ni te imaginas. Para ti el sexo ocupa un lugar muy importante en la pareja. Pero tu pareja no opina lo mismo. Hablen y busquen un equilibro. Te mostrarás más divertido con las personas de tu entorno laboral y estarás abierto a participar en grupos de trabajo.

Consejo de la Vidente: Dedícate a terminar todas aquellas tareas que te quedaron pendientes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

El aburrimiento se apoderará de ti. Sientes que nada te complace, ni siquiera estar con el ser amado. Replantéate algunas cosas. No seas renuente a demostrar tus sentimientos. Exterioriza lo que pasa en tu interior, enamorarás aún más a tu pareja. Tus ideas no serán tenidas en cuenta y eso significará un golpe muy duro para tu estima. No te preocupes, ve por más.

Consejo de la Vidente: El cansancio que sientes puede que sea causa de las exigencias laborales. Descansa un poco más y busca la contención de amigos.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

El fin de semana pasado te ha permitido meditar profundamente sobre ciertos aspectos de tus sentimientos. Toma una decisión. Aprende a confiar en tu pareja tus miedos e inquietudes. Hazla participe de tu mundo interior, dale el lugar que corresponde. Tendrás la oportunidad de discutir con tus superiores ciertas ideas que han rondado tu cabeza últimamente. Aprovéchala.

Consejo de la Vidente: Que tu orgullo no nuble tu juicio a la hora de tomar determinaciones en el ámbito sentimental. Esto podría terminar en serias consecuencias.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Alguien te hará ver las cosas de otra manera y te darás cuenta de lo equivocado que estabas respecto a algunas cuestiones. Hace tiempo que tu pareja te reclama más atención. Sorpréndela con una salida al cine y con una posterior cena romántica. Alguien descubrió el secreto de tu éxito y tratará de develar tu mejor creación. No lo permitas, que nadie sepa tu estrategia.

Consejo del día: La concreción de grandes obras suele llevar demasiado tiempo. Ten paciencia y no le quites esfuerzo al logro de tus metas.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Presta mucha atención a ciertos eventos que de darán durante el día de hoy, puesto que se presentará una oportunidad imperdible. Asegúrate de dejar las reglas claras de antemano en lo que a la conquista se refiere. No juegues con los sentimientos de otros. Deberás ser muy paciente con tus recién contratados subordinados. Asegúrate de mostrarte abierto a las dudas.

Consejo del día: Asegúrate de mantener tus ideales intactos, más allá de lo que pueda llegará dictar tu entorno. No te permitas ceder ante la presión del medio.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Deberás buscar alguna manera de drenar las tensiones que estás acumulando paulatinamente. Cambia tu rutina. Deberás poner todo de ti mismo para sacar la relación adelante. No reniegues de las consecuencias de tus acciones. No des por sentadas ciertas situaciones a la hora de tomar determinaciones. Asegúrate de informarte debidamente.

Consejo de la Vidente: No podrás vivir una existencia completamente aislada de las personas que te rodean. Eventualmente llegará el momento en el que necesitarás ayuda.

Que dice mi signo Capricornio (23 octubre - 21 noviembre)

No tendrás éxito intentando recuperar una amistad del olvido. Resígnate a continuar tu vida de esta manera. Tu tolerancia y paciencia serán todo lo necesario para poder sacar la relación a través de esta etapa tormentosa. Caerás en cuenta de que tu realidad laboral ya no te ofrece los beneficios de antaño. Se aproximan cambios para ti.

Consejo de la Vidente: No caigas en la trampa de juzgar en relación a las apariencias. Siempre mantente receloso y cuidadoso a la hora de forjar una primera impresión.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Que pequeñas vicisitudes sin sentido no arruinen una jornada con todo el potencial para ser perfecta. Contrólate. La complicidad de un amigo te servirá para acercarte a esa persona que te interesa. No dudes en invitarla a salir. No podrás encontrar la manera de conciliar tu concentración hoy. Procura no atrasarte demasiado en tus obligaciones.

Consejo del Día: Será inevitable experimentar adversidades o retrasos en la conclusión de todo tipo de metas, pero lo importante en no dejarnos superar por ellas.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Demostrarás haber aprendido a lidiar con las negativas y los rechazos en lo que a las conquistas se refiere. No te desanimes. No dejes que un arranque de furia y frustración acaben con tanto tiempo dedicado a cultivar la relación con tu pareja. Entrarás en un periodo de completa distracción, haciendo imposible que alcances tu ritmo laboral acostumbrado.

Consejo de la Vidente: La capacidad de pedir ayuda en el momento adecuado te será de mucha utilidad. No dejes que la vergüenza o el miedo te coarten.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

No contarás con tu energía habitual a la hora de enfrentar las responsabilidades del día. Esto te llevará a vivir atrasos. Tu indecisión para tomar ciertas determinaciones molestará rotundamente a tu pareja llevándolos a pleitos durante la jornada. Lograrás cumplir con todas y cada una de tus obligaciones para la jornada. Dispondrás de un fin de semana tranquillo.

Consejo del día: No debes dudar en demostrar cuando ciertas situaciones te han puesto incomodo o enojado. No puedes vivir reprimiendo tus sentimientos.

