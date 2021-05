Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 17 de mayo de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este lunes 17 de mayo de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Comenzarás a ponerte nervioso a medida que ciertos planes que habías diagramado para el día de hoy no salgan como esperabas. Deberás enfrentar un distanciamiento temporal en la pareja debido a ciertas diferencia de idiosincrasia. Se resolverá pronto. Chocarás continuamente con ciertos pares laborales debido a diferencias fundamentales en tu forma de pensamiento.

Consejo de la Vidente: Una vez que has tomado una determinación y la has llevado a cabo no hay vuelta atrás, no puedes regresar el tiempo. No gastes energías en lamentarte.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Finalmente podrás sacar al descubierto sentimientos que guardabas muy dentro de ti. Esto te hará sentir inmensamente libre. Deberás tomar cartas en el asunto si pretendes formar eventualmente una pareja. Replantéate tus actitudes para con la vida. Toda entrega total y dedicación extrema eventualmente muestra sus resultados. Avócate a tus responsabilidades continuamente.

Consejo del día Solo con tenacidad no lograrás llegar al éxito en tus metas y objetivos. Deberás tener un pensamiento positivo orientado hacia el futuro.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Deberás luchar con gran determinación contra ciertas cuestiones que invadirán tu mente durante la jornada de hoy. No te distraigas. El amor te dará el coraje necesario para tomar ciertas determinaciones clave en la pareja. No dudes de tu criterio. No te confíes plenamente de nadie. Comunícale a cada uno solo lo que necesita saber y nada más. Ve con pie de plomo.

Consejo de la Vidente: No renuncies a tus metas solo porque representan dificultades o sacrificios. Solo mediante estos alcanzarás los mayores valores de la vida.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Deberás superar ciertos miedos de tu pasado si pretendes aspirar a una nueva vida. Considera esto durante el día de hoy. Los recuerdos de esa recién terminada relación se aferrarán profundamente a ti. No temas buscar refugio en tus seres queridos. Descubrirás que has podido desarrollar tus habilidades en tu área de trabajo más allá de lo que habías pensado. Organízate.

Consejo de la Vidente: No siempre podrás ajustarte a tus planes perfectamente, no tiene sentido perder la cabeza por situaciones que escapan totalmente a tu control.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Deberás tomar difíciles decisiones en el ámbito económico-financiero el día de hoy. No des más vueltas y hazlo. Vivirás una etapa de reconciliación con tu pareja luego de una temporada tormentosa reciente. No provoques discusiones. Manéjate con prudencia en tus comentarios a tus pares laborales. Oídos indiscretos pueden causarte problemas.

Consejo de la Vidente: Recuerda, es justo estando a un paso de terminar cuando las energías parecen abandonarte. A partir de ahí dependerás de tu fuerza de espíritu.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Te sentirás completamente defraudado por le comportamiento de un amigo cercano. Procura no actuar por impulso. Se comenzarán a reducir paulatinamente las posibilidades que tienes de recuperar el amor de tu pareja, es momento de actuar. Se cierra un capitulo en tu vida profesional, a la espera de que uno nuevo se abra. No te dejes llevar por la desesperación.

Consejo del día: Solo podrás alcanzar la eficiencia en tus determinaciones si piensas con claridad, y esto es imposible en una mente que no este serena y calma.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Te descubrirás enfrentando las vicisitudes de la vida con una entereza que no te creías capaz de experimentar. Sigue así. No permitas que los recientes eventos destruyan todo aquello que te llevo tanto tiempo construir. Piensa antes de actuar. No subestimes las capacidades de pares laborales contra los que debes competir, asegúrate de no dejar cabos sueltos.

Consejo del día: Que las enseñanzas de tus experiencias pasadas te acompañen a cada paso que debas dar en tu vida. Nunca sabes cuando serán de utilidad.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Día de redistribución de responsabilidades en el hogar. Buscarás equilibrar las actividades de cada integrante de la familia. Te sentirás muy cercano a tu pareja en el día de hoy. La química que pareció dejada de lado volverá a hacerse sentir. Nuevas proposiciones se avecinan en el horizonte, no las dejes pasar. Date el lujo de considerarlas a todas detalladamente.

Consejo de la Vidente: No temas aceptar que cometes errores, no hay nada de vergonzoso en equivocarse, mientras que tengas la capacidad de aprender de tus errores.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Tu vida social será muy activa en el día de hoy, tanto que contigo los mayores se sentirán rejuvenecidos y los jóvenes eufóricos. Las relaciones amorosas pueden alcanzar estabilidad y ser suficientemente satisfactorias tanto en lo sentimental como en lo sexual. En el día de hoy, te llegarán buenas noticias referidas a tu situación económica. Y quizás recibas una bonificación en tu trabajo.

Consejo del Día No ignores que estás en posibilidades de una realización social y profesional. Únete a personas más progresistas e inteligentes que tú.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

El curso de los eventos del día de hoy te enseñará lecciones clave a ser aplicadas en tu ambiente laboral. Asimílalas. No pienses en el amor como algo que coarta las libertades. Velo como la forma de experimentar sentimientos inenarrables. La integridad en el ambiente laboral es difícil de verse. Alégrate por el éxito de tus compañeros de trabajo.

Consejo de la Vidente: No permitas que te manejen tu libertad para tomar decisiones. Esto terminará por acabar con tu confianza y autoestima. Válete por ti mismo

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Jornada de revelaciones positivas a nivel sentimental. Notarás como haz avanzado en ciertos aspectos de la pareja. Evita incurrir en discusiones banales con tus seres queridos el día de hoy. Terminarás por arrepentirte de caer en ellas. No descartes ese proyecto en el que estas trabajando por no tener futuro aparente. Dale una ultima oportunidad.

Consejo de la Vidente: El día a día de cualquier pareja puede resultar monótono y aburrido. Está en ti el iniciar una oleada de cambios para revertir esto.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Cuidado en como expresas tus opiniones y sentimientos en el día de hoy. Tendrás una tendencia a usar las palabras equivocadas. Utilizarás cada recurso a tu alcance para mostrarle a tu pareja cuanto la amas y cuanto deseas retomar la relación. Paciencia. Los planes destinados para al jornada de hoy se verán seriamente afectados por imprevistos constantes. Improvisa.

Consejo del día: Toda situación, por más complicada que parezca, tiene solución con el debido tiempo. No apresures tus determinaciones o tus acciones.

