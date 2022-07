Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 17 de julio de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este domingo 17 de julio del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Aprovecharás un fin de semana libre de obligaciones para iniciar la búsqueda de ciertos artículos que necesitas. La conquista será tu especialidad en la jornada de hoy. Contarás con una seducción envidiable. Aprovéchala al máximo. No podrás confiar en ninguno de los instintos que tengas durante la jornada de hoy. Mucho cuidado en cuestiones legales.

Consejo de la Vidente: Siempre procura sacar lo mejor de la situación que debas atravesar. Aprovecha este periodo de soledad para hacer introspección y autoconocimiento.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tu energía llega al máximo y te sientes con deseos de tomar un reto. Llama a un amigo y pídele que se una a tu aventura. Las inclinaciones románticas te arrastran y no estás del todo seguro sobre cómo proceder. Sigue tus impulsos y no temas el rechazo. Tu progreso material será lento pero seguro. No te aflijas demasiado, sólo debes saber esperar el momento adecuado.

Consejo del día Tómate la vida con calma y no trates de llevar una vida ajetreada a costa de perturbaciones orgánicas. Tu salud te lo agradecerá.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Tendrás una tendencia a elegir mal a pares laborales para ciertas actividades. Que lo personal no influya en lo laboral. Día de malentendidos continuos con tu pareja. Cualquier situación desembocará en peleas sin sentido que harán tambalear la relación. Buscarás el hacerte notar en tu ambiente laboral el día de hoy, y esto te jugará en contra. Mantén un perfil bajo hoy.

Consejo de la Vidente: Buscarás encontrar las respuestas a tu forma de reaccionar reciente. Las actitudes propias muchas veces son un misterio para nosotros mismos.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Deberás hacer caso omiso de tus instintos si quieres tener una vida más plena y satisfactoria. Mentalízate en positivo. No fuerces sentimientos en tu pareja, debes dejar que estos fluyan solos y sigan su curso natural. Date un poco de tiempo. Te verás involucrado en discusiones con tus pares laborales. Esto te traerá problemas con tus superiores. Se cuidadoso.

Consejo de la Vidente: Busca aprender las características más positivas de las personas. No te enceguezcas en una competencia constante. Reconoce tus limitaciones.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Tienes que atar cabos en el hogar. No dejes las cosas sueltas ni esperes que los demás te resuelvan los problemas. Afectividad apasionada y convincente, deja de lado el orgullo y la obstinación si quieres ser feliz y vivir con tranquilidad. Tu situación económica tiende al cambio. Vas a tener que fijarte en todo lo que ocurra a tu alrededor y estar con los sentidos alerta.

Consejo de la Vidente: Hoy se trata de confianza. Cuanta más seguridad aparentes, más creerá la gente que sabes lo que estás haciendo. No temas aparentar.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Luego de mucho esperar reconocerán tus aptitudes. Una persona inesperada te hace una propuesta, pero piensa antes de tomar una decisión. Estás feliz, enamorado y se lo demuestras cada día a tu pareja. Estas son las bases que convertirán tu casa en un hogar. Utiliza algún método para separar tus labores a tu gusto, de forma que te resulten más sencillas.

Consejo del día: Cuidado cómo reaccionas con tus seres queridos, estás propenso a equivocarte. Que tu sensibilidad no nuble tu juicio a la hora de tomar decisiones.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Negocios, ocupaciones intelectuales y artísticas tendrán gran apoyo estelar. Habrá bastante tensión en el ambiente. Tu propia inseguridad puede llevarte a tomar decisiones contraproducentes. No esperes todo el día ese llamado, adelántate. Alguien de mucho poder te apadrinará espontáneamente. Eso te beneficiará, pero no olvides que nada es gratis, piénsalo bien.

Consejo del día: Puedes conservar la calma a la hora de hablar, si bien tienes cosas para decir, cuida lo que vas a expresar porque se necesita cierta diplomacia.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Iniciarás tu jornada de manera complicada y difícil. No tendrá mejorías hasta la tarde. Se precavido y cuidadoso. Disfruta de los momentos que la vida te regala junto a tu pareja. Anímate a vivir y saborear cada segundo con ella. No te sentirás en condiciones de cumplir las obligaciones que tienes destinadas para el día de hoy. Saca fuerzas de flaqueza.

Consejo de la Vidente: No subestimes el valor de la capacidad de comunicación. Las palabras pueden llegar a abrir muchas puertas de otra manera cerradas.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Hoy lograrás dar un avance fundamental en la relación en pareja que estas viviendo. Entenderás lo importante de la confianza. Con tu mochila cargada de emociones, has recorrido un largo camino hasta llegar donde estás. No dejes que el amor siga de largo. No dejes para último las correcciones de tus proyectos a entregar. Procura organizar la forma en la que lo haces.

Consejo del Día No acostumbres renunciar cuando sientas presión o vivas complicaciones. No permitas que nada se interponga entre ti y tus metas.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Las tendencias infantiles y caprichosas que te hacen perder el tiempo te darán varios sinsabores hoy. Busca madurar. El día de hoy buscarás llevar a cabo todas tus actividades, pero de manera solitaria. Necesitarás un poco de tiempo para lograr estar solo. Día desastroso para el inicio de proyectos financieros o sociedades. Tomate tu tiempo y postérgalo lo más posible.

Consejo de la Vidente: Intenta controlar tus impulsos. Solo tu eres amo y señor de tus actos. Siempre piensa detenidamente antes de actuar y te evitarás problemas.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Deberás reducir al mínimo los tiempos muertos si pretendes realizar aquellas actividades que mejoren tus conocimientos. Deberás atravesar por ciertos problemas en la pareja. No escatimes en esfuerzos para evitar que se susciten nuevamente. Las arduas jornadas laborales recientes comenzarán a hacer cada vez más evidente tu cansancio y afectando tu rendimiento.

Consejo de la Vidente: Mas allá del resultado inmediato que puedas obtener con el uso de mentiras y falsedades, el desenlace final será siempre el mismo, la soledad.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Deberás tomar decisiones salomónicas el día de hoy. Cualquiera sea que fuere esta traerá aparejada consecuencias complicadas. No desestimes las advertencias de tu pareja. Evita arrepentimientos tardíos o malos momentos futuros. Préstale atención. Tendrás problemas debido a tu mala interpretación de las órdenes de tus superiores. Mantente atento a lo que te digan.

Consejo del día: Buscarás la salida más sencilla de un problema que te esta atormentando. Esto te llevará a mayores complicaciones aun. Aprende de esto.

