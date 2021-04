Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 17 de abril de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este 17 de abril de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Evita participar de cualquier tipo de reunión familiar, sobre todo en la compañía de tu pareja. No tientes al destino. No pierdas oportunidad de hacerle ver a tu pareja aquellas actitudes de ella que te afectan negativamente. Busca dialogar. Tendrás un inicio de jornada más que caótico durante el día de hoy en lo que a lo laboral se refiere. No pierdas la paciencia.

Consejo del día: No tomes determinaciones que afecten radicalmente tu futuro, sobre todo económico. Asegúrate de cubrir tus espaldas en cada aspecto posible.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tus relaciones se basan en el cariño y en la comprensión. Tu equilibrio y felicidad te incitan a expresarte mediante el arte. Respeta tu deseo y afianza el vínculo con tu pareja. Preserva los espacios de afecto para recuperar tus energías. Si deseas prosperar, tienes que saber que no es momento. Eso sí, usa tu creatividad con fines prácticos porque dará resultado.

Consejo del día: Si cierto pesimismo se apodera de tu ánimo, deberás tomarlo simplemente como un malestar pasajero. Siempre que llovió paró.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

El espíritu competitivo que tantas satisfacciones te da en un ambiente de trabajo te llenará de tristezas si lo aplicas en el amor. No confundas amistad con amor. Este es un error bastante común y corres el riesgo de acabar con la relación amistosa. Esta en ti el aspirar a un mejor pasar en la vida. Solo necesitas es el empeño necesario para adueñarte de tus sueños.

Consejo del día: Que tus experiencias pasadas no condicionen de manera absoluta tu futuro. Aprende de ellas, pero que no te suman en un mar de inseguridades.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Los asuntos domésticos que estaban pendientes, se resolverán de manera satisfactoria. Pero surgirán problemas familiares. Si ambos se lo proponen, podrán iniciar una convivencia agradable en donde la sinceridad será lo que guíe a la pareja. Los juegos de azar son una gran alternativa para obtener dinero fácil. Tendrás suerte, pero que no se haga vicio.

Consejo del día: Si crees que la vida es un juego, entonces estás haciendo trampas. No es válido hallar atajos para los problemas, hay que enfrentarlos.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

No expongas a tu pareja a una reunión familiar con el ambiente tenso que están experimentando actualmente. Evítalo a toda costa. Tendrás un día muy positivo a nivel sentimental en la pareja hoy. La alegría y el entendimiento habrán llegado al hogar. Pagarás por tu exceso de confianza con sinsabores a vivir en la jornada de hoy. No permitas que te vuelva a pasar.

Consejo del día: No puedes pretender tener una convivencia totalmente libre de inconvenientes o discusiones, esto es imposible. Preocúpate por tu manera de manejarlos.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Empezarás a mostrarte cansado de las exigencias irracionales de tu pareja. No tomes decisiones apresuradas que puedas lamentar. El amor por tu pareja crece a ritmo acelerado. Cada día descubres una nueva cualidad en ella y eso llena tu corazón. Hoy te sentirás afortunado y te animarás a hacer inversiones arriesgadas. Actúa, pero no te expongas a demasiados riesgos.

Consejo del día: Vive y disfruta cada momento que tengas al lado de tus seres queridos. Atesóralos en tu corazón siempre, de esta manera ellos siempre estarán contigo.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Día de éxitos en lo laboral y revelaciones en el ámbito afectivo. Especial para hacer introspección y autocríticas. Pasarás una jornada de buenos momentos con tu pareja. Esto servirá para mejorar la relación en gran manera. Te dará trabajo conseguir retomar tu ritmo laboral habitual luego de un largo período de inactividad. Ve paso a paso.

Consejo del día: Siempre resulta difícil ser diferente a los demás. No pretendas renunciar a tu personalidad solo para agradarle a los que te rodean.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Desterrarás a tus inseguridades de tu mente y lograrás juntar el valor suficiente para alcanzar una importante meta hoy. Aprovecha el día de hoy para celebrar el amor por tu pareja. Llévala a algún sitio donde puedan compartir buenos momentos. Tiempos complicados aguardan en un futuro cercano. Procura no cometer errores o postergar trabajos. Ajústate a tu itinerario.

Consejo del día: La buenaventura esta a la vuelta de la esquina, no pierdas la esperanza en el futuro. Mantente optimista a pesar de las vicisitudes que atravieses.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

La invitación de un viejo amigo a su casa te llenará de alegría. Sentirás que el lazo de amistad que los unía sigue intacto. Conseguirás que esa persona importante para ti acepte salir contigo. Disfruta a pleno de cada minuto de la velada. Todo transcurrirá sin mayores inconvenientes en la jornada de hoy. Procura no posponer la conclusión de ciertos trabajos.

Consejo del día: Todas las pruebas de la vida son superables, pero no siempre en soledad. Existen ocasiones en las que debemos pedir ayuda. No lo dudes.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Sientes cómo tu objetividad y tu fría estabilidad se comienzan a desvanecer por un arrebato de pasión. No desesperes. Las mentiras y los engaños no te llevarán lejos. Termina la relación con tu amante, antes de que esta termine con tu pareja. Tendrás acceso a información clave que te permitirá desarrollar una ventaja competitiva frente a tus pares laborales. Aprovéchala.

Consejo del día: Los días de intensa humedad te jugarán una mala pasada en el ámbito de la salud. No te expongas innecesariamente al sol o a calores extremos.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Ciertas heridas antiguas se harán sentir claramente durante la jornada de hoy. No les des más cabida de la necesaria. Asegúrate de hacer todo lo que este a tu alcance para recuperar la relación en la que te encuentras. El esfuerzo vale la pena. Se resolverán ciertas cuestiones con tus pares laborales que provocaban cierta tensión en tu ambiente de trabajo.

Consejo del día: No esperes la llegada de la felicidad como un estado de animo al que puedas alcanzar. Ella es la suma de momentos agradables vividos.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Mhoni Vidente predice que, la jornada de reuniones familiares. No dejes que las palabras de ciertas personas indiscretas afecten tu temperamento. Deberás decidir si continuar en una relación sin futuro o te arriesgas a vivir la vida en soledad nuevamente. Pasarás gran parte de la jornada de hoy encerrado en el hogar, poniéndote al día con los trabajos atrasados.

Consejo del día: Mantén la mente clara y fija en lo afortunado que eres al contar con una persona que realmente te entiende y ama sin cuestionamientos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.