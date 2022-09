Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 16 de septiembre de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 16 de septiembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Deberás dejar de lado todo tipo de sentimentalismos si pretendes ser respetado en tu ambiente de trabajo. Muéstrate decidido. Jornada propicia para romper la rutina. Sorprende a tu pareja con un presente, o una salida sorpresa juntos. Te resultará imposible adelantar tu trabajo para el día de hoy debido a constantes interrupciones e imprevistos. Paciencia.

Consejo de la Vidente: No subestimes las capacidades de aquellas personas que te rodean. El principal ingrediente de la derrota es el exceso de confianza.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Experimentarás serios inconvenientes en tu salud durante el día de hoy. Se cuidadoso con los lugares donde asistes a comer. No podrás escapar de ciertos planteos de tu pareja respecto a tu pasado. Enfrenta tus acusaciones abiertamente. La confianza es algo que se logra únicamente mediante la incesante y constante practica. No desesperes y tomate tu tiempo.

Consejo del día La clave del éxito no se encuentra en la inteligencia ni en la sabiduría, mucho menos en la suerte. Reside en el esfuerzo y la continuidad.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Tendrás ganas de darte algunos gustos y lo más probable es que gastes mucho dinero en tu persona. Mide un poco más tus gastos. Tienes todo lo necesario para convertirte en un buen partido, sólo falta que dejes de pensar en ese amor que te hizo mucho daño. No repares en los comentarios que hagan tus colegas. Ellos sangran por la herida, no tienes de qué preocuparte.

Consejo de la Vidente: Es importante que reconozcas los obstáculos que impiden tu marcha hacia el éxito. Sólo así lograrás enfrentarlos y superarlos.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Te sentirás invadido por una sensación de completo nerviosismo. La rutina te esta afectando seriamente. Busca desconectarte. Recientes discusiones han dejado profundas marcas en la pareja. Procura evitar continuar con las peleas. Paciencia. Grandes noticias te estarán esperando en tu ambiente laboral en la jornada de hoy. Disfruta de este momento.

Consejo de la Vidente: Aprovecha tus experiencias pasadas en el campo emocional y amoroso para cultivar tu relación actual de una mejor y más positiva manera.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Saldrá a relucir tu tendencia mandona y autoritaria en la jornada de hoy. Esto creará roces a nivel social y sentimental. Parte importante de la convivencia reside en la tolerancia con las diferencias de tu pareja. Ve paso a paso. No tendrás descanso posible en la jornada de hoy debido a exigencias irracionales por parte de tus superiores. Paciencia.

Consejo de la Vidente: La vida no nos impone situaciones que sean completamente insalvables. Absolutamente todo en ella tiene solución, excepto la muerte.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

No podrás dejar pasar ciertas acciones por parte de vecinos molestos que no tienen respeto alguno por tu espacio. La incomprensión será mutua en la pareja el día de hoy. Mantén la distancia para evitar llevar las cosas a mayores. La relación con tus superiores sufrirá otro duro golpe en la jornada de hoy. Intenta minimizar las consecuencias.

Consejo del día: No dejes que el orgullo cierre las puertas del crecimiento espiritual para ti. Abre tu mente a la opinión de las personas que te rodean.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Estarás al borde de renunciar a sueños a los que consideras imposible alcanzar. Date un poco de tiempo para pensar. Hoy caerás en cuenta de que realmente has encontrado al amor de tu vida. Agradécele a la vida por esta oportunidad. Sufrirás serios retrasos en tus actividades debido a negligencias de supuestos profesionales, haz notar tu descontento.

Consejo del día: No hay nada de malo en hacerle saber a una persona cuanto la quieres o necesitas. Los sentimientos no son muestra de debilidad.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Tendrás un aluvión de visitas sociales en la jornada de hoy. Esto atrasará notablemente tus planes para el día. El romanticismo será tu compañero para la jornada de hoy. Aprovecha para vivir momentos memorables con tu pareja. No podrás creer la suerte que tendrás durante la jornada de hoy a nivel profesional. Se abre una nueva etapa en tu vida.

Consejo de la Vidente: La paciencia es una de las virtudes más importantes a la hora de lidiar con las personas que te rodean. Mantén tu mente serena.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Para ti la primera impresión no es la más importante. Sin embargo, hoy conocerás a alguien que te hará cambiar de parecer. Sabes cómo hacer para que esa persona que te interesa caiga a tus pies. Pero no juegues con sus sentimientos, sé sincero. Deja de lado los intereses personales y piensa un poco más en los beneficios grupales. La unión hace la fuerza.

Consejo del Día No busques que todos te adulen por cómo eres y por lo que haces. Tienes el cariño de la gente que quieres y eso es importante.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Deberás lidiar con ciertas tensiones en el aire de tu ambiente laboral. No dejes que esto te afecte demasiado. Los problemas no te serán ajenos en el día de hoy. Tu falta de tiempo debido a obligaciones no será bien recibida. Se dará la oportunidad de pasar un poco de tiempo fuera de el ambiente laboral con tus superiores. Congráciate con ellos.

Consejo de la Vidente: Dejar de lado al amor en la vida equivale a no haber vivido. Dale el lugar que merece en tu lista de prioridades y no te prives de experimentarlo.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Que tu inexperiencia y sensibilidad extremas no confabulen para hacerte presa de un corazón roto innecesariamente. No puedes hacer responsable a tu pareja por los errores que ambos cometieran, el futuro de la relación esta ligado a los dos. O aprendes a mostrarte firme con tus subordinados o tendrás problemas de manera perpetua. No temas imponerte.

Consejo de la Vidente: No puedes pretender alcanzar el éxito en cada actividad que emprendas en la vida. Debes experimentar la derrota en algún momento.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

La fibra que siempre te has asegurado de mantener oculta finalmente se abrirá paso y logrará surgir. No te apenes de lo que eres. Compartirás momentos de tensión durante la jornada de hoy junto a tu pareja. Cuídate de los accidentes de transito. Tarde o temprano todos pagamos nuestros pecados. Los que hoy te dan malos momentos eventualmente tendrán su castigo.

Consejo del día: No hay nada de malo con la imprevisibilidad de las cosas. Debes aprender que nunca estarás en completo control de tu existencia.

