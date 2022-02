Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 16 de febrero de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este miércoles 16 de febrero de 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Utiliza la jornada de hoy para restablecer vínculos con familiares de los que estuvieras alejado por largo tiempo. Jornada de revelaciones en la pareja, en la que tendrás que comenzar a dar explicaciones por tus comportamientos recientes. Sentirás que tu paciencia acostumbrada te ha abandonado en cierto momento de la jornada. No cometas locuras.

Consejo de la Vidente: No puedes vivir con desconfianza de por vida. Acepta el reto de encontrar a una persona digna de tener tu respeto y confianza.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Día de alegrías en lo laboral. Vivirás momentos de intensa satisfacción durante la jornada de hoy. Disfrútalos al máximo. Encontrarás casi sin buscar aquella persona que te alegrará el resto de tu vida. Dale la bienvenida al amor a tu vida. Busca mantenerte siempre en franco ascenso en el desempeño de tus actividades. El éxito se construye día a día.

Consejo del día No cejes en tu ritmo de trabajo alcanzado. Recuerda que vencer la inercia de la inactividad es más difícil que continuar el movimiento ya iniciado.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Hoy tienes todas las de ganar. Con prudencia y continuidad podrás vencer todos los obstáculos. No veas enemigos donde no hay. Reactivación de todos tus asuntos económicos y financieros. Sabrán valorar el esfuerzo que has hecho por salir adelante. Tendrás posibilidad de expansión en el trabajo, de viajes de placer y de una gran capacidad de aprendizaje. Utilízala para bien.

Consejo de la Vidente: En el ámbito de la salud, pasas por un momento inmejorable, te sientes con energía y con el ánimo pletórico.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Te será imposible poder valerte solo en ciertos proyectos en los que te has involucrado. Vence tu orgullo y solicita ayuda. Día propicio para reconciliaciones y acercamientos en la pareja. Aprovecha para disfrutar buenos momentos con ella. El entorno laboral no es lugar para iniciar cualquier tipo de romance pasajero. Se cuidadoso con las relaciones que entablas.

Consejo de la Vidente: La única manera de lograr llevar a cabo grandes tareas es mediante el trabajo dedicado diario. No lograrás grandes cosas en poco tiempo. Disciplínate.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Manejarás las tensiones de la jornada de hoy a las mil maravillas, lo que elevará tu confianza a las nubes. Aprovéchalo. No permitas que los recuerdos de amores pasados alteren lo que puede llegar a ser una relación perpetua para ti. Tu soltura a la hora de tomar responsabilidades te volverá a afectar laboralmente. Aprende de una vez de tus errores.

Consejo de la Vidente: El arte de la conquista requiere de mucho tiempo para poder desarrollarse a su máxima expresión. Utiliza el método de prueba y error para pulirte.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Podrás superar una etapa en tu vida que te llenara de tristeza y desazón. El sol comenzará a mostrarse nuevamente para ti. No olvides el día de hoy los momentos felices vividos con tu pareja. La jornada se presentará tensa y conflictiva. Aprovecha el día para ofrecer en el mercado de pulgas ese mueble antiguo que quieres cambiar. Buena racha para los negocios.

Consejo del día: En ti está la capacidad de convertir cada derrota en una victoria. Al aprender estas lecciones te garantizas no tropezar nuevamente con ellas.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Alcanzaras finalmente el limite de tu timidez y estarás dispuesto a tomar ciertos riesgos antes impensaos por ti. Vivirás grandes momentos románticos junto a tu pareja durante la jornada de hoy, dejando atrás discusiones y peleas. Que los obstáculos para alcanzar tus metas a nivel económico no te disuadan de perseguirlas. Con esfuerzo lograrás el triunfo.

Consejo del día: Cada segundo que dejes escurrir entre tus dedos no volverá a ser vivido nunca más. Aprende a sacarle todo el provecho posible a tu tiempo.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Día de desarraigos amorosos y decisiones importantes. Las determinaciones que tomes hoy influirán mucho en tu pareja. Las barreras intelectuales o físicas que te separaban de tu pareja, se desvanecerán. También desaparecerán tus miedos. Tu trabajo se ve afectado por tu estado de ánimo, ya que los recientes acontecimientos emocionales te jugarán una mala pasada.

Consejo de la Vidente: No subestimes el poder de los sueños, son ellos los que te permiten abrir puertas que la razón daría por cerradas y poner tus metas en lo alto.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

El calendario pasa día tras día velozmente, piensa cómo hacerlo más placentero y fructífero. Haciendo el bien, es una de las maneras. La comunicación no será demasiado buena con tu pareja y tendrás que fijar mucho tu atención para no cometer errores. Un desbordante dinamismo productivo promoverá ascensos y mejorará el nivel de vida y de trabajo.

Consejo del Día Deja que las cosas tomen su ritmo natural. Si intentas apresurarlas no podrás manejar la ansiedad que te caracteriza, mantén la calma.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Jornada de trabajo optima en todo sentido. Lograrás grandes avances en tus obligaciones. Día clave para el dialogo en pareja. No fuerces ningún encuentro durante la jornada de hoy. Toma una actitud pasiva y observa como se desarrollan los eventos. Te llevará un poco de tiempo acostumbrarte a tu nueva rutina laboral. Es importante que organices en detalle tus tiempos.

Consejo de la Vidente: No permitas que los acontecimientos de tu entorno nublen tu capacidad de concentración. Aprende a abstraerte correctamente y lograrás maravillas.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Te sentirás más seguro que en el pasado, no te dejarás influenciar por familiares invasores ni por chismes casuales. En la vida amorosa, las relaciones serán algo complicadas y las cuestiones económicas afectarán a la pareja. El día de hoy, el éxito y la buena suerte parecen estar de tu lado. Cualquiera que sea tu logro, será suficiente para sentirte satisfecho.

Consejo de la Vidente: Revisa las decisiones que vas a tomar respecto a lo laboral, económico y a la salud, de esta situación dependerá tu futuro a nivel personal.

TE PUEDE INTERESAR: Las familias pasarán un día lleno de diversión en Xote, balneario de San Miguel de Allende

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Lograrás conocerte un poco mejor al enfrentar ciertas situaciones durante la jornada de hoy. Esto te ayudará a madurar. No desperdicies tu tiempo llorando aquella persona que nunca fue adecuada para ti. Continua tu camino y renueva tus esperanzas. Se aproximan las soluciones que buscabas a tu precaria situación económica. Finalmente alcanzarás el final de esta dura etapa.

Consejo del día: La diosa de la fortuna le sonríe únicamente a aquellos que no temen tomar los riesgos necesarios para alcanzar sus sueños y esperanzas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!