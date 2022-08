Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 16 de agosto de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este martes 16 de agosto del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Serás esclavo de tus palabras durante la jornada de hoy. Si no mides tus comentarios vivirás serias tensiones. Deberás experimentar un distanciamiento físico con tu pareja debido a circunstancias fuera de tu control. Se paciente. Vivirás un fin de semana sin mayores sobresaltos. Aprovecha para descargar un poco las tensiones acumuladas.

Consejo de la Vidente: Cada vez que la vida pone una piedra en tu camino, se asegura también de darte los medios para superarla. Todo es cuestión de saber donde mirar.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Hoy te sentirás plenamente complementado por la forma de ser de tu pareja. Tendencia a caer en los mismo errores de siempre. La tentación a la infidelidad es parte común en toda relación. Lo único que puede ayudarte a superarla es el amor. Se muy cuidadoso con las personas que eliges para que sean tus protegidos. Asegúrate que sean dignos de confianza.

Consejo del día Se capaz de disfrutar de aquellas cosas que te estremecen plenamente. No estés perturbado por la opinión de los demás o su forma de catalogarte.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

No pierdas la paciencia en el trato con tus familiares. Dales una ultima oportunidad para alcanzar un acuerdo. Entrarás en una etapa positiva a nivel sentimental. Esto reforzará los vínculos recientemente desgastados. Aprovéchalo. Deberás poner los puntos en claro con ciertos subordinados en tu ambiente laboral. Demuéstrales que no eres una persona débil.

Consejo de la Vidente: No te des por vencido solo porque la relación se ha vuelto un tanto difícil, sobre todo teniendo en cuenta todo lo invertido en ella. Sigue adelante.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Hoy sentimientos del pasado te pondrán a prueba, y lograrás averiguar si realmente los has podido superar o no. Hoy sentirás la necesidad de llevar más allá tu relación. La armonía y felicidad de días pasados te movilizarán. No permitas que un puesto laboral que no representa un reto constante para ti estanque tu capacidad de razonar.

Consejo de la Vidente: Deberás reconocer que has estado errado en ciertas políticas de vida bajo las cuales te has regido en el pasado. No es tarde para cambiar.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Algunos inconvenientes de la jornada tenderán a derrumbar tu moral y concentración. No cedas ante la presión. Caerás en cuenta que la relación en la que te encuentras ya no es lo que fuera en antaño. Reconsidera tus sentimientos. No dejes que las situaciones negativas que experimentarás durante la jornada de hoy cambien tu percepción de tus habilidades.

Consejo de la Vidente: No puedes dejar cada compromiso para ultimo momento. Existen infinidad de factores sobre los cuales no tienes control. Planifica.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

No podrás continuar con ciertas actividades que sabes terminarán por afectar negativamente la salud de la pareja. Llegarás a la conclusión de que tus sentimientos hacia tu pareja ya no son lo que fueron antes. Busca reafirmar los vínculos. La suerte estará de tu lado en el día de hoy. Lograrás salir airoso de ciertas situaciones tensas en el ambiente laboral.

Consejo del día: No puedes permitir que tus subordinados hagan lo que les plazca en su lugar de trabajo, sobre todo siendo tu responsable por ellos. Reacciona.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

La mala suerte te seguirá a cada lugar al que vayas. Se muy cuidadoso si tienes que conducir grandes distancias. Nuevos problemas sacarán a relucir viejos rencores no solucionados en la pareja. Procura darles un punto final. Tu tendencia de ir a contra corriente te pondrá en aprietos. No confíes en tus instintos en lo que a inversiones se refiere.

Consejo del día: Que recientes fracasos en cuestiones importantes no derrumben una autoestima que te llevo mucho tiempo levantar. Los problemas son parte de la vida.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Lograrás evolucionar a nivel intelectual y emocional en la jornada de hoy. Replantéate ciertas actitudes hacia la vida. Sentirás como la relación junto a tu pareja evoluciona favorablemente con cada día que transcurre. Disfruta este momento. Deberás poner toda tu atención en tus actividades laborales de hoy pero lograrás culminarlas todas sin mayores inconvenientes.

Consejo de la Vidente: Las tensiones de una realidad tajante y despiadada pueden hacernos actuar de manera tonta a veces, magnificando situaciones mundanas.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Las obligaciones continuas de una vida profesional agitada están llenándote de tensiones y frustración. Busca un cable a tierra. Aprovecha la jornada de hoy para limar asperezas en la relación. Invita a tu pareja a disfrutar de una velada romántica. No cierres tu mente a los cambios solo porque estos pudieran llevarte mucho trabajo. Mantente innovando constantemente.

Consejo del Día Siempre cuestiona tus limitaciones de manera continua. Recuerda que no hay meta que no puedas alcanzar si pones todo tu empeño en ello.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Día de revelaciones personales y redescubrimientos. Le pondrás un alto a aquellas actitudes que frenaban tu progreso. Parte importante de la pareja es poder negociar ciertas actitudes que se sabe no aportan nada positivo a la unión. Aparenta toda la serenidad que puedas en lo laboral. No permitas que te saquen de quicio, muéstrate cordial y atento.

Consejo de la Vidente: Encontrarás el éxito solo cuando te propongas dar todo lo que tienes para alcanzarlo. Solo la dedicación hace a los ganadores lo que son.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Podrás concretar grandes proyectos en el día de hoy. Durante esta jornada tendrás a la fortuna enteramente de tu lado. Encontrarás todo el apoyo que necesitabas para superar esta etapa oscura de tu vida en tu pareja. Aprovéchalo. Tu exceso de confianza y arrogancia te jugarán una mala pasada en el día de hoy. Piensa antes de hacer las cosas.

Consejo de la Vidente: Recuerda, quien tiene sus impulsos dominados ya ha vencido a su peor enemigo. Busca llegar a conocerte en profundidad y lograrás el éxito

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Tu estado anímico oscilará entre el buen humor, la ironía y la crueldad. Trata de implementarlo con las personas equivocadas. La creatividad que implementas en otros aspectos de tu vida, aplícala a tu relación de pareja para que no los mate la rutina. Circulan rumores que te alertan sobre la existencia de maniobras dudosas y traiciones. Ten mucho cuidado con quién hablas.

Consejo del día: Vives de manera plena, aprovechando cada momento, pero es hora de que aminores la marcha y te relajes. Aparecen problemas intestinales.

