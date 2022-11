Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 15 de noviembre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este martes 15 de noviembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Peligro de desconciertos porque estos motivarán ciertos momentos desalentadores. Es conveniente razonar mucho. De la forma que sea, resérvate un momento para la intimidad con tu pareja, donde sepas que no te han de interrumpir. Buena etapa para estudiar nuevas técnicas de trabajo. Aunque debas pasar por contratiempos previos, habrá beneficios a largo plazo.

Consejo de la Vidente: Es hora de descansar y de quedarse un poquito en casa. Hallarás mucha comodidad y agradables momentos para relajarte.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Serás una pieza clave para poder sacar a tus seres amados de un momento complicado que están atravesando actualmente. Trata a tu pareja con respeto. La humillación es algo negativo que hará que ella solo busque alejarse de ti. Mantente en perpetuo estado de aprendizaje, aun si tu puesto laboral así no lo requiere. No pierdas tu capacidad de razonar.

Consejo del día Que los golpes que la vida tenga reservados para ti no te hagan apreciar de menor manera la belleza de compartirla junto a aquellos a quienes amas.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Hoy hay mucho para celebra y los amigos están más que dispuestos a acompañarte. Asegura que tus fiestas sean creativas y originales. Aunque no eres una persona muy sentimental, podrías sentirte invadido por la nostalgia. Un ambiente de unión marcará la familia. Tu camino está sembrado de celos, pero no es obstáculo para seguir luchando pues, a pesar de ello, se pueden obtener éxitos.

Consejo de la Vidente: No tendrás ganas de discutir con nadie, por eso es mejor que no escuches lo que dice la gente, sobre todo en tu ámbito laboral.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Hoy te replantearás el camino a tomar en el plano emocional. Buscarás encontrar la paz en tu interior tratando de solucionar esto. No dejes a tu pareja de lado constantemente. Hazla partícipe de tus actividades para que no se sienta aislada de ti. Encuentras refugio de tu realidad en tu trabajo. Este te permitirá sobrellevar esta etapa difícil por la que estas pasando.

Consejo de la Vidente: La vida esta llena de duros desafíos a enfrentar. Esto es parte de ella, y es lo que nos permite disfrutar más intensamente de los momentos felices.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Caerás en cuenta de que te es imposible no depender de aquellos que te rodean en la vida. Deberás pedir auxilio. No hay nada de fuerte o temerario en una persona sin sentimientos. Busca traer el amor a tu vida o te arrepentirás más adelante. Deberás dar lugar a ciertos cambios si pretendes aspirar a mejores cargos en tu lugar de trabajo. Empieza por ti mismo.

Consejo de la Vidente: Renunciarás a actividades debido a insuficiencias horarias. Surgirán nuevos compromisos que no podrás dejar de atender. Delega responsabilidades.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

La línea entre lo correcto e incorrecto aparecerá borrosa ante tus ojos hoy. Determinaciones difíciles se acercan. Una vida completamente despojada de sentimentalismos no vale la pena ser vivida. Hazte un tiempo para amar. Recibirás una insólita e inesperada propuesta para vender tu automotor que resultará más que tentadora. Evalúala con cuidado.

Consejo del día: Reconsidera las actitudes que estas utilizando en la pareja. Mantén en mente que a nadie le gusta sentirse menospreciado o prescindible.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Te verás en la obligación de cancelar planes hechos con anterioridad debido a situaciones de fuerza mayor. Explica las razones. Tu pareja te hará notar lo desconsiderado que estás siendo con ella mediante la amenaza de terminar la relación. Abre tus oídos. Toma conciencia de tu actual situación económica. Reduce los gastos superfluos o te ahogarás en un mar de deudas.

Consejo del día: La timidez no te permite mostrarte tal cual eres, suéltate. Mucha gente desearía conocer alguien como tú.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Una reunión familiar será la ocasión para que los conflictos se terminen. Da el primer paso y pide perdón por tus errores. No pretendas que sea el otro quien debe ceder siempre. Si tú no entregas algo de ti, es difícil que la convivencia funcione. Si alguien intenta hacerte hablar mal de un colega, ten cuidado porque es una trampa para hacerte quedar mal parado.

Consejo de la Vidente: Si tienes dudas en cuanto a las opciones profesionales para tu futuro, revisa tus metas y ambiciones. Sé honesto contigo mismo.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Nuevamente tu personalidad estructurada y caprichosa dará problemas en tu vida. Frena tus impulsos o enfrentarás tiempos difíciles. Los sentimientos que estás experimentando con tu actual pareja te han hecho anhelar una relación estable. Decídete y actúa. Día propicio para la inversión de dinero. Sea depositándolo en el banco o estudiando los movimientos de la bolsa.

Consejo del Día Siempre usa el dialogo para salir de tus problemas. La agresión física debe ser el ultimo recurso disponible y solo en ocasiones especiales.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Que tu egoísmo y despreocupación por los sentimientos de los demás no te hagan perder al amor de tu vida. Medítalo. Existen ocasiones en la vida en las que parece que no podremos superar el dolor y el desazón. Lo lograrás a través del amor. Sentirás que todas las fuerzas te han abandonado en la jornada de hoy. Esto afectará mucho tu rendimiento laboral. Cuidado.

Consejo de la Vidente: Existen algunos momentos en la vida que se vuelven imborrables, y que nos fuerzan a vivir con ellos. Mantén tus ojos en el futuro.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Te sentirás completamente a la deriva en lo que respecta a emociones. Te será imposible controlarlas o racionalizarlas. Entrarás en constantes discusiones con tu pareja por menesteres sin importancia. Procura evitar decir cosas que no sientes. Sientes que la rutina laboral esta acabando con tu creatividad. Fuérzate a cambiar tus hábitos y ejercitar tu mente.

Consejo de la Vidente: No temas avocarte a aquella carrera que siempre deseaste, pero que has considerado no fructífera. Busca un momento en tu vida para hacerlo.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Tendrás un mal presentimiento desde el momento de levantarte de la cama. Es necesario que te manejes con cuidado el día de hoy. Te verás atormentado por inseguridades sin sentido. No te permitas arruinar otra relación por miedos sin fundamento. Existen oportunidades en las que no te puedes dar el lujo de dudar. Tus amplios ahorros te permitirán aprovecharlas.

Consejo del día: No puedes llevar adelante los proyectos en los que trabajas solo, es hora de confiar en alguien, mira a tu alrededor que tienes muchos amigos.

