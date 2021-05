Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 15 de mayo de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este 15 de mayo de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Tendrás dificultades para pensar de manera clara y lógica. Por lo que te sentirás molesto e inseguro. Un miembro viejo de la familia está en problemas. Las reuniones de hoy te darán la oportunidad para llenar de ternura a esa persona especial. No tienes que guardar secretos sobre tu situación económica. Con un poco de creatividad, puedes sortear los problemas.

Consejo del día: Alguien cercano tiene una personalidad tan fuerte que hay que cuidarse de no dejarse arrastrar por sus fantasías y proyectos.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Cambio de planes y posiblemente del destino en los viajes. Cuidado con los lugares y personas desconocidas. La historia de amor de ustedes será la envidia de todos, pero no te preocupes ya que nadie les deseará algún mal. Los asuntos relacionados con la prosperidad y las propiedades están en buen momento y puedes sentir que tu suerte cambia.

Consejo del día: A veces parece que inviertes mucho y recibes poco. Pero recuerda que la oportunidad llegará con las cosas en orden.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Molestias extrañas, riesgo de intoxicación medicamentosa o alimenticia. Cuidado con el agua y con el alimento que ingieres. Si tienes pareja, tendrán lugar importantes cambios en tu vida amorosa y, es posible, que decidas dar un paso más. Gracias a tu suerte, tienes una elevada capacidad para los buenos contactos. No desaproveches esta habilidad.

Consejo del día: Escribe tus ideas ni bien nazcan, y de ese modo no olvidarás un pensamiento genial. Tienes mucho talento para la literatura, aprovéchalo.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Te levantarás de buen humor y te saldrá todo bien. Hoy es tu día de suerte así que aprovecha porque no se repetirá por un largo tiempo. Tu pareja va a notar tu irritabilidad mucho más directamente que nadie. No te sorprendas si abundan entre ustedes discusiones. Dolores de cabeza te harán tomar remedios que ya conocías. Los nervios de estos días pueden ser la causa de esas molestias.

Consejo del día: En este momento cuida tu alimentación para mantener un sistema nervioso equilibrado. El ejercicio te resultará imprescindible.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

No tomes decisiones importantes porque en el día hoy, tu estado de ánimo hipersensible, nublará tu juicio. Descubrirás la necesidad de expresar tus sentimientos. Serás locuaz y encantador, lo que te dará éxito con el sexo opuesto. Haz todo lo posible para terminar tus actividades de hoy porque se acercan días de frenesí laboral.

Consejo del día: La meditación y la introspección te permitirán alcanzar la cumbre de tu rendimiento físico y mental. No temas intentar tratamientos alternativos.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Día de grandes avances en el ámbito de lo laboral. Encontrarás al final lo que necesitabas para poder mejorar en todo aspecto. No pierdas tu tiempo intentando inculcar ciertos hábitos a tu pareja. Deberás dar el brazo a torcer en ciertas actitudes. Adentrarse al mundo de los negocios es difícil, sobre todo si eres primerizo. Hoy encontrarás en ti la confianza para hacerlo.

Consejo del día: No caigas en las mentiras para tratar de sentirte a la par de tus pares laborales. Busca cultivar tu intelecto, pero no caigas en medias verdades.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Experimentarás una necesidad irritante de volverte el centro de atención durante la jornada de hoy. Deja los delirios de grandeza. Ciertas discusiones han traído la tensión a la pareja. No temas ser tú el que de el primer paso para la reconciliación. Tendrás mucho trabajo en adaptarte a tu nuevo ambiente laboral. No te apresures, date un poco de tiempo para hacerlo.

Consejo del día: Controla tus arranques de ira pues estos podrían ocasionar reacciones adversas en las personas de tu entorno. Mide tus acciones.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Aprenderás por las malas que un régimen de cero tolerancia en la pareja no conduce a ningún lado. Deberás dejar de lado las irracionalidades. La desconfianza en la pareja no es buena consejera. Busca el diálogo para desvanecer las dudas. Tendrás una gran oportunidad a nivel laboral durante la jornada de hoy. Asegúrate de aprovecharla ya que no siempre se presentan estas oportunidades.

Consejo del día: Tómate una hora diaria para mejorar tu condición física. Esto te ayudará a sentirte más seguro de ti mismo a la hora de la conquista.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Se aproximan buenos momentos a nivel laboral si te lo propones. Jornada propicia para alterar la rutina de la pareja. No juegues con los sueños e ilusiones de los que te rodean solo para satisfacer tus necesidades y deseos. Madura. No te permitas aflojar el ritmo de trabajo que estás llevando actualmente. Sacrifícate un poco más y lograrás maravillas.

Consejo del día: Aprenderás de la peor forma que no debes dar tu confianza despreocupadamente. Que esta lección de la vida te acompañe por el resto de tus días.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Mhoni Vidente predice días positivos para ti. Te vuelves más práctico, más tenaz, independiente y hábil. Saca provecho de tus cambios. Acepta esa invitación misteriosa, quizá sea la oportunidad que esperabas de conocer a la persona con que siempre soñaste. Una conversación te llevará a decidir por cuestiones pendientes en lo económico. Deberás resolver un problema de papeles.

Consejo del día: Introduce cambios en tus costumbres y gustos, así generarás experiencias interesantes que te harán sentir más activo y fuerte.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

No todos los días podrás contar con el mismo nivel de efectividad en tus obligaciones o compromisos. No te confíes. No apresures las cosas con tu nueva pareja. Tomate tu tiempo o terminarás por espantarla, hazla sentir que puede confiar en ti. Tendrás un desempeño laboral aceptable durante la jornada de hoy. Todo irá sin mayores inconvenientes o complicaciones.

Consejo del día: Acepta la idea de que no existe el para siempre en la vida real. Todos sufriremos pérdidas importantes, y tenemos que aprender a vivir con ellas.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Si tienes una propuesta de cambio laboral, asegúrate que se respeten las condiciones. Es posible que te lleves un desengaño. Das marcha atrás en el amor. Te da miedo lanzarte del todo, no sea que además de no conseguir avances, estropees lo que tienes. Hoy tienes deseos de gastar en ropa, pero tu dinero estará mejor empleado en medidas preventivas, reparaciones o necesidades hogareñas.

Consejo del día: Has decidido contenerte y no quieres hacer compromisos. Es una postura válida, pero te puede ocasionar molestias si te vuelves demasiado intransigente.

