Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 15 de diciembre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este jueves 15 de diciembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Tu casilla de correos necesita una buena limpieza. Hoy puede ser el día en que borres e-mails viejos y deseches el correo basura. Valoras mucho la sinceridad y la persona que está a tu lado no es del todo transparente. No apuestes por algo que no funcionará. Ese aumento de sueldo que hace tiempo estabas esperando, puede que se haga efectivo en estos días. Piensa en qué invertirlo.

Consejo de la Vidente: Eres una persona simpática, activa, inteligente, con buena presencia. Tienes todo lo necesario para conquistar el mundo, hazlo.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Te verás arrastrado a un mar de retrasos debido a la incompetencia de profesionales a tu alrededor. Muestra tu descontento. Hoy es el día que tanto temías. Deberás tomar una decisión respecto a que rumbo tomar en tu vida sentimental. Prudencia. Serás el blanco de reprimendas por parte de tus superiores sin culpa alguna. No de irrites, solo muéstrale su error.

Consejo del día Hasta la libertad absoluta tiene su precio. Quien busca no apegarse a nada, tampoco tiene de que aferrarse cuando la desventura lo alcanza.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Hoy podrán decirte cosas feas, inventar rumores u ofenderte, pero nada logrará afectar tu autoestima. Sorprenderás a los demás. La convivencia no es lo que imaginabas. La única solución es que cada uno exponga sus problemas de manera sincera. No creas que obtener ganancias a toda costa es lo más importante. Lo imprescindible pasa por tener objetivos claros.

Consejo de la Vidente: Nunca enfrentas los problemas y siempre buscas afuera las causas de tus desaciertos. Aprende a aceptar que eres humano y te equivocas.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Tu tendencia a vivir en momentos ya pasados te hará caer en problemas nuevamente en la jornada de hoy. Supera esto. Contarás con todo un arsenal de encantos durante la jornada de hoy. Aprovecha al máximo tu elocuencia y capacidad de seducción. Hoy tendrás noticias desagradables respecto a la evolución de ciertas inversiones a largo plazo. No te desanimes.

Consejo de la Vidente: Deberás salir de ese mar de autocompadecimiento si pretendes lograr algún tipo de reconocimiento en tu vida. Continua adelante.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Que tus ansiedades y miedos no terminen por coartar tu oportunidad de rehacer tu vida. Toma las riendas de tu vida. No puedes dejar que una mala experiencia condicione el resto de tu vida sentimental. Date un tiempo para empezar de nuevo. Tendrás la mente completamente ocupada con ciertas dudas sobre el día de mañana. Procura alejar la preocupación de tu mente.

Consejo de la Vidente: La capacidad de compartir tus sentimientos te permitirá evolucionar sentimentalmente de una manera notable. Esto te abrirá nuevas puertas.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Sentirás que tu salud comienza a decaer paulatinamente, es momento de comenzar a delegar responsabilidades. Busca en ti la fuerza interior para salir de este momento de tristeza. La compañía de amigos te ayudará a estar mejor. Tu tendencia arrogante y egocéntrica está haciendo muy difícil interactuar contigo a nivel laboral. Mucho cuidado.

Consejo del día: Debes recordar que hay tantos puntos de vista como personas en el mundo. No puedes pretender que todos piensen de igual forma que tu.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Parecerá que no estas destinado a cumplir con las obligaciones determinadas para la jornada de hoy. Vivirás problema tras problema. Hoy será un día ideal para primeras citas. Podrás mostrar lo mejor de ti a cada momento del día. Tendrás un encanto envidiable. Muéstrate con continuas ansias de superación y pro actividad. Esto te hará sobresalir por sobre tus pares laborales.

Consejo del día: Mantén un perfil bajo a la hora de los conflictos laborales. De esta manera lograrás alejarte del ojo de la tormenta sin tener que tomar posturas.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Vivirás una jornada extraña en el día de hoy. Todo parecerá complicarse irremediablemente pero se solucionará solo. Comparte con tu pareja un fin de semana reparador. Dedícate solo a demostrarle cuanto la amas. Día propicio para el amor. No conseguirás concretar la venta de ese bien del que te quieres desprender. No te desanimes recibirás una mejor oferta.

Consejo de la Vidente: Caerás en cuenta de que no tienes que llevar todo el peso de tus problemas en los hombros solitariamente. Aprende a compartirlo con quienes te aman.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Mucho cuidado con la manera en la que manejas tus impulsos en el día de hoy. No tendrás a la suerte de tu lado. Conocerás una persona que será clave para tu futuro en la jornada de hoy. Como afecte en él será total determinación tuya. Disfrutarás de una jornada positiva a nivel laboral en el día de hoy. Cada meta que te propongas será alcanzada con facilidad.

Consejo del Día Busca alcanzar el equilibrio en toda actividad que realices. No tiene sentido que asumas siempre las mayores responsabilidades, distribúyelas.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Tu paciencia se verá seriamente afectada por el nivel de tensión que estas sufriendo en tu entorno laboral. Moderación. Deberás aprender a tomar más en serio los sentimientos de tu pareja. Mide tus palabras y actitudes para con ella. La sensibilidad no tiene lugar en un ambiente puramente de negocios. Aprende a dejarla de lado para evitar ser lastimado.

Consejo de la Vidente: La vida no te puede ofrecer ningún tipo de certezas de longevidad o felicidad, por lo que debes disfrutarlas al máximo cuando estas aparezcan.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Ciertos temas sentimentales rondaran tu mente durante toda la jornada de hoy, afectando notablemente tu desempeño laboral. Deberás elegir entre tu dedicación al trabajo y el bienestar de tu familia. Procura organizarte de mejor manera. Jornada propicia para discutir la idea de la adquisición o cambio de inmuebles en la pareja. Mantén la mente abierta.

Consejo de la Vidente: No te apresures a formar juicios sobre aquellos que no conoces. Existen ocasiones en las que las primeras impresiones son erróneas.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Las discusiones comenzarán desde muy temprano para ti en el día de hoy. Y el resto de la jornada no será mucho mejor. Paciencia. Vivirás en un constante estado de tensión con tu pareja durante la jornada de hoy. Mide tus palabras a la hora de reaccionar. Ciertos comentarios que hubieran sido emitidos por ti han generado cierta hostilidad con algunos pares laborales. Cuidado.

Consejo del día: No puedes tener una existencia dedicada únicamente a obtener dividendos. Existen otros factores a tener en cuenta en la vida además del dinero.

