Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 12 de marzo de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este sábado 12 de marzo de 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

En este fin de semana conocerás una nueva persona por obra de la casualidad, ya sea en una fiesta o evento de una de tus amistades, podrán conectar al tener gustos en común.

Consejo de la Vidente: Este día será muy importante en cuestión del amor ya que dicha persona podría marcar tu vida en varios aspectos, así que tendrás que darte el tiempo para conocerla mejor.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

En los próximos días saldrás con una personas que conociste a través de redes sociales, te darás cuenta que tienes una gran conexión con ella, por lo que deberás ir despacio si es que quieres mantener una relación amorosa, ya que recuerda que lo que rápido llega, rápido se va.

Consejo de la Vidente: Deberás tener cuidado con el estómago ya que se visualiza una infección.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

El gran equilibrio mental que mantienes por el momento te ayudará a combatir mejor los problemas que te aquejarán en un futuro próximo ya sea una discusión con un familiar o persona cercana, tomarás la mejor decisión y las mejores palabras para afrontar la situación.

Consejo de la Vidente: En cuestiones laborales deberás tener cuidado con un compañero de trabajo ya que ha estado hablando a tus espaldas.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Estarás muy inquieto por esperar una respuesta de una persona que acabas de conocer, no debes mortificarte si esa respuesta no llega, ya que eso significa que la persona no era para ti.

Consejo de la Vidente: Pon la frente en alto y no andes limosneando amor donde no es correspondido, por lo que deberás trabajar mejor en esa autoestima para sentirte mejor.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Una vieja amistad acudirá a ti para solucionar problemas del pasado, recuerda qué hay que perdonar pero no olvidar, ya que si te lastimó en un pasado puede que lo vuelva hacer, así que ten cuidado con ella, ya que no sabemos si regresa con buenas intenciones.

Consejo de la Vidente: Ten cuidado con dolores de cabeza ya que se pueden atribuir a la vista.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Cuidado con lo que comes pues podría provocarte serios problemas este fin de semana con una infección estomacal y tirarte el fin de semana, así que más vale prevenir que lamentar y dejar las grasas y los irritantes para otro día.

Consejo de la Vidente: En temas amorosos, si tienes una relación es momento de que des el siguiente paso.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Sigue a tu corazón, deja a esa persona que tanto te abruma y te causa insomnio por las noches, recuerda que el pasado sólo es un aprendizaje para el presente y futuro, por lo que un nuevo amor se presenta para sanar tus heridas.

Consejo de la Vidente: Cuidado con amistad nueva, solo quiere sacar información para perjudicarte.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Una expareja te buscará y tratará de engatusarte de nuevo, recuerda que si decidió no darte una respuesta en el pasado, menos lo hará ahora, por lo que no es momento para ser las sobras de nadie.

Consejo de la Vidente: Necesitas recordar quién eres y qué es lo que realmente necesitas ya que si le sigues el juego podrías regresar a estancarte.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Necesitas enfocarte más en tu salud ya que tus hábitos alimenticios están muy desequilibrados, esto provocará algunos daños a tu salud que se pueden prevenir si te procuras más.

Consejo de la Vidente: Una amistad te dará una amistad te dará un a gran noticias que te llenará de gran alegría este fin, por lo que será un sábado lleno de dicha en la parte espiritual.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Tienes que dejar a esa persona que no quiere nada contigo, mientras a ti te da esperanza a otra le anda gratinando el mollete, por lo que tienes que soltar para recibir, sino seguirás estancado en lo mismo y esto te llenará de inseguridades.

Consejo de la Vidente: Ten cuidado al caminar ya que podrías tropezar y llevarte un duro golpe.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Deja de gastar en cosas que no necesitas ya que podrías estar acumulando deudas que no necesitas en este momento y que no podrás saldar si no te aplicas.

Consejo de la Vidente: En tanto deberás buscar un nuevo empleo ya que te has estado estancado en ese aspecto y ya es momento de subir más escalones.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Deja de perder el tiempo viendo memes, báñate y ejercitarte porque ya se te están pasando los tamales y luego te estarás quejando por el físico, contarás de buena suerte en juegos de azar.

Consejo de la Vidente: Centrate en llevar una vida saludable para no contraer alguna enfermedad o que se te bajen las defensas.

