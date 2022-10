Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 11 de octubre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este martes 11 de octubre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Evita participar de cualquier tipo de reunión familiar, sobre todo en la compañía de tu pareja. No tientes al destino. No pierdas oportunidad de hacerle ver a tu pareja aquellas actitudes de ella que te afectan negativamente. Busca dialogar. Tendrás un inicio de jornada más que caótico durante el día de hoy en lo que a lo laboral se refiere. No pierdas la paciencia.

Consejo de la Vidente: No tomes determinaciones que afecten radicalmente tu futuro, sobre todo económico. Asegúrate de cubrir tus espaldas en cada aspecto posible.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Descubrirás una verdad que se ha estado ocultando de ti por mucho tiempo. No dejes que esto cambie tu perspectiva de la vida. Intenta solucionar los inconvenientes que vivirás durante la jornada a través del dialogo. Medita antes de actuar. No siempre podrás tener una total seguridad a la hora de tomar determinaciones laborales. Confía en tus instintos.

Consejo del día No te dejes intimidar por las vicisitudes que debas atravesar en la vida. Si pones todo de ti mismo no hay barrera que no puedas sortear.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Las buenas noticias no abundarán el día de hoy. Trata de tomar todo con calma porque no hay mal que dure cien años. No estés todo el tiempo fijándote en lo que hace o no hace tu pareja. Dale más libertad porque terminará cansándose de ti. Tu economía comienza a mostrar signos de franca recuperación. Has trabajado con perseverancia y es hora de ver los frutos.

Consejo de la Vidente: Busca de cambiar tu imagen. Un nuevo corte de pelo o un look renovado harán de ti una nueva persona. Manos a la obra.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Quizás debas ocuparte más de la decoración de tu casa. Sería bueno que vayas evaluando qué color le va mejor a tus paredes. Si expresas claramente tus sentimientos, es muy difícil que tu pareja logre comprender su significado. Abre tu corazón. El esfuerzo y la perseverancia que le pones a tu trabajo serán elogiados por tus compañeros y también por tus superiores.

Consejo de la Vidente: Las pastillas o dietas estrictas no te ayudarán a bajar de peso. Educa tu estómago y asesórate con un especialista serio en la materia.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Ciertas experiencias que te tocará experimentar durante el día de hoy dejarán una marca profunda en tu vida. Cuidado. Conocerás a una persona que tiene todo lo que buscas para iniciar una relación a largo plazo. Mantente alerta. Estarás a un paso de concluir con ciertos trabajos que te han llevado un tiempo considerable. No cometas errores.

Consejo de la Vidente: Recuerda que la vida es una sola, y cada momento es irrepetible. No te permitas postergar todo hasta ultimo momento o te la habrás perdido.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

El tiempo parecerá correr frente a ti en el día de hoy. Te verás absolutamente superado por las situaciones que enfrentarás. Confía ciegamente en tus instintos durante la jornada de hoy. Contarás con una percepción increíble de las cosas. Debes conocer el rostro de la derrota para poder valorar tus victorias. No te desanimes con los eventos recientes.

Consejo del día: Una mente serena tiene las llaves a de todas las respuestas a las situaciones que debas enfrentar. No caigas en la desesperación.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Es posible que un chisme te amargue el día. Ve directo a la fuente y deja en claro qué eres capaz de hacer si sigue con su juego. Ambos trabajan demasiado y el poco tiempo que tienen para la intimidad lo gastan en discusiones. Replantéense esta relación. Sé un poco más selectivo con la gente que se te acerca. No todos tienen buenas intenciones y tú eres bastante ingenuo.

Consejo del día: Tu ambiente laboral está bastante cargado. Hay muchas traiciones, peleas e intereses, y eso repercute en tu salud. Mantente al margen.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Deberás entender que la vida esta dividida en etapas, y que es imperativo abandonar una antes de pasar a la siguiente. La interacción con tu pareja se verá afectada por los últimos contratiempos económicos. Paciencia, vendrán tiempos mejores. No lograrás llegar a un acuerdo con tus superiores en las discusiones que te tocará experimentar en el día de hoy. Cuidado.

Consejo de la Vidente: Es importante que entiendas que las soluciones a los inconvenientes, rara vez caen del cielo. Es necesario trabajo y esfuerzo para alcanzarlas.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Te sentirás abrumado por ciertos eventos que deberás atravesar hoy. No dejes que estas situaciones te afecten en demasía. Jornada prospera para todo tipo de introspección y redefinición de ciertas conductas en la pareja. Aprovéchala. No cedas antes la presión de un ambiente laboral competitivo. Muéstrate frío ante las miradas de tus pares laborales.

Consejo del Día No hay nada de sencillo en mostrarse sensible y afectado por sentimientos. No temas ser demostrativo hacia tus seres queridos.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Asegúrate de mantener las aguas separadas entre lo que fue tu pasado y lo que es tu presente. No caigas en viejos vicios. Te será imposible aceptar los parámetros de vida de tu nueva pareja, y será esta incongruencia la que los llevará a la ruptura. No lograrás alcanzar la concentración durante toda la jornada de hoy, experimentando la consecuente frustración por ello.

Consejo de la Vidente: Recuerda que en el mundo de los negocios la imagen que puedas proyectar sobre tu entorno lo es todo. Procura cultivar un poco más las apariencias.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

No dejes que los recientes acontecimientos negativos que te tocara vivir afecten tu concepción de cómo debe vivirse la vida. El incremento en tu sensualidad te llenará de confianza, haciéndote aun más irresistible. Lánzate a la conquista. Tendrás una montaña de trabajo esperándote para la jornada de hoy. No puedes darte el lujo de perder tiempo.

Consejo de la Vidente: Siempre mantén el control de tus sentimientos y emociones. Un desbordamiento de estos te puede conducir a un curso de colisión con el infortunio.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Deberás enfrentarte con serios retrasos durante la jornada de hoy debido a situaciones más allá de tu control. No desesperes. Serás dueño de un encanto avasallador durante la jornada de hoy. Aprovéchala para iniciar todo tipo de conquistas. Utiliza el tiempo libre extra para meditar la posibilidad de realizar ciertas inversiones que rondaran tu mente últimamente.

Consejo del día: No dejes que el tiempo se te escape de las manos. Enfrenta tus temores sin retraso y apúrate a vivir la vida sin miedos o restricciones.

