Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 11 de julio de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este lunes 11de julio del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Tendrás una marcada predisposición a enfermarte en el día de hoy. Asegúrate de llevar un abrigo contigo a todas partes. Las circunstancias de la vida que les tocará atravesar logrará reforzar aun más el vínculo en la pareja. No flaquees. Sentirás la presión latente de las fechas de vencimiento laborales encima tuyo. No te permitas flaquear, concéntrate.

Consejo de la Vidente: El exceso de autoestima y la despreocupación por el bienestar y sentimientos de los que te rodean representan el camino más rápido a la soledad.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Gracias a tu convicción, tus proyectos se acabarán imponiendo fácilmente. Es el momento de ir a fondo, estás en un buen periodo. Período interesante para arreglar problemas de fondo con la pareja. Si has padecido tristezas, llegó tu momento de recuperación. Tu habilidad de negociador te ayudará a terminar con éxito largas y complicadas gestiones. Ahora, dedica tu energía a proyectos futuros.

Consejo del día Deberás mostrar más voluntad de lo normal y dominar las situaciones con claridad. Ten calma, no hay mal que dure cine años.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Tendrás la oportunidad de corregir algunos errores de tu pasado en el día de hoy. Asegúrate de no dejarla pasar. Recientes acontecimientos han detonado una serie de situaciones negativas en la pareja. No dudes en dialogarlo con ella. Deberás desviar tu atención de tu merecido descanso en el día de hoy para terminar ciertos compromisos. Resignación.

Consejo de la Vidente: Una vida sin amor en ella es como una pintura sin color, puede ser bonita, pero carece de algo que te haga voltear dos veces para mirarla.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Alcanzarás un nivel de entereza y madurez en el cual te será posible Alimentarte de tus propios fracasos para seguir adelante. Atravesarás un momento complicado a nivel emocional durante esta etapa de tu vida. No desesperes, la salida esta cerca. Jornada propicia para realizar aquellas inversiones de dinero que tanto tiempo esperaste. No lo dudes más y hazlo.

Consejo de la Vidente: La falta de planificación a largo y mediano plazo están afectando seriamente tu porvenir económico-financiero. Toma las riendas de tus cuentas.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Hoy estarás propenso a los choques. No deberás esperar que todos reaccionen de la misma manera en la que lo haces tú. Sé paciente con las inseguridades de tu pareja. Muéstrale que no tienen razón de ser y tranquilízala con palabras reconfortantes. Te verás en la necesidad de pedir dinero prestado a tus familiares, pero aclara los fines del capital y el plazo para devolverlos.

Consejo de la Vidente: Notarás la diferencia en el trato de tu entorno hacia ti, a medida que realizas cambios en tu interior. Llegará la aceptación buscada.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Tus miedos e inseguridades están comenzando a afectar seriamente tu vida cotidiana. Es hora de intentar buscarles una solución. El amor llamará a tu puerta en las ultimas horas de hoy. Aprovecha la oportunidad cuando se presente, no te arrepentirás. Procura no entrar en conflictos con tus superiores en la jornada de hoy. Estos podrían llegar a salirse de proporción.

Consejo del día: Solo tu sabes cuales son tus sentimientos hacia tu pareja, apóyate en esto para realizar los cambios que necesites para sacar la relación adelante.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Tu familia te necesita especialmente. No hay duda, juegas un papel fundamental para que se sientan seguros. Las compañías desafortunadas son una amenaza para ti. Inclinación a peculiares y no convencionales ideas sobre el sexo. En general, los viajes por motivos de trabajo serán favorables, ya que harás nuevos contactos que te servirán.

Consejo del día: Tomas decisiones demasiado ambiciosas sin plantearte demasiadas preguntas. No tomes a la ligera elecciones que te pueden comprometerte a largo plazo.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Tendrás una tendencia a dejarte llevar por tus impulsos el día de hoy, lo que causará inconvenientes, sobre todo laborales. No intentes buscar refugio en otros brazos inmediatamente después de haber terminado una relación. Tomate un tiempo para ti. Procura brindarte para ayudar a tus pares laborales en lo que este a tu alcance. Recuerda la frase hoy por mi, mañana por ti.

Consejo de la Vidente: Busca retomar aquellas actividades de ocio que tenias hace un tiempo. No te avoques completamente al trabajo. No solo cultives tu intelecto.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

La aceptación abrirá muchas puertas a nivel sentimental para ti. Te permitirá alcanzar el amor que tanto ansias. Contarás con una extrema mala fortuna en todo lo que tenga que ver con inversiones a corto y mediano plazo. Cuidado. La meditación y la introspección te permitirán alcanzar la madurez a nivel emocional e intelectual. Dale un lugar en la rutina de tus días.

Consejo del Día Finalmente tu voluntad y energías parecen haberse agotado. Date un momento para el descanso antes de exigirte nuevamente.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Día positivo para la conquista y el amor, te sentirás seguro y confiado durante toda la jornada, en especial hacia la noche. Comentarios malintencionados pondrán cierta tensión en el aire de la pareja. Recurre al dialogo para ahuyentar los fantasmas. Te llevará un poco de trabajo poder ponerte a ritmo en la jornada de hoy. El cansancio acumulado se hará más evidente.

Consejo de la Vidente: No tiene sentido esconder tus sentimientos de desacuerdo en tu interior. Eventualmente se abrirán camino, potenciados por el tiempo encerrados.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Ten mucho cuidado con las propuestas que te hagan tus colegas. Analízalas bien, porque no todos vienen con buenas intenciones. No presiones a tu pareja para que cumpla tus fantasías. Para ello deberás trabajar e ir paso a paso, y así lo lograrás. Las ofertas son varias pero sólo una es viable. Analízalas bien y decide con la cabeza y no con el corazón, no te equivoques.

Consejo de la Vidente: Deja de sentir culpa por cada cosa que haces, de lo contrario nunca podrás disfrutar ni de las cosas simples de la vida. Abre tu mente.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Deberás aceptar el hecho que no eres sobrehumano, aprende a delinear tus limitaciones, procura conocerte a ti mismo. El dialogo debe convertirse en la única forma de resolver los problemas en la pareja. De esta forma tendrán un futuro asegurado. No muestres tu desacuerdo con tus superiores en el día de hoy. Mantente al margen de discusiones o tensiones innecesarias.

Consejo del día: Uno posee una fuerza en su interior que es capaz de llevarnos a superar cualquier tipo de problema. Confía en tu poder de curación emocional.

