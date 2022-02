Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 11 de febrero de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 11 de febrero de 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Jornada tensa a nivel laboral. Caerás en cuenta de que todo no ha salido como lo tenias planeado. Concéntrate en arreglarlo. No temas mostrar tu sentimentalismo frente a tu pareja. Con ella no hay lugar para falsas apariencias, confía en su amor. Deberás aprender a socializar de mejor manera con tus pares laborales si pretendes desempeñarte con soltura.

Consejo de la Vidente: Cuando experimentes la presión de la contrariedad en tu vida válete de los afectos que has creado para derrotarla. No huyas de ella, enfréntala.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

No dejes que tu tendencia al abandono ante la presión acabe con tus posibilidades de unirte al amor de tu vida. Medítalo. El tiempo es el mejor aliado de un corazón roto. Tomate el que necesites para recuperar tu capacidad de amar. Finalmente lograrás concluir los planes para tu proyecto personal. No dejes pasar de mañana el inicio de este.

Consejo del día Las determinaciones que hayamos tomado en el pasado deben quedar allí. No puedes permitir que te atormenten durante toda la vida.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Tendrás ciertos impedimentos para llevar a cabo tus planes destinados al día de hoy. No dejes que el estrés te supere. No es el momento apropiado para organizar encuentros románticos o citas con aquellos interesados en ti. Postérgalo por hoy. No te vuelvas esclavo del tiempo. Aprende a organizarte de forma eficiente y tendrás tiempo para todos tus proyectos.

Consejo de la Vidente: Entiende que no puedes fallar consistentemente a todas las promesas que le haces a tus seres queridos. Es necesario mostrar compromiso a tus palabras.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Encerrarse en su propio mar de autosuficiencia y egoísmo es la mejor manera de aislarse del mundo. Busca comunicarte. No apresures las cosas con tu pareja. Ve poco a poco para evitar que se sienta presionada por ti. No la espantes. La gran cantidad de trabajo que has aceptado ha hecho de que no te puedas dedicar en detalle a cada uno. Busca ayuda.

Consejo de la Vidente: Que las fiestas navideñas o los cumpleaños no sean los únicos momentos para compartir con tu familia. Busca pasar más tiempo con ellos.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Serás beneficiado con una buena noticia del exterior. Te la mereces, vienes de sufrir grandes desilusiones. Con margarita o sin margarita sabes que te quiere. Lo que no tienes tan claro es hasta qué punto debes comprometerte. Tendrás un serio disgusto a causa de no haber cumplido con tus compromisos económicos. Sólo pueden resolverse si eres leal.

Consejo de la Vidente: Pasea, lee, escucha música o túmbate en la hierba. Necesitas un momento de paz para encontrarte contigo mismo

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Te sentirás algo fatigado en cuestiones profesionales, y con ciertos sentimientos perturbadores aflorando. No te preocupes, pasará. Las dudas se instauran en una relación personal y la ansiedad te pone impaciente. No descargues esa ansiedad en un inocente. Las finanzas mejorarán notablemente y se aliviará el delicado panorama, porque obtendrás ayuda en el momento oportuno.

Consejo del día: No ignores tus cuidados y esfuerzos, defiéndete, considérate merecedor de lo que logras día a día y dedícate a disfrutar de tus logros.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Te verás en la obligación de cancelar planes hechos con anterioridad debido a situaciones de fuerza mayor. Explica las razones. Tu pareja te hará notar lo desconsiderado que estás siendo con ella mediante la amenaza de terminar la relación. Abre tus oídos. Toma conciencia de tu actual situación económica. Reduce los gastos superfluos o te ahogarás en un mar de deudas.

Consejo del día: La timidez no te permite mostrarte tal cual eres, suéltate. Mucha gente desearía conocer alguien como tú.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Es la capacidad de pulir lo detalles lo que diferencia a los mediocres de los prodigios. Tu decide en que lado estarás. Te será imposible evitar el choque con tu pareja durante la jornada de hoy. Procura que no pase a mayores. Deberás madrugar en la jornada de hoy si pretendes terminar a término con ciertos proyectos en los que estas trabajando.

Consejo de la Vidente: Lograrás grandes avances en tu relación con tu entorno si logras despojarte de todo tipo de prejuicios o preconceptos. Dale a todos una oportunidad.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Día de encrucijadas emocionales ya que te verás en aprietos al tener que elegir entre tu pareja o tu familia. Sé diplomático. No compitas con tu pareja. La relación amorosa no es una disputa deportiva en la que debe haber un vencedor y un vencido. Deberás manejar múltiples proyectos a la vez. No descartes ninguno porque cada uno de ellos representa una ventaja económica.

Consejo del Día Necesitas soltar un poco la rutina que está haciendo estragos. Intenta cambiar un poco tu forma de hacer las cosas y no temas explorar nuevos horizontes.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Hoy te sentirás como una persona diferente. La configuración de los astros te permitirá ver las cosas desde otro punto de vista. Que no haya un tema que no puedas hablar con tu pareja. Busca propiciar el dialogo para solucionar los problemas. Hoy te lloverán oportunidades laborales que representarán muy buenos ingresos. Solo acepta aquellas que podrás cumplir.

Consejo de la Vidente: El hombre es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras. Recuerda que cada cosa que digas te compromete indefectiblemente.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Tómate un momento para hacer una parada hoy. Tu frenético ritmo de vida está haciendo que pierdas los estribos. Busca hacerle entender a tu pareja que momentáneamente no tienes tiempo para ella. Deberás dedicarte a tu trabajo. Tu trabajo adelantado dará frutos el día de hoy. Tendrás retrasos que harán que tus adelantos hayan valido la pena.

Consejo de la Vidente: Procura desentenderte de aquellos problemas legales que tienes durmiendo en un cajón. No te arriesgues a que estos pasen a mayores.

TE PUEDE INTERESAR: Para visitar Islas Marías habrá salidas de transporte desde tres estados de México

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Tendrás un mal presentimiento desde el momento de levantarte de la cama. Es necesario que te manejes con cuidado el día de hoy. Te verás atormentado por inseguridades sin sentido. No te permitas arruinar otra relación por miedos sin fundamento. Existen oportunidades en las que no te puedes dar el lujo de dudar. Tus amplios ahorros te permitirán aprovecharlas.

Consejo del día: No puedes llevar adelante los proyectos en los que trabajas solo, es hora de confiar en alguien, mira a tu alrededor que tienes muchos amigos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!