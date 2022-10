Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 10 de octubre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este lunes 10 de octubre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

No será una jornada precisamente positiva para todo tipo de aspectos financieros o económicos. No des lugar a errores. Poco a poco lograrás entregarte de cuerpo y alma a esa persona especial que conquisto tu corazón. Deja las dudas de lado. Deberás demostrarle a algunos pares laborales inescrupulosos que no aceptarás ciertas conductas por más tiempo.

Consejo de la Vidente: No te sientas mal por haber experimentado vivencias negativas en la vida, son estas las que te permiten crecer como ser humano.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

No dejes que tus miedos irracionales condicionen tu capacidad de relacionarte con el medio que te rodea. Derrumba tus barreras. Jornada llena de amor y ternura en la relación. El momento será propicio para realizar propuestas formales. Aprovecha la jornada para iniciar todo tipo de planes de capacitación o mejora de conocimientos. No dejes pasar más tiempo.

Consejo del día Te sorprenderá la entereza con la que lograrás afrontar ciertas circunstancias de la vida que deberás atravesar. No dudes de ti.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

No podrás descuidar la salud de tu cuerpo por mucho más tiempo. El postergar las consultas al medico harán peores los resultados. No te dejes llevar por los impulsos durante la jornada de hoy en lo que a la pareja se refiere. Recurre al dialogo. La frustración no es la mejor compañera del progreso, sobre todo a nivel profesional. No bajes los brazos.

Consejo de la Vidente: Son las derrotas que sufrimos en la vida aquellas que nos dejan una enseñanza verdadera. Aprende a apreciarlas tanto como a tus victorias.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Las continuas tensiones y las vicisitudes que atraviesas, sumadas a la falta de descanso están deteriorando tu salud. Cuidado. No dejes que tu temperamento arrogante condicione tu vida para siempre. Comienza a cambiar ciertas costumbres. Notarás que estas comenzando a quedar completamente desactualizado a nivel profesional en relación a tus pares laborales.

Consejo de la Vidente: Siempre medita en detenimiento a la hora de tomar determinaciones. Actuar por instinto es positivo en función de la situación que enfrentas.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Día muy complicado a nivel sentimental. Tus recientes acciones indiferentes te han llevado a una situación más que difícil. Que los recientes acontecimientos vividos a nivel emocional te sirvan como lección para regular tu comportamiento a futuro. Podrás desligarte tempranamente de tus responsabilidades laborales durante la jornada de hoy. Aprovecha el tiempo extra.

Consejo de la Vidente: Debes aprender a cuidar de mejor manera a tu cuerpo. Jornada propicia para iniciar todo tipo de planes para dejar vicios que afecten la salud.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Deberás afrontar las consecuencias de tus acciones finalmente en la jornada. Se acabo tu tiempo disponible para arrepentirte. Vivirás algunos conflictos con tu pareja debido a comentarios indiscretos por parte de tu familia política. Cuidado. No busques delegar a tus compañeros tus responsabilidades de la jornada de hoy. Esto solo retrasará más tu trabajo.

Consejo del día: No puedes vivir condicionado a seguir el rumbo que las masa impongan. Siempre busca caminar tu propio camino y que tus errores sean solo tuyos.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

La cocina es una buena terapia. Hoy, compra algunas verduras frescas y prepara una rica comida, te vendrá bien para relajarte. Las diferencias que ayer los separaban, hoy son el motivo de unión. Lograron revertir los conflictos para bien. Cuesta encontrar gente de confianza, más cuando hay dinero de por medio. Piensa bien a quién dejarás a cargo de tus finanzas.

Consejo del día: Los problemas te aquejan y eso se nota en tu estado anímico. Pero ten en cuenta que los demás no tienen por qué ser objeto de tu malhumor.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

El tiempo te jugará una pésima pasada durante el día de hoy, retrasándote en tus planes para toda la jornada. Sentirás el pesar de tener que abandonar una relación que tantas satisfacciones te ha traído. No mires atrás y sigue adelante. Utiliza tu tiempo libre para comenzar a hacer estimativos de cuanto ganarías con ese ingreso extra que tienes en mente.

Consejo de la Vidente: No solo es necesario tener conocimientos sobre un tópico en particular. En el mundo de los negocios de hoy es necesario aparentarlo también.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Será de vital importancia que no te eches atrás en determinaciones que hubieras tomado en jornadas anteriores. No dejes que los problemas de la vida diaria te hagan perder de vista el amor que sientes por tu pareja. Cuidado. Tendrás noticias favorables en la búsqueda de una actividad extracurricular que te pueda llegar a brindar ingresos.

Consejo del Día Solo tu mismo sabes de lo que eres capaz, por lo tanto no hay mejor persona para evaluarte. No dudes en ser severo en tus cuestionamientos.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Notarás un comportamiento extraño por parte de amigos cercanos. Busca recurrir al dialogo para intentar solucionarlo. Te llevará gran trabajo poder hacerte entender en ciertas discusiones que tendrás con tu pareja durante la jornada de hoy. Prepárate para vivir una mala racha económica como nunca has experimentado hasta ahora. Mucha precaución.

Consejo de la Vidente: No dejes las enseñanzas de tus experiencias pasadas por detrás. Mantenlas frescas en tu mente, para no repetir los errores del pasado.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Mirarás hacia el pasado y caerás en cuenta de lo mucho que has logrado madurar en poco tiempo. Enorgullécete de ti mismo. Tomarás decisiones clave en el futuro de la pareja. Piensa detenidamente antes de llegar a una determinación. Tendrás una tendencia a meterte en enredos en tu ambiente laboral durante toda la jornada de hoy. Se cuidadoso.

Consejo de la Vidente: La ira y la furia no son los mejores aliados al momento de tomar una determinación. Actúa con la mente fría o lamentarás las consecuencias.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Te presentarán a una persona que te hará cambiar la forma de enfrentar los problemas. Desde ahora, serás otra persona. Si estás solo, es momento de ir a la conquista. Si ya tienes pareja, es tiempo de renovar sus votos de confianza. La combinación de trabajo a desgano y clima laboral conflictivo hará que termines cambiando de empleo. Escucha ofertas.

Consejo del día: Un sueño que se repetirá te hará pensar que en él puede haber algún significado. Estás en lo cierto, pero no saques conclusiones apresuradas.

