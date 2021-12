Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 10 de diciembre de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 10 de diciembre de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Tienes muy en claro tus proyectos, pero asegúrate que los demás estén en sintonía. No debe haber margen de error o irás al fracaso. Las discusiones se harán presentes. Lo mejor será que cada uno exprese sus sentimientos y dejen las cosas en claro. Tu creatividad está al máximo. Optarás por tomar decisiones inusuales para lograr el éxito económico que tanto anhelas.

Consejo de la Vidente: Sólo tomando conciencia de tus actos y sus consecuencias lograrás vivir de manera plena. Piensa bien antes de actuar.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tu terqueza a la hora de tomar consejos te hará cometer varios errores y descubrir lo advertido por tu propia cuenta. Terminará tu buena racha en lo que a conquistas casuales se refiere. Comienza a considerar iniciar una relación estable. Tus disfunciones a la hora de el trabajo en equipo te traerán inconvenientes en la etapa que estas atravesando en tu trabajo.

Consejo del día No puedes pasar tu vida dependiendo económicamente de otros. Llega el momento en el que una persona debe buscar su propio futuro.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

No dejes que tus tendencias inmaduras te pongan en situaciones difíciles. Piensa y luego actúa, evita inconvenientes. Tomarás determinaciones muy importantes que afectarán radicalmente el futuro de la pareja. Confía en tus instintos. Procura invertir tu tiempo libre en el desarrollo de proyectos que puedan llegar a significar un avance para ti.

Consejo de la Vidente: No siempre podrás alcanzar el entendimiento como un resultado directo de la aplicación del razonamiento con la otra persona. Cuidado.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Día apropiado para compartir momentos agradables en compañía de tu pareja. Conversa sobre las inversiones que tienes en mente. El día a día en la pareja es el verdadero reto a afrontar en la convivencia, procura hacer la tolerancia tu estandarte diario. No pierdas la cordura con tu personal a cargo. Pero asegúrate de dejar a tu lado solo aquellos en los que puedes confiar.

Consejo de la Vidente: No sirve de nada lamentarse de aquellas acciones que ya hemos cometido. No hay forma de cambiar el pasado. Mantén tu mirada hacia lo que vendrá.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

La fortuna no estará de tu lado durante el día de hoy. Procura no tomar ningún tipo de riesgos para tu salud innecesariamente. Ciertas inseguridades a la hora de la conquista quedarán completamente en el olvido. Contarás con una seducción notable. Vivirás un verdadero frenesí laboral en la jornada de hoy, esto sumado a tu trabajo atrasado te dejará sin descanso.

Consejo de la Vidente: Que la presión por parte de la sociedad no te haga cuestionar tus principios morales o éticos. Mantente firme y no cejes a pesar de lo que digan.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

La falta de exigencias en tu vida ha hecho que no tengas un profundo conocimiento de tus capacidades. Sorpresas te aguardan. No puedes pretender que tu pareja coincida en cada actitud hacia la vida contigo. Busca complementarte con ella. Escúrrete hasta la ultima gota de sudor durante la jornada de hoy o te será imposible cumplir con las fechas limites.

Consejo del día: Toma tus promesas como un compromiso serio con deber de ser cumplido En esto reside tu capacidad de honorabilidad, seriedad y madurez mental

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Deberás considerar la idea de realizar algunos cambios en tu rutina diaria, dándole lugar a actividades que mejoren tu salud. Contarás con una gran versatilidad a la hora de comunicarte, lo que te favorecerá a la hora de la conquista. Podrás desembarazarte de ciertas responsabilidades que te atosigaran durante la semana. Todo saldrá de acuerdo a lo planeado.

Consejo del día: Podrás ponerle punto final a ciertas actividades que representaran una gran preocupación para ti durante la semana. Dedícate a la introspección.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Contarás con una capacidad de concentración y atención más que envidiable. Aprovéchala al máximo, no la desperdicies. Jornada propicia para iniciar relaciones pasajeras. Aclara tus condiciones desde un principio para evitar equivocaciones. Otro éxito a sumar a tu historial. Utiliza esto como combustible para setear tus metas aun más alto. Continua así.

Consejo de la Vidente: Que tus vivencias negativas no coarten tu capacidad de disfrutar de la vida. Aprende de tus errores, pero no te vuelvas esclavo de ellos.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

No podrás vivir esta relación como lo has hecho en el pasado en parejas anteriores. Tendrás que cambiar tus hábitos. La rutina es uno de los enemigos más férreos de la pareja. Es importante reinventarse constantemente para mantener el encanto. Tu carácter despreocupado terminará por ponerte en dificultades durante la jornada de hoy. Cuidado con tus comentarios.

Consejo del Día Debes dejar a tu pasado atrás y concentrarte en ver el despertar de el futuro. Aprende tus lecciones de lo vivido, pero continua con tu vida.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Tu impaciencia crónica puede hacerte perder los mejores momentos de la vida. No apresures las cosas, ve paso a paso. Organiza planes de salida con amigos para pasar este mal momento emocional. Mantén la mente ocupada para evitar pensar. Lograrás hacerte de una serie de ideas que pueden llegar a cambiar tu futuro radicalmente en lo que a lo laboral se refiere.

Consejo de la Vidente: Notarás un gran cambio en tu vida cotidiana si le das a la actividad física un lugar, por más pequeño que sea, en tu agenda diaria. Medítalo.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

No podrás satisfacer a todos al mismo tiempo. Deberás elegir entre una atención con tu pareja o la total dedicación al trabajo. No todos los días pueden ser memorables. Deberás acostumbrarte a ciertas rutinas si pretendes una convivencia exitosa. No dejes factores librados al azar en proyectos de gran importancia, no sabes cuando la fortuna jugará en contra.

Consejo de la Vidente: Los caminos que decidimos transitar son, al final, los que determinan nuestro lugar de destino. Solo nosotros somos los artífices del destino.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Serás consciente hoy más que nunca, de tus propias limitaciones. Esto te permitirá tener un panorama más amplio de tu personalidad. Busca dedicarle más tiempo a tu pareja. Los momentos juntos son los que afianzan los vínculos entre ustedes. Te será complicado arrancar la jornada laboral de hoy debido a la falta de sueño que has experimentado recientemente.

Consejo del día: Procura mantener una dieta equilibrada libre de alcohol y tabaco, y verás un incremento notable en tu rendimiento físico y laboral.

