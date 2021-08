Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 10 de agosto de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este martes 10 de agosto de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Necesitas tener todo en orden en tu vida, pero alguien te demostrará que a veces es necesario no ser demasiado estructurado. Si sientes que tu relación no va ni para atrás ni para adelante, lo mejor es que se sinceren y decidan qué camino tomar. Te contarán un secreto que te servirá para ganar mucho dinero. Con tus ganancias ayuda a tu familia, lo necesita.

Consejo del día: No seas tan posesivo con tus seres queridos. Deja que se muevan con libertad y no te entrometas en sus asuntos, vive y deja vivir.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Necesitarás todo el buen humor del que puedas disponer en la jornada de hoy, pues deberás atravesar un sin fin de inconvenientes. Los cambios repentinos de planes no serán entendidos de manera positiva por parte de tu pareja. Tensiones en puerta. Determinaciones difíciles de tomar te esperan durante la jornada de hoy. Confía ciegamente en tus instintos.

Consejo del día: Aprende a bajar un poco el ritmo de vida frenético que llevas y detente un segundo a disfrutar las cosas buenas de la vida. No te arrebates.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Ciertas complicaciones de ultimo momento te obligarán a repensar algunos planes que tenias para la jornada. No permitas que terceros malintencionados estropeen tu relación. Evita comentarios acerca de tu vida privada. No puedes tener control sobre absolutamente cada factor que te afecte. Resígnate y delega responsabilidades.

Consejo del día: No podrás solucionar ciertos problemas que te atormentaran durante largo tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Todo cambio profundo lleva su tiempo.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Si tenías en mente la posibilidad de mudarte o redecorar tu casa, hoy una de estas posibilidades se hará efectiva. Prepárate. Tenías todas las energías puestas en esta relación, pero ahora sientes que ya no te entusiasma. Aclara tu situación. Siempre tienes un as en la manga, pero esta vez surgirá un hecho imprevisto te dejará atónito, sin saber qué hacer.

Consejo del día: Un poco de vida sana es lo que te falta. Verduras, frutas y actividad física será la clave que te ayudará a salir de tu sedentarismo.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Tendrás una jornada de múltiples quehaceres domésticos, que consumirán gran parte de tu tiempo libre. No postergues obligaciones. No podrás sacar la pareja adelante hasta que ambos entiendan que deben compartir genuinamente sus sentimientos. No tendrás descanso o paz hasta muy tarde en la jornada de hoy. Las responsabilidades te acosarán por todos los flancos.

Consejo del día: Deberás concientizarte de que es imperativo que modifiques ciertos patrones de tu conducta. No puedes darte el lujo de arriesgar tu pareja.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Surgirán ciertos inconvenientes que te impedirán asistir a reuniones sociales o familiares planeadas para la jornada. Vivirás momentos muy románticos en compañía de tu pareja en la jornada de hoy. El romanticismo estará de turno. Tu clara irresponsabilidad a la hora de aceptar obligaciones te ha puesto en una situación comprometida. Madura.

Consejo del día: Trata a tu prójimo de igual manera en la que pretendes ser tratado tu mismo. Mantener estos patrones de conducta hace a una mejor sociedad.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Emplea tu tiempo para trabajar y no para cuestiones secundarias. Alguien te delatará frente a tus superiores, cuídate. Si sigues encerrado en el pasado, nunca volverás a encontrar el amor. Organiza una salida y aprovecha para conocer gente. Deberás ceder algunas de tus ideas en pos del éxito en conjunto. Recuerda que quien no arriesga no gana.

Consejo del día: Si piensas hablar mal de alguien, cuídate de que no esté presente porque podrías tener problemas muy serios, incluso judiciales.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

No puedes sobre exigir a tu cuerpo por demasiado tiempo de corrido y esperar no caer en enfermedades eventualmente. Comenzarás a considerar realizar ciertos cambios en la rutina de la pareja debido a un notable alejamiento. Con mucho trabajo lograrás salir airoso de ciertas situaciones complicadas a nivel laboral que experimentarás hoy.

Consejo del día: No te encarnices en batallas que están perdidas desde el momento de iniciarlas, evita dejar el campo dispuesto para la llegada de la frustración.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Llegarás a la instancia en la que deberás recurrir a cada posibilidad de solución que tengas al alcance de la mano. No permitas que tu pareja proyecte sus inseguridades de relaciones anteriores en ti. Muéstrale que eres completamente diferente. La suerte estará de tu lado en las determinaciones que tomes en la jornada, en lo que a lo laboral se refiere.

Consejo del Día: Existen ocasiones en la vida en las que necesitarás contar con la ayuda de las personas que te rodean. No hay nada de malo en ello.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

El silencio luego de ciertas discusiones con amigos cercanos está comenzando a complicar la amistad. Resuélvelo. Tu renuencia a aceptar las responsabilidades de una relación estable esta llevándote por mal camino. Medita tus acciones. Tendrás algunos inconvenientes a la hora de recibir la bonificación correspondiente por tus servicios prestados.

Consejo del día: No puedes vivir únicamente para satisfacer tus necesidades materiales o tangibles. Tienes que procurar cultivar otros avalores también.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Te será imposible hacer caso omiso de la claras señales de cansancio que tu cuerpo te esta dando. Presta más atención. Te convertirás en el apoyo indiscutido de tu pareja en estas horas complicadas para ella. Demuéstrale que puede contar contigo. No dejes que ciertas circunstancias de la vida te aparten de tus metas y objetivos profesionales a largo plazo.

Consejo del día: El fracaso no es necesariamente negativo, encierra una valiosa lección esperando ser aprendida, y la posibilidad de no volver a fallar en lo mismo.

TE PUEDE INTERESAR: Los Pueblos Mágicos de Quintana Roo son verdaderos oasis que vivirás frente al Caribe mexicano

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Deberás atravesar momentos de muchos nervios durante la mañana de la jornada de hoy. Esto te dejará tenso por le resto del día. Prepárate para vivir una noche especial. Las vibraciones son de lo más positivas para el amor y la conquista. Disfrútala. Debes intentar ser menos severo a la hora de juzgar a tus subordinados, especialmente a los más inexpertos.

Consejo del día: De nada sirven los arrepentimientos en la vida. Lo que ha sucedido no cambiará solo porque te lamentes de haberlo hecho. No mires atrás.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado