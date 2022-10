Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 09 de octubre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este domingo 09 de octubre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Lograrás deshacerte de ciertos tapujos que frenaban tu desarrollo como persona y limitaban tus sueños y ambiciones. La suerte no estará de tu lado en materia de seducción en la jornada de hoy. Asegúrate de mantener un perfil bajo. Descubrirás errores que cometieras en tu trabajo en jornadas anteriores y que deberás solucionar hoy indefectiblemente.

Consejo de la Vidente: No puedes usar como vara para medir tus capacidades aquellas de otras personas. Cada uno es único, especial e irrepetible. Busca tu propio ritmo.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tu inocencia será la causa primordial de grandes tropiezos que deberás experimentar. Hoy entenderás que debes cambiar. No pierdas la chance que se presentará hoy de alcanzar un acuerdo con tu pareja antes de que ella se aleje definitivamente. Entrarás en ciertas discusiones en tu ambiente laboral debido a consistentes incompetencias por parte de tus pares laborales.

Consejo del día Mantén tu mente abierta al cambio a todo momento en la vida. Existen ocasiones en las que es necesario adaptarse para poder sobrevivir.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Vivirás ciertas revelaciones en el día de hoy. Procura sacar lo positivo de lo que te toque vivir, y aprende las lecciones. Deberás dejar tu orgullo de lado si pretendes mantener la pareja en pie, de otra manera el fracaso es cosa segura. La tensión en tu ambiente laboral será palpable, debido a ciertas equivocaciones que cometieras en el pasado. Cuidado.

Consejo de la Vidente: No puedes esperar que el mundo gire en torno a tus verdades y opiniones. Debes aprender a respetar aquellas de los que te rodean.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

No te permitas caer presa del temor y la inseguridad solo porque ciertas cosas no han salido como lo paleaste. Deberás poner todo de ti para ayudar a tu pareja a atravesar este duro momento de separación familiar que atraviesa. Pagarás por tu irresponsabilidad reciente en tu ambiente laboral sacrificando tu tiempo de relax del domingo.

Consejo de la Vidente: No te puedes permitir ser el juguete de una persona que no valora tus actitudes y sentimientos. No dudes en mostrarte implacable si fuera necesario.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Atravesarás una jornada sin muchos retrasos o dificultades, todo saldrá como lo esperas. Buenos augurios para el día de hoy. Las consecuencias de tus acciones recientes te abordarán hoy poniéndote en incómodos aprietos. Precaución. Caerás en cuenta que ciertas actividades extra curriculares ya no te proporcionan el beneficio de antes. Plantéate cambios.

Consejo de la Vidente: Si postergas todo para más adelante te descubrirás en un tiempo sin haber concluido nada de aquello que siempre deseaste. Cuidado.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Vives con la esperanza de que las cosas van a cambiar para mejor. Estate atento porque el cambio comienza a partir de hoy. No creas que tu relación de pareja es un lecho de rosas. Uno de los dos fue infiel y ahora deberá pagar las consecuencias. No estés pendiente de las estrategias de la competencia. Tus ideas son buenas, no dudes. Pronto verás resultados.

Consejo del día: Cambiar los muebles de lugar servirá para que las energías de tu hogar se renueven y se alejen las ondas negativas.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Las palabras de algunas personas mal intencionadas afectarán una amistad que tienes desde hace largo tiempo. Cuidado. Recuerda que la vida nos ofrece lo que buscamos en aquellos lugares menos pensados. Lo impensable pasará hoy. Deberás enfrentar un incremento inesperado de carga laboral, lo que te llevará a suspender tus planes para el domingo.

Consejo del día: No te dejes apabullar por las recientes malas experiencias a nivel emocional que te ha tocado experimentar. Lo mejor esta aún por venir.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Deberás tener la cabeza en varios lados a la vez, lo que te tendrá exhausto y malhumorado durante toda la jornada. Enamora a tu pareja día a día. No permitas que el aburrimiento y la monotonía se apoderen de la relación. El estrés de una semana agobiarte caerá el día de hoy en tus espaldas. Enfócate para terminar con tus responsabilidades.

Consejo de la Vidente: No te dejes llevar por lo que tus ojos llegan a ver, a la hora de emitir un juicio acerca de una persona. Déjate llevar por lo que dicte tu corazón.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Hoy lograrán sacarte de las casillas. Estarás hecho una fiera y nadie querrá acercarse a ti. Muéstrales que eres buen contrincante. Haz oídos sordos a los comentarios que te lleguen acerca de tu pareja. Son maliciosos y tienen la intención de separarlos. Este es un buen momento para las compras pero no para las ventas. Invierte tu dinero en un inmueble o en un automóvil.

Consejo del Día No tengas miedo de decir lo que piensas. La opinión de cada uno es válida y el que no quiera oírla que se tape los oídos. Hazte respetar.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Tu capacidad de comunicación estará a flor de piel. Sin embargo, trata de no hablar de más porque develarás cosas que no debías. Tu pareja sabe que tú andas en algo sospechoso. Un amigo en común abrió la boca y dijo lo que no debía. Sé sincero. Las malas rachas se acabaron, es momento de cosechar lo que sembraste y de disfrutar de los logros obtenidos con esfuerzo.

Consejo de la Vidente: No tengas miedo a realizar un cambio en la imagen que te devuelve el espejo. Recuerda que renovarse es vivir.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Es posible que algunos proyectos que estaban estancados hoy se pongan nuevamente en funcionamiento por la ayuda de un amigo. Tienes todas las dotes de un verdadero seductor, pero debes tener paciencia porque no estás lidiando con una presa fácil. Sé más reservado acerca de tus proyectos económicos. Si hablas de más es probable que terminen copiando tus ideas.

Consejo de la Vidente: Por dejar todo para último momento, te verás desbordado y trabajando hasta altas horas de la noche. Sé más responsable.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Juntarás la fuerza interior para comenzar drásticos cambios en lo que a tu dieta se refiere, aspirando a una vida más saludable. Es aconsejable que mantengas un perfil bajo en las artes de seducción si no quieres pasar por momentos embarazosos. Te será imposible apegarte a tus planes de descanso y relajación para la jornada. Avócate a terminar tus responsabilidades.

Consejo del día: Asegúrate de no juzgar a tu pareja bajo ninguna circunstancia. Siempre muéstrate sensible y comprensivo ante sus necesidades.

