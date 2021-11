Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 09 de noviembre de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este 09 de noviembre de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Necesariamente deberás dar ciertos pasos que has estado postergando en el ámbito sentimental. No podrás huir de ellos por siempre. Viejos recuerdos te asaltarán por sorpresa en la jornada de hoy. Deberás poner todo de ti para no caer en ellos. El tiempo se acaba para la presentación de ciertos trabajos. Busca pedir ayuda a tu pareja para adelantarlo lo suficiente.

Consejo del día: Hay una diferencia entre saber la mejor forma de resolver un problema y efectivamente hacerlo. No hay nada de fácil en hacer las cosas correctamente.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tu capacidad de manipulación está a flor de piel y hoy lograrás lo que quieras de quien quieras. Pero cuidado, no te abuses. Sientes culpa por lo que le hiciste a tu pareja. No es para menos, no se lo merecía. Ese es un síntoma de cuánto la quieres. Tu mente abierta a distintas propuestas hará que aceptes asociarte a un proyecto que te reportará grandes ganancias.

Consejo del día: No hagas caso a todo lo que escuches sobre tu persona. Hay mucha gente que te envidia, y hablar mal de ti es un como deporte para ellos.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Hoy es el día ideal para que busques las oportunidades a ti mismo. Tomarás las riendas de tu vida y dejarás de lado viejos temores. Disfruta al máximo de esta etapa de soledad para aprender a fondo las necesidades del sexo opuesto. Expande tus fronteras. Hoy se te presentará una gran oportunidad de demostrar cuánto vales en el ambiente laboral. No la dejes pasar de largo.

Consejo del día: No des rodeos para expresar tus sentimientos hacia una persona si son genuinos. Los mayores arrepentimientos son de las cosas que no hacemos.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Vivirás momentos de tensión en tu ámbito laboral, lo que puede afectarte también en lo sentimental. Sé prudente con tus reacciones. Toma las críticas de tu pareja como información valiosa para crecer. No te pongas a la defensiva y acepta tus errores. Busca el sentido en las cosas que haces, será la única manera de no cometer errores en tu trabajo. Sé más detallista.

Consejo del día: La práctica de alguna actividad física te permitirá descargar la energía negativa. A la vez te ayudará a mantener la mente despejada y alerta.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Durante la jornada de hoy contarás con excelente capacidad de concentración y aprendizaje. No dudes en aprovecharlas. Sentirás el peso de la soledad el día de hoy. Esto te decidirá a formalizar esa relación que te esta rondando. Tendrás una oportunidad de oro para ganar el favoritismo de tu superior durante el día de hoy. No la desaproveches.

Consejo del día: Aprende a saborear tus victorias y éxitos. Estos representan el combustible que te impulsará al planteo y conquista de metas más ambiciosas.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

La vida no te regalará nada. Si quieres poseer cosas importantes tendrás que esforzarte por conseguirlas. Toma el riesgo. El tiempo es un bien más que insustituible, y más cuando se refiere a la pareja. No tomes las cosas con tanta prisa. No temas poner todo tu empeño en un proyecto, aun si este no fuera exitoso, lograrás aprender grandes cosas sobre ti mismo.

Consejo del día: La vida nos plantea las situaciones que finalmente nos terminan tumbando al piso, pero también nos tiende la mano para levantarnos. Sigue adelante.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

En las manos de cada uno esta la llave para un futuro exitoso, no pierdas la oportunidad de usarla cuando esta se presente. No hagas responsable a tu pareja actual por tus desengaños anteriores. Deja tu pasado detrás para afrontar una nueva vida. Jornada tranquila de principio a fin. Finalmente lograrás tener un momento de descanso tan merecido y esperado.

Consejo del día: No lograrás alcanzar tus metas si no tienes amor por las tareas que realizas. Solo a través del cariño lograrás la excelencia en tus labores.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

No podrás asistir a una reunión familiar muy importante debido a ciertas circunstancias completamente inesperadas. Tu empeño y dedicación lograrán sacar adelante una relación que tenía absolutamente todo en contra. Felicítate por tus logros. No dejes que la tentación de buscar lo incierto esperando lo mejor afecte tu juicio racional. Medita antes de decidir.

Consejo del día: Mantente al margen de las actividades que no estás seguro de poder enfrentar. Elegir sabiamente tus peleas te garantiza el éxito en ellas.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Vas a valorar en los demás y en ti mismo lo no convencional. Darás importancia a la independencia personal, hasta la exigirás. Aprende a gozar de la plenitud del momento. A veces, no todo puede ser eterno y ese es el encanto del encuentro. La mayor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. Los astros te aconsejan que te pongas al día contigo mismo.

Consejo del día: Haz una visita al médico y pídele un chequeo general. Te angustia la idea de una enfermedad y, de esta manera, evitarás suposiciones negativas.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Mhoni Vidente dice que las tensiones comenzarán a surgir a medida de que te acercas a ciertas fechas clave para ti. No pierdas la concentración. Tu constante paranoia arruinará una jornada de reuniones familiares destinada para la jornada del día de hoy. Día fundamentalmente negativo para todo tipo de transacción económica. Procura dilatar las inversiones para más adelante.

Consejo del día: No tiene sentido que tengas tus ojos mirando hacia el pasado, no hay nada allí para ti. Concéntrate en invertir tus esperanzas en el futuro.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Descubrirás que puedes llegar a aprender mucho de tu entorno si prestas atención correctamente. Mantén la mente abierta. Deberás entender que los recientes arranques de tu pareja son debido a una gran necesidad que tiene de atención. Medítalo. Estarás en la mira de tus superiores en el día de hoy, por lo cual deberás intentar no cometer errores en absoluto.

Consejo del día: Que tu forma de ser impulsiva y desmedida no termine por complicar la relación amorosa que estás experimentando. Intenta controlarte.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

La envidia es un defecto que te hace daño a ti y también a tu entorno. Trata de vivir feliz con lo que la vida te ha brindado. No dejes que el amor verdadero pierda su protagonismo ni su identidad. Sé natural y háblale de lo que sientes. Te sorprenderás con una sorpresa agradable en el terreno laboral, ya que tu jefe te ha mirado con buenos ojos.

Consejo del día: Tu salud se encontrará débil y delicada en estos días, demasiadas preocupaciones bajaron tus defensas. Cuida tu garganta del frío intenso.

